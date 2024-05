Ruský rozvrat v Evropě ukazuje na vzorce budoucí agrese

29. 5. 2024

Případ Britů, kteří údajně pracují pro ruskou rozvědku, je jen jedním z příkladů toho, jak Moskva aktivně narušuje normální život v Evropě a Pobaltí, upozorňuje Keir Giles. Případ Britů, kteří údajně pracují pro ruskou rozvědku, je jen jedním z příkladů toho, jak Moskva aktivně narušuje normální život v Evropě a Pobaltí,

Brit byl obviněn ze žhářství zacíleného na ukrajinský podnik poté, co byl údajně najat žoldnéřskou Wagnerovou skupinou.

Podezřelý bude čelit soudu podle nového britského zákona o národní bezpečnosti, což je první případ předložený podle nové legislativy proti zahraničním agentům. V souvislosti se žhářským spiknutím byli obviněni i další čtyři muži.

Na tento případ by se však nemělo pohlížet jako na ojedinělý incident. Mnohem širší a závažnější ruská sabotážní kampaň se rozprostírá po celé Evropě. Ještě znepokojivější je, že vzorce chování se shodují s předpověďmi toho, co by se Rusko pokusilo udělat před otevřeným konfliktem s NATO.

Zdá se, že existuje jen málo částí Evropy, které nejsou cílem. Začátkem dubna Německo zatklo dvě osoby pro podezření z plánování útoky jménem Ruska s řadou cílů, včetně amerických vojenských základen. V Litvě Moskva využila organizované zločinecké sítě k organizování fyzických útoků na ruské opoziční představitele.

Švédská bezpečnostní policie vyšetřuje možnou sabotáž železnice na dalekém severu země a estonské bezpečnostní služby zaznamenaly zintenzivnění ruského úsilí o nábor místních občané s cílem zaútočit na svou vlastní vládu.

Zvláštním cílem bylo Polsko. Klíčové logistické body pro dodávky na Ukrajinu jsou pro Rusko zjevně zajímavé.

Polské úřady zatkly muže, který prováděl průzkum bezpečnostních opatření na důležitém letišti v Rzeszowě, zřejmě s úmyslem pomoci pokusu o atentát na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tudy měl projíždět.

Polsko také narušilo nejméně jednu síť agentů zřízených pro průzkum a sabotáž železniční sítě země.

Rušení signálu ve vzduchu a na moři

Nábor agentů k provádění sabotáží je jen jedním ze způsobů, jak Rusko již útočí na Evropu mimo Ukrajinu.

Podobné vzorce jsou patrné v ruském elektronickém boji, který narušuje lety nad oblastí Baltského moře. Jedná se o problém, který se datuje mnoho let zpátky, pokrývá rozšiřující se oblast Evropy a stává se stále závažnějším.

V březnu bylo oznámeno, že Rusko rušilo satelitní signály pro letadlo, které přepravovalo britského ministra obrany Granta Shappse zpět z Polska. Rušení signálu bylo široce nahlášeno u několika britských dovolenkových letů v dubnu.

Letadla v regionu jsou již dlouho vystavena riziku takového rušení, ale rozsah potenciálního narušení se stává velkým problémem.

Nyní se má za to, že je normální, aby řada navigačních systémů byly nad Baltským a Černým mořem nedostupná.

Také v severním Norsku ruské rušení GPS narušuje nejen každodenní letecký provoz, ale také práci policie a záchranných služeb.

To neznamená, že létání v Evropě není bezpečné. Dopravní letadla jsou stále schopna používat řadu záložních systémů – znamená to však, že některé vestavěné redundance systémů zajišťujících bezpečnou navigaci a předcházení kolizím již nejsou k dispozici.

Další problém vyvstává pro letiště, která jsou závislá na službách založených na GPS, a to v tom, že přistání se stává nemožným a lety se musí odklonit nebo dokonce vrátit do výchozího bodu.

Letecké společnosti jsou pochopitelně obezřetné, pokud jde o upozorňování na problém, který by někteří cestující mohli považovat za ohrožení jejich bezpečnosti, což přispělo k tomu, že se o problému nedostatečně informuje. Ekonomické náklady a míra narušení jsou však vysoké a stále rostou.

