Netanjahu řekl, že smrtící útok Izraele v Rafáhu byl „tragickým neštěstím"

27. 5. 2024

Benjamin Netanjahu označil smrtící izraelský útok bombardováním na tábor pro vysídlené Palestince ve městě Rafáh na jihu Gazy za „tragické neštěstí“.



„Případ vyšetřujeme, taková je naše politika,“ řekl Netanjahu v pondělním projevu v Knesetu, uvedl Haaretz.



Izraelský vůdce dodal, že „pro nás je každý nezúčastněný [zraněný] tragédií“, dodal deník. Tvrdil, že k incidentu došlo „navzdory našemu nejlepšímu úsilí, abychom jim neublížili“.



Podle úřadů v Gaze zahynulo nejméně 45 lidí poté, co izraelský nálet zasáhl stany, v nichž jsou ubytováni vysídlení lidé. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že úder vyšetřují.



Netanjahu zůstal během svého projevu vzdorovitý a vyhrožoval pokračovat v bojích v Gaze navzdory mezinárodnímu odsouzení jeho ofenzívy v Rafáhu a pátečnímu rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, který nařídil její okamžité zastavení.



„Budu bojovat, dokud nebude vztyčena vlajka vítězství,“ řekl Netanjahu, uvedl deník Times of Israel.



- Kanada udělí dočasná víza 5 000 obyvatelům Gazy v rámci zvláštního programu pro příbuzné Kanaďanů žijících na válkou zmítaném palestinském území, uvedl tamní ministr pro imigraci Marc Miller.



Pohyb z Gazy v současné době není možný; kanadské oznámení je přípravným krokem pro případ, že by lidé mohli enklávu v budoucnu opustit.



V Millerově prohlášení se uvádí:



Jsme i nadále hluboce znepokojeni humanitární tragédií, která se v Gaze odehrává. Mnoho lidí se obává o své blízké a projevilo značný zájem o dočasná zvláštní opatření, která jsme zavedli pro jejich širší rodinu v Gaze.



Kanada sdílí jména lidí v Gaze, kteří prošli předběžnou kontrolou, s místními úřady, aby zajistila jejich odchod, dodal.



Millerův mluvčí uvedl, že 448 obyvatel Gazy dostalo dočasné vízum, z toho 254 v rámci veřejné politiky, a 41 jich zatím do Kanady dorazilo, informovala agentura Reuters.





- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že od ministrů obdržel předběžný souhlas s obnovením civilní mise EU v Rafáhu na jihu Gazy



EU zvažuje obnovení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích (Eubam), která byla pozastavena v roce 2007 a která má monitorovat hraniční přechod Rafáh z Gazy do Egypta.



Přechod Rafáh je hlavním vstupním bodem pro pomoc do Gazy z Egypta a je uzavřen od doby, kdy Izrael před téměř třemi týdny převzal kontrolu nad přechodem z palestinské strany.



Oživení mise „by mohlo sehrát užitečnou roli při podpoře vstupu lidí do Gazy, dovnitř i ven“, řekl Borrell na pondělním měsíčním zasedání ministrů zahraničí EU, uvedla agentura Reuters. Borrell dodal:



Musí to však být provedeno v souladu s palestinskou samosprávou, Egypťany a samozřejmě izraelskými orgány. Nebudeme to dělat sami. Nebudeme outsourcovat bezpečnost v pohraničí. Nejsme bezpečnostní společnost.





EU vyzývá Izrael, aby vysvětlil ofenzívu v Rafáhu



Ministři zahraničních věcí EU se dohodli na svolání schůzky s Izraelem, na které by se projednaly jeho kroky při vojenské ofenzivě v Rafáhu, uvedl šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell.



Podle agentury AFP to v pondělí řekl Borrell:



Získali jsme potřebnou jednomyslnost, abychom svolali radu přidružení s Izraelem k projednání situace v Gaze.



Setkání s Izraelem by se konalo na základě dohody o přidružení s EU. Španělsko a Irsko vyzvaly EU, aby dohodu přezkoumala kvůli izraelské ofenzívě v Gaze.



Borrell již dříve uvedl, že je „zděšen“ izraelským leteckým útokem na tábor pro vysídlené Palestince v Rafáhu, při kterém podle představitelů Gazy zahynulo nejméně 45 lidí.





- Při střelbě poblíž hraničního přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy, kde jsou rozmístěny izraelské síly, byl podle prohlášení mluvčího egyptské armády zabit egyptský pohraničník



Jak jsme již dříve informovali, egyptská armáda uvedla, že úřady vyšetřují pondělní střelbu poblíž hraničního přechodu Rafáh, která vedla k usmrcení jedné osoby. V prohlášení egyptské armády, o němž informovala agentura AFP, se uvádí:



Egyptské ozbrojené síly prostřednictvím příslušných orgánů vyšetřují incident se střelbou v pohraniční oblasti Rafáhu, který vedl k zabití jednoho strážce.



Izraelská armáda již dříve uvedla, že vyšetřuje zprávy o přestřelce mezi izraelskými a egyptskými vojáky.



Bezpečnostní incidenty mezi oběma zeměmi jsou ojedinělé, uvedla agentura Reuters.



Egypt byl první arabskou zemí, která v roce 1979 podepsala mírovou smlouvu s Izraelem, ale Káhira se snaží zůstat solidární s Palestinci a napětí se zvýšilo poté, co izraelské síly obsadily hraniční přechod Rafáh mezi Gazou a Egyptem.



- USA naléhají na Izrael, aby po „ničivém“ útoku na Rafáh „přijal veškerá opatření“ na ochranu civilistů



Spojené státy naléhají na Izrael, aby přijal veškerá preventivní opatření na ochranu civilistů v Gaze po „ničivých záběrech“ z izraelského leteckého útoku na tábor pro vysídlené Palestince, uvedl Bílý dům.



Agentura Reuters citovala mluvčího Rady národní bezpečnosti USA:



Izrael má právo jít po Hamásu a chápeme, že tento úder zabil dva vysoce postavené teroristy Hamásu, kteří jsou zodpovědní za útoky proti izraelským civilistům. Ale jak jsme jasně řekli, Izrael musí přijmout veškerá možná opatření na ochranu civilistů.





Mluvčí dodal, že USA „aktivně zapojují“ Izraelské obranné síly (IDF) a partnery na místě, „aby posoudili, co se stalo“ v Rafáhu.







