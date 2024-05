Proč čtu Hitlerův životopis od Volkera Ullricha

24. 5. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Dospěl jsem k názoru, že musím čtenáře seznámit s důvody, proč do Britských listů píšu články o své četbě Hitlerova životopisu. Domníval jsem se, že je to samozřejmost, ale musím tím začít: nečtu tu knihu a nepíšu o ní, abych opakoval něco, co se dávno ví. Jde mi o to, co je aktuálně to nejlepší poznání.

Nejlepší životopis Hitlerův před Ullrichem napsal Ian Kershaw. Kniha vyšla v roce 2008. Ullrich na ni navazuje a rozvíjí Hitlerův životopis dále jednak podle současného poznání, jednak s důrazem na Hitlerovu osobnost. Ullrichova kniha (první díl vyšel v němčině v roce 2013 a stal se betsellerem) byla příznivě recenzována nejen v New York Times nebo podobně prestižních novinách, ale taky v odborném tisku, kupříkladu v The Journal of Modern History. Přes veškerou snahu jsem nikde nenašel žádnou odbornou polemiku s jejím obsahem.

Nyní pár slov k autorovi. Ullrich vystudoval historii na univerzitě v Hamburku a dlouho působil jako šéf politické sekce časopisu Die Zeit. Je autorem mnoha dalších knih, např. životopisu Napoleona (2004), životopisu Bismarcka (2008) nebo komplexního portrétu německé říše Die nervöse Großmacht – Aufstieg und Untergang des deutschen Keisereichs 1871-1914 (1997).

Pokud se někomu zdá, že v Ullrichově životopise je něco jinak, než jak je „obecně známo“, měl by uvést zdroj, ze kterého je tak známo (stránka a vydání knihy). Možná půjde o zdroj zastaralý nebo zcela nesmyslný. Polemiku lze vést nad údaji z konkrétních zdrojů, nikoli nad tím, co někdo vytáhne jako obecnou znalost nebo co tvrdí na způsob zjevené pravdy nějakého orákula.