Lety mezi Finskem a Estonskem byly opakovaně zrušeny a jsou nyní pozastaveny. Rostoucí dopad rušení letů a přerušených přistání je nákladem, který lze přímo připsat ruským akcím. Ale nečinnost Západu znamená, že to pro Moskvu nemá žádné důsledky.

Také na moři Rusko tvrdě pracuje na své rozvratné práci. Moskevská "flotila duchů" plavidel s tajemnými majiteli, podezřelými pojišťovnami a registracemi v místech, jako je Svazijsko (vnitrozemská země, která není tradičně námořní), byla obzvláště zaneprázdněna obcházením sankcí a špionáží v okolí baltského ostrova Gotland, který je již dlouho považován za klíčový cíl, kvůli významu pro kontrolu námořní a letecké dopravy v regionu.

Plavidla v regionu hlásila koncem dubna vlnu výpadků GPS, což naznačuje, že ničivá elektronická válka z Ruska zintenzivnila rychlost a nyní ovlivňuje povrchovou námořní dopravu.

Opět platí, že to, co se jeví jako lokalizovaný problém, má okamžité širší dopady, pokud jde o narušení a vyšší náklady na dopravu a pojistné sazby, stejně jako dlouhodobé důsledky toho, co se Rusko možná chystá udělat.

Pokud se v reakci na to nic neudělá, dalším logickým krokem je, aby se Moskva pokusila zablokovat GPS pro silniční dopravu. Vzhledem k tomu, že miliony navigačních systémů jsou závislé na lokalizačních službách GPS, mohlo by to zasít chaos na pevnině v celém pobaltském regionu.

Západ by měl být připraven na ještě odvážnější agresi

Všechny tyto příklady ukazují, jak se nepřátelské akce ze strany Ruska postupně normalizují, protože nikdo není ochoten nebo schopen se s nimi vypořádat. Rusko posouvá hranice toho, co je přijatelné nebo alespoň akceptované, tím, že dělá něco, co by mělo být pobuřující – a pak to zintenzivňuje, když Západ vůbec nereaguje.

Je však možné, že se chystají další. V roce 2020 jsme s kolegy napsali studii pro Švédskou agenturu pro obranný výzkum o tom, co vojenští plánovači nazývají A2AD, neboli odepření přístupu do oblasti – jinými slovy, jak by se Rusko v případě války mohlo pokusit zabránit silám NATO v přesunu tam, kde jsou potřeba.

V této kapitole jsem se zabýval množstvím způsobů, kterými by Rusko mohlo znehybnit Evropu ještě před tím, než dojde ke konfliktu, aniž by vystřelilo jediný výstřel. Alarmující je, že mnoho z popsaných metod – včetně rušení GPS, sabotáže, místních proxy serverů a mnoha dalších – je již ve hře po celé Evropě a ve Velké Británii.

Rusko ostře vystupňovalo svou kampaň proti Západu, a to je nebezpečný signál pro to, co může přijít dál. Ruské metody se vyvinuly. Vražedné gangy, které se v uplynulém desetiletí potulovaly Evropou a mezi jejichž cíle patřil v roce 2018 Sergej Skripal v Salisbury, se skládaly z ruských vojenských a zpravodajských důstojníků.

Vzorce útoků, včetně nedávného žhářského útoku ve Velké Británii, nyní ukazují, že Rusko rekrutuje nezávislé pracovníky, aby jednali jeho jménem.

To by mohlo být způsobeno tím, že vlastní lidé jsou příliš snadno identifikovatelní nebo příliš zaneprázdněni za liniemi na Ukrajině.

Tento vzorec však ukazuje to, co je známo již dlouho: Že Rusko si vždy dokáže najít bezskrupulózní jedince, kteří jménem Moskvy zaútočí na vlastní země.

Nový britský zákon o národní bezpečnosti nevstoupil v platnost příliš brzy, protože dříve byla široká škála nepřátelských akcí proti Británii jménem cizích mocností naprosto legální.

Stále smělejší ruská agrese napříč Evropou a Velkou Británií ukazuje, že jsme všichni pod útokem. I když je povzbudivé vidět, že se nový zákon již používá, Západ by se měl připravit na to, že bude předloženo mnohem více šokujících případů, protože ruská kampaň pokračuje.

Zdroj v angličtině: ZDE

