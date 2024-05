Británie: Předvolební úprk konzervativních poslanců z Dolní sněmovny

25. 5. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut

Foto: Naprosto promoklý Sunak oznamuje před sídlem britského premiéra v 10 Downing Street, že se všeobecné volby budou konat 4. července.

Vyhlášení a začátek britské předvolební kampaně byly poznamenány neuvěřitelnou nekompetentností premiéra Rishiho Sunaka. Rozhodl se, jak je zvykem, promluvit k národu a oznámit datum všeobecných voleb u pultíku vystaveného na ulici před sídlem britského premiéra v Downing Street číslo 10. Potíž byla, že šíleně pršelo, a Sunak během svého projevu k národu neuvěřitelným způsobem promokl. Přitom jeho projev, vysílaný samozřejmě celostátně televizí, byl přehlušován hraním hlučné nahrávky písně Things Can Only Get Better, (Věci se už mohou jen zlepšit, lidi to ironizovali variantou "Things Can Only Get Wetter", tedy "Už to může být jen mokřejší"), kterou nedaleko pouštěl demonstrant, stoupenec Labouristické strany. Takto komentoval obrazově situaci Rishiho Sunaka konzervativní týdeník Spectator na své titulní straně. Spectator by snad měl Sunaka podporovat?





Jeden komentátor na Twitteru argumentoval, že se překvapivě Sunak rozhodl oznámit uspořádání všeobecných voleb 4. července proto, že se ho konzervativní ultrapravice pokusila odstranit a on prý ten pokus o puč překazil náhlým vyhlášením voleb. Což neuvěřitelně naštvalo většinu konzervativních poslanců, kteří doufali, že volby budou až v pozdním podzimu a do té doby se snad stane něco, co katastrofální propad volební podpory konzervativců odstraní. Konzervativci jsou dlouhodobě o dvacet procent v Británii méně populární než labouristé.







Náhle oznámení všeobecných voleb na 4. července vedlo k tomu, že konzervativní poslanci houfně odcházejí ze svých poslaneckých postů a už nechtějí znovu kandidovat. Konzervativní strana prý má problém, protože nemá kandidáty asi ve 150 volebních okrscích.







V pátek bylo náhle oznámeno, že na svou poslaneckou funkci se rozhodli rezignovat i vysocí činitelé Konzervativní strany Michael Gove a Andrea Leadsomová. Což vedlo k dalšímu odchodu dalších poslanců.



Celkem sedmdesát osm toryovských poslanců raději skončí, než aby kandidovali. Překonalo to rekordní počet odchodů z roku 1997.

Zatímco se Chris Heaton-Harris, konzervativní tajemník pro Severní Irsko - mezi těmi, kteří už také nekandidují - snažil potlačit úšklebek, Sunak spustil nacvičenou odpověď o tom, jak „náš plán funguje“.









Mnozí také upozornili, že by se Sunak neměl nechat novináři fotografovat s pozadím, na němž je velký nápis EXIT (ODCHOD).











Podrobnosti v angličtině ZDE

1

361

Goveovo oznámení v dopise zveřejněném v pátek večer na Twitteru někteří očekávali vzhledem k silné konkurenci liberálních demokratů, které čelí ve svém volebním obvodu Surrey Heath, ale přispělo to posílení dojmu, že konzervativci prchají tváří v tvář pravděpodobné prohře v parlamentních volbách.Celkový počet konzervativních poslanců, kteří prohlásili, že už nebudou kandidovat, tak dosáhl 78, čímž byl překonán dosavadní rekord 72 z roku 1997.Gove byl poslancem od roku 2005 a od té doby byl ústřední postavou Konzervativní strany.Leadsomová se v roce 2016 dostala do finálové dvojice soutěže o post lídra Konzervativní strany, která měla nahradit Davida Camerona, ale odstoupila, čímž se do čela strany č. 10 dostala Theresa Mayová.Již dříve v pátek oznámili odchod další tři poslanci, mezi nimiž byli i bývalí ministři vlády John Redwood a Greg Clark, kteří zastupují místa v okrscích, kde by liberální demokraté mohli torye porazit.Sunakova snaha vdechnout život volební kampani utrpěla v pátek další zádrhel, když jeho návštěva belfastské čtvrti u muzea Titanicu přinesla srovnání s potopením tohoto parníku v roce 1912.„Jsme jen pár metrů od místa, kde byl Titanic postaven a navržen,“ řekl reportér z Belfast Live v klipu hojně sdíleném na sociálních sítích. „Jdete do těchto voleb jako kapitán potápějící se lodi?“ zeptal se Sunaka.K potížím se přidalo i to, že ministr financí Jeremy Hunt byl pokárán oficiálním statistickým úřadem za tvrzení, že daně klesají. Robert Chote, předseda britského statistického úřadu, souhlasil s argumentem liberálních demokratů, že snížení národního pojištění bylo více než kompenzováno jinými faktory, jako bylo zmrazení daňových prahů. Konzervativci nezvýšili daňové prahy podle inflace, což znamená, že lidi platí vyšší daně.Návštěva muzea Titaniku je posledním z řady nezdarů, které sužují konzervativní kampaň, počínaje tím, že volby vyhlásil promočený Sunak na deštivé Downing Street a jeho slova téměř přehlušila labouristická hymna z roku 1997 Things Can Only Get Better, kterou hrál za rohem jeden z protestujících.Ve čtvrtek se Sunakova zastávka v rámci předvolební kampaně konala ve skladu v Derbyshire, kde mu zaměstnanci v bundách s ochranným oblečením kladli otázky. Později vyšlo najevo, že dva z tazatelů byli konzervativní radní.Na další akci v pivovaru v jižním Walesu Sunakův pokus o nezávaznou konverzaci, kdy se lidí ptal, zda se těší na Euro 2024, poněkud ztroskotal poté, co upozornili, že Wales se pro Euro 2024 nekvalifikoval.