Dopad nedělního izraelského útoku na civilisty. Desítky mrtvých, 180 zraněných

28. 5. 2024

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 27. května 2024: Poté, co Izrael při náletech na tábor v Rafáhu zabil desítky palestinských civilistů, jde podle Netanjahua o tragickou chybu. Izraelský mluvčí nejprve útok obhajoval s tím, že se jednalo o pečlivý cílený úder na Hamás s minimalizací civilních škod. Ale uprostřed děsivých záběrů reality jej pak izraelský premiér označil za tragickou chybu a uvedl, že bude provedeno vyšetřování. Útok se setkal s rozsáhlou mezinárodní kritikou a diskutovalo se o něm i v britské předvolební kampani. Keir Starmer nám říká, co udělá pro zatčení Benjamina Netanjahua, pokud Mezinárodní trestní soud vydá zatykač:

Keir Starmer: „Podporuji soud a podporuji mezinárodní právo. Soud bude muset dospět ke svému rozhodnutí.“











Moderátor: Izrael tvrdí, že zahájil vyšetřování úmrtí civilistů poté, co při útoku na město Rafah v jižní Gaze zahynuly desítky vysídlených Palestinců, což vyvolalo mezinárodní pobouření. K úderu došlo v táboře Tal al Sultan v západním Rafáhu, kde se ukrývaly tisíce lidí poté, co izraelské síly zahájily pozemní invazi do východního Rafáhu. Obyvatelé tvrdí, že jim Izrael před třemi týdny řekl, že v západních oblastech Rafáhu budou v bezpečí, ačkoli IDF uvedly, že tábor leží mimo tzv. humanitární zónu, kterou vyhlásily na začátku tohoto měsíce. Varování. Tato reportáž Jonathana Rugmana přináší znepokojivé záběry již od začátku.









Reportér: Izraelské nálety zasáhly malou oblast montovaných přístřešků obklopenou pouští včera večer těsně po večerních modlitbách. Představitel Hamásu potvrdil, že dva vysocí velitelé, na které se Izrael zaměřil, byli zabiti. Není však pochyb o tom, že mezi mrtvými a zraněnými byli i palestinští civilisté. Izrael tvrdí, že použil přesnou munici a že podle jeho zpravodajského odhadu před tímto úderem nebyli zraněni tzv. nezúčastnění civilisté. Desítky lidí však byly převezeny do polních nemocnic, včetně těchto dětí, což vyvolalo vyjádření pobouření některých evropských představitelů. Jen několik dní poté, co nejvyšší soud OSN nařídil Izraeli zastavit násilí.





Muž: „Co to je za svědomí a náboženství? Co je to za lidskost? Kde je svět? Kde je islámský národ?“













Reportér: Za denního světla hledaly děti mezi ohořelými troskami cokoli cenného. Tito lidé totiž nemají téměř nic. OSN uvádí, že jen za poslední tři týdny uprchlo před boji více než 800 000 Palestinců. Izraelci říkají, že to nebyla určená oblast, kam by se civilisté mohli evakuovat, i když se jí rozhodně blížila a po tolika vysídleních se mnozí z nich domnívali, že jsou konečně v bezpečí.









Dívka: Jsem z toho v šoku. Byli jsme vysídleni do města Rafáh, protože říkali, že je bezpečné. Byli jsme ve stanech, připraveni ke spánku, a já se snažila postarat o svého bratra, když jsme uslyšeli. velký výbuch a vypukl požár. A lidé začali křičet.









Muž: "Včera jsem vytáhl ostatky pěti dětí a asi tří žen, všechny byly na kusy a nikdo z nich se nedal identifikovat."





Reportér: Rozsah toho, co se včera večer stalo, přiměl izraelského premiéra, aby to označil za tragický omyl.





Netanjahu: V Rafáhu jsme již evakuovali asi milion nebojujících obyvatel a i přes naši maximální snahu neublížit nebojujícím, se bohužel něco tragicky zvrtlo. Incident vyšetřujeme a dojdeme k závěrům, protože taková je naše politika.









