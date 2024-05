Země EU chtějí ochránit vojenskou pomoc Ukrajině před maďarským vetem

29. 5. 2024

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána zabránila přijetí téměř poloviny rozhodnutí Evropské unie o Ukrajině a nyní blokuje přidělení více než 6,5 miliardy eur (7,1 miliardy dolarů). Toto chování stále více dráždí ostatní země EU, které hledají způsoby, jak ochránit ukrajinské fondy před maďarským vetem, zejména příjmy ze zmrazených ruských devizových rezerv, jejichž první tranše je splatná v červenci. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána zabránila přijetí téměř poloviny rozhodnutí Evropské unie o Ukrajině a nyní blokuje přidělení více než 6,5 miliardy eur (7,1 miliardy dolarů). Toto chování stále více dráždí ostatní země EU, které hledají způsoby, jak ochránit ukrajinské fondy před maďarským vetem, zejména příjmy ze zmrazených ruských devizových rezerv, jejichž první tranše je splatná v červenci.

"Mám sedm nevyřízených právních dokumentů, které umožňují mobilizaci zdrojů na vojenskou podporu Ukrajiny," řekl v pondělí na tiskové konferenci šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. "Toto zpoždění [v jejich přijetí] lze měřit lidskými životy."

Ráno téhož dne maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó novinářům řekl, že jeho země nadále blokuje veškeré operace na financování dodávek zbraní na Ukrajinu, a to navzdory silným námitkám ministrů zahraničí ostatních zemí EU na setkání v Bruselu. Nyní Orbánova vláda, hlavní podporovatel Vladimira Putina v EU, motivuje svůj odpor proti porušování práv Maďarů na Ukrajině. Podle Szijjárta na něj na schůzce ministrů dokonce křičeli kolegové z jiných zemí.

Veřejně také přestávají skrývat svou nespokojenost. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis novinářům řekl, že podle jeho výpočtů Maďarsko zablokovalo 41 % všech rozhodnutí EU o Ukrajině:

"Je třeba otevřeně ukázat, jaký je nyní postoj Maďarska a jaký byl. Musíme se na to začít dívat jako na systémový přístup ke všem snahám EU hrát v mezinárodních vztazích nějakou smysluplnou úlohu. To zašlo velmi, velmi daleko."

Země EU musí "najít způsob, jak to obejít", tedy pokusy Maďarska zablokovat pomoc Ukrajině, řekl Landsbergis.

Maďarsko nyní nedává zelenou přidělení tří tranší z Evropského mírového fondu po 500 milionech eur. Kromě toho se svaz v březnu rozhodl přidat dalších 5 miliard eur do fondu pro nákup zbraní pro Ukrajinu, aby uspokojil nejnaléhavější potřeby ozbrojených sil Ukrajiny, včetně dělostřelectva a munice, dronů a systémů protivzdušné obrany, jakož i nesmrtícího vybavení, jako je odminovací zařízení. Ale ani tato částka zatím nemůže být převedena kvůli námitkám Budapešti.

A konečně, v červenci má EU obdržet první 3 miliardy eur příjmů generovaných depozitářem Euroclear ze zmrazených ruských rezerv. A ve stejném měsíci přejde předsednictví bloku z Belgie na Maďarsko. Brusel se obává, že začne zasahovat do využívání těchto peněz, z nichž 90 % by mělo jít na nákup zbraní pro Ukrajinu.

Proto nyní probíhají jednání o tom, jak tyto peníze ochránit před možným vetem Maďarska a rychle je využít ve prospěch Ukrajiny.

"Nemůžeme souhlasit s blokováním vojenské pomoci. Dohody jsou od toho, aby se dodržovaly," napsal belgický ministr zahraničí Hadja Labib na X (bývalý Twitter).

Rozhodnutí v unii jsou přijímána jednomyslně a není snadné zbavit Maďarsko práva veta nebo ho nějakým způsobem vyloučit z účasti na jednáních. V zimě však země EU již přemýšlely, jak toho dosáhnout. Pak Orbán zablokoval přidělení 50 miliard eur hlavně na ekonomickou pomoc Ukrajině na příští čtyři roky.

Evropští diplomaté řekli médiím, že lídři zemí EU jsou unaveni Orbánovým vměšováním a jsou připraveni udělat to, co nikdy předtím v historii unie neudělali - zbavit zemi práva podílet se na společném rozhodování. To lze provést v souladu s článkem 7 Smlouvy o Evropské unii, pokud se země neřídí hodnotami EU. O této možnosti se tehdy uvažovalo, ale na summitu 1. února Orbán ustoupil.

