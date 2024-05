Britská předvolební kampaň: Sunakův návrh na zavedení povinné vojenské služby v Británii je"šílený", konstatuje bývalý vysoký armádní velitel

Kritika navrhovaného systému je další ranou pro volební kampaň Konzervativní strany, která se potýká s problémy.





Britské ozbrojené síly potřebují více peněz, nikoliv nevycvičené mladistvé dobrovolníky, uvedli bývalí vojenští velitelé a představitelé toryů v nové ráně pro slábnoucí volební kampaň konzervativců.



Předvolební návrh Rishiho Sunaka, že zavede vojenskou službu pro osmnáctileté, byl během několika hodin po svém oznámení odmítnut veliteli armády a bývalým ministrem obrany za Konzervativní stranu.



Rishi Sunak slíbil zavést povinnou vojenskou službu, v jejímž rámci by mladí lidé strávili rok v armádě nebo o víkendech vykonávali dobrovolnickou práci.

Admirál Alan West, bývalý náčelník štábu námořnictva, však prohlásil, že jde o „šílený“ plán, který vyčerpá obranný rozpočet.



„Jsem rád, když se více mladých lidí seznámí s obranou a zapojí se do ní ... ale tento nápad je v podstatě šílený,“ řekl lord West. „Potřebujeme na obranu vydávat více peněz a - tím, co SUnak navrhuje - budou peníze z obrany vysávány.“



Dodal, že Rishi Sunak měl před volbami vyčlenit více prostředků do obranného rozpočtu.



Richard Dannatt, bývalý náčelník generálního štábu, řekl, že tento návrh je „volebním oportunismem“. „Náklady na to by byly značné, pokud jde o cvičitele a infrastrukturu. Tento úkol nemůže být na ozbrojené síly uvalen jen tak, jako něco navíc,“ dodal.



Michael Portillo, bývalý ministr obrany, uvedl, že toto oznámení by mohlo dále poškodit pověst toryů, kteří se zasazují o fiskální odpovědnost.



V neděli pro televizi GB News řekl: „Způsob, jakým byla tato politika vytvořena, mě opravdu velmi znepokojuje. To znamená, že velmi pochybuji o tom, zda byla promyšlena, a pochybuji o tom, zda byly konzultovány ozbrojené složky a všechny charitativní organizace, které musí být zapojeny, a zda s tím souhlasí.



Představuje to zvýšení veřejných výdajů, a to je velmi důležité, protože to staví konzervativce do defenzívy. Labouristé teď mohou říct, že konzervativci dávají sliby, které nejsou financovány.“



Sunakův návrh byl zveřejněn jen dva dny poté, co náměstek ministra obrany Andrew Murrison prohlásil, že vláda nemá žádné plány na povinnou vojenskou službu v „jakékoli podobě“, protože by přinesla více škody než užitku.



V odpovědi na písemnou parlamentní otázku Murrison uvedl, že umístění „potenciálně neochotných“ rekrutů mezi profesionální vojáky „by mohlo poškodit morálku, nábor a udržení vojáků a spotřebovalo by profesionální vojenské a námořní zdroje“.



Dodal, že pokud by naopak dočasní rekruti byli odděleni, „bylo by obtížné najít pro ně vhodnou a smysluplnou roli, což by mohlo poškodit motivaci a disciplínu“.





John Healey, stínový ministr obrany, prohlásil, že návrh konzervativců na povinnou vojenskou službu je „nerealizovatelný plán a odvádí pozornost od jejich neúspěchů v obraně za posledních 14 let. Dokonce i vlastní konzervativní náměstek ministra obrany tuto myšlenku před několika dny odmítl.

Nigel Farage, čestný předseda brexitérské Reformní strany, řekl BBC, že návrh má oslovit jeho voliče, ale nakonec je to „vtip“ a „naprosto nepraktický“.







„Od roku 2010 konzervativní ministři každoročně neplní náborové cíle, vyprazdňují a podfinancovávají naše ozbrojené síly a snižují britskou armádu na nejmenší velikost od dob Napoleona. Je čas na změnu. S labouristy bude Británie lépe bráněna,“ dodal Healey.Kevan Jones, bývalý labouristický ministr obrany, řekl, že plán je „nepromyšleným a drahým předvolebním trikem, který nijak nepřispěje k bezpečnosti národa“.Někteří poslanci toryů tuto politiku uvítali, ale v soukromí se domnívali, že byla špatně komunikována. „Udělali jsme něco odvážného, ale ve skutečnosti to zní šíleně,“ řekl jeden z nich.Když v neděli čelil otázkám ohledně tohoto návrhu, ministr vnitra James Cleverly uvedl, že žádný teenager nebude poslán do vězení za to, že se vyhne „povinné" vojenské službě.Podle odhadů toryů by tato politika do konce desetiletí stála 2,5 miliardy liber ročně. Z toho 1 miliarda liber bude podle nich pocházet z potírání daňových úniků a 1,5 miliardy liber z rozšíření britského Fondu sdílené prosperity, který byl určen na obnovu podfinancovaných měst ve Velké Británii.V neděli večer konzervativci uvedli, že požádají královskou komisi, aby prozkoumala mezinárodní příklady toho, jak může stáž v ozbrojených silách na plný úvazek nabídnout mladým lidem lepší příležitosti v pozdější kariéře.Komise bude požádána, aby prostudovala Norsko a Izrael jako na případové studie, a požádána, aby navrhla pobídky pro mladé lidi k absolvování roční vojenské služby, například tím, že jim nabídne zrychlené pohovory ve státní správě nebo u velkých zaměstnavatelů.Mluvčí liberálních demokratů pro obranu Richard Foord k plánům na vytvoření královské komise uvedl: „Jak kdysi řekla (ultrapravicová konzervativní ministryně) Suella Bravermanová, když jsi v díře, kopej dál.“