Reportér: Ale tito Palestinci, doprovázející těla k pohřbení, říkají, že Izraelci jsou lháři a že odsouzení Mezinárodním soudním dvorem nemá žádný dopad. Situaci v Gaze dnes jeden z humanitárních pracovníků označil za více než katastrofální. Ačkoli se nikdy nezdá být natolik katastrofální, aby přiměla Izrael ke změně kurzu.





Moderátor: Mluvil jsem se Samem Rosem, který je ředitelem plánování v agentuře OSN pro Palestince UNRWA. Včerejší úder slyšel ze vzdáleného Al Mawasi, kde pomáhá koordinovat humanitární pomoc. Požádal jsem ho o reakci na to, co se stalo.









Sam Rose, UNRWA: Rozhodně. Myslím, že tento okamžik je obzvláště odporný vzhledem k záběrům, ale také vzhledem k okolnostem a skutečnosti, že bylo zabito tolik žen a dětí, které utrpěly strašlivé popáleniny, ale také byly zabity zraněním způsobeným šrapnely. Chci říct, že to vypadá, jako bychom se téměř každý den dostávali do nových hlubin tím, co vidíme. Ale ano, opravdu, opravdu srdcervoucí. Opravdu odporné.





Moderátor: Co si myslíte o způsobu, jakým se informace dostávají ven? Co z toho můžeme vyčíst? Izrael nejprve útok vysvětlil a uvedl, že se zaměřil na konkrétní členy Hamásu. A trvalo to několik hodin. Teď ale řekli, že šlo o tragický omyl.





Sam Rose, UNRWA: Chci říct, že jsme svědky jednoho útoku za druhým. Jsme teď na 36 000 zabitých lidí, většina žen a dětí, vzhledem k rozdělení obyvatelstva tak tragicky, toto je jeden incident z mnoha, kolem 100 lidí bylo přes noc zabito v jiných částech pásma Gazy, rozumíme alespoň podle údajů ministerstva zdravotnictví.





Nemohu komentovat izraelskou vojenskou strategii nebo komunikaci, vládne téměř všeobecné pobouření a zděšení z toho, co se stalo a za jakých okolností se to stalo, útok do tábora civilistů, tábora převážně žen a dětí, které byly stejně nuceny do těchto oblastí uprchnout, byly ujištěny, že tyto oblasti jsou součástí bezpečné humanitární zóny, a přichází to tak blízko rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, nejvyššího soudního orgánu OSN, který vyzývá k zastavení konfliktů. Toho jsme byli svědky.





Moderátor: Izrael také tvrdí, že při tomto útoku skutečně zabil vůdce Hamásu. Znamená to, že je běžné, že se Hamás mísí mezi civilní obyvatelstvo, a to i v oblastech, které mají být určeny pro vnitřně vysídlené osoby?









Moderátor: Přichází to po nedávných prohlášeních Mezinárodního soudního dvora i Mezinárodního trestního soudu. Jaká je nyní u vás nálada ohledně toho, co se ve světle toho všeho děje?





Sam Rose, UNRWA: Nálada je otupělá. Je to nálada beznaděje. Je to nálada vyčerpání a zoufalství. Jak dlouho to ještě bude trvat? A ta skutečná hrůza, že toho bude jen víc, pokud to neskončí. Chci říct, že lidé tady jsou naprosto vyčerpaní. Násilí, brutální násilí ovlivňuje všechny aspekty jejich života a bytí, takže pro lidi v Gaze teď nastávají opravdu zoufalé časy.





"Během noci jsme přijali celkem 28 lidí, kteří byli při příjezdu mrtví, a 180 zraněných, kteří byli následně stabilizováni a předáni do několika málo zbývajících zdravotnických struktur v oblasti."Jedná se o velmi, velmi přeplněné oblasti Gazy, velmi zastavěné oblasti, nelze to říci s jistotou, ale existují pravidla války. Existují pravidla války na straně Hamásu, ale i pravidla války na straně Izraele a na obou stranách, pokud jde o ochranu civilního charakteru určitých oblastí, ale existují také pravidla týkající se proporcionality a zamezení nadměrným civilním obětem. A když dojde k takovému incidentu, je těžké si představit, jaké bezprostřední vojenské cíle by mohly takový útok ospravedlnit.Same, moc vám děkuji.