Na podporu vyšetřování ICC proběhne dnes demonstrace před Úřadem vlády ČR

29. 5. 2024

TZ Ne naším jménem! Další z demonstrací hnutí Ne naším jménem! a dalších iniciativ proběhne dnes, 29. května od 17:30 hod., před Úřadem vlády ČR a následně půjde pochodem na Malostranské náměstí. Dopis do Haagu Přečten bude dopis hnutí Ne naším jménem! Mezinárodnímu trestního soudu (ICC) v Haagu, v němž české hnutí vyjadřuje podporu jeho hlavnímu žalobci Karimu Khanovi, který požádal o vydání zatykače na představitelé Hamásu a Izraele z důvodného podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti a z válečných zločinů.



„Slova premiéra Fialy o tom, že návrh hlavního žalobce je ‚děsivý a zcela nepřijatelný‘, považujeme za ideologické zasahování do práce mezinárodního soudu, jediné arbitrární instituce, kterou ve věci porušování mezinárodního práva máme,“ píše se v dopise, který připomíná, že i samotná ČR je signatářem Římského statutu ICC a že česká politická reprezentace se sama často dovolává ICC v případě stíhání jiných politických lídrů, jako například představitelů Hamásu či Ruské federace.









Jak k tomu poznamenává Cyril Cuda z Ne naším jménem: „Naše země má z minulosti dost smutnou zkušenost s ideologickým zasahováním do nezávislosti soudů a snahou o ovlivňování jejich rozsudků. To by pro nás mělo být spíš varujícím, než abychom podporovali dosti nekompetentní vyjádření premiéra Fialy, který ani neví, či vědět nechce, že Česká republika uznává stát Palestinu.“

Konfrontace premiéra Fialy

Tématem dalších chystaných projevů bude humanitární katastrofa v přeplněném městě Rafáh, kde izraelská armáda útočí na obyvatelstvo navzdory výzvě Mezinárodního soudního dvora, aby od invaze upustila. „Nemůžeme se jen tak dívat, jak izraelské rakety zaživa upalují desítky lidí vysídlených v běženeckých stanech UNRWA, kterým přitom Izrael slibuje ochranu. Tyhle masakry civilistů tzv. nejhumánnější armádou světa se nedějí naším jménem. A my nejsme a nebudeme žádným hlasem Izraele v Evropě, jak to opakuje premiér Fiala,“ říká Lamis Bartůšková z Palestinského klubu ČR.

I z toho důvodu byl premiér Petr Fiala konfrontován v pondělí 27. května na autogramiádě své knihy v kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí. „Jindy verbálně ramenatý premiér Fiala posílající do světa sebevědomá ponaučení tam teď seděl zaražený jako vrabec. Zato jeho příznivci se nerozpakovali vyhrožovat fyzickým násilím ženě, která apelovala na dodržování mezinárodního práva a premiérovu lidskost tváří tvář pokračující izraelské genocidě v Gaze, a plivat na ni,“ poznamenal k tomu jeden z účastníků pondělní veřejné intervence. Kromě několika členů hnutí Ne naším jménem! promluvil v knihovně Academia i známý izraelský disident a lidskoprávní aktivista Ronnie Barkan.

