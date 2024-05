Trump řekl dárcům, že v případě znovuzvolení potlačí propalestinské protesty

28. 5. 2024

Předpokládaný republikánský kandidát označil demonstrace proti izraelské válce v Gaze za součást „radikální revoluce"



Donald Trump řekl skupině bohatých dárců, že v případě svého návratu do Bílého domu potlačí propalestinské protesty na univerzitních kampusech.



„Pokud mě znovu zvolíte, vrátíme toto hnutí o 25 nebo 30 let zpět," odpověděl Trump podle listu Washington Post.





„Pokud mě znovu zvolíte, vrátíme toto hnutí o 25 nebo 30 let zpět,“ odpověděl Trump podle listu Washington Post.



Trump také řekl, že jeho administrativa vyhostí všechny zahraniční studenty, u nichž zjistí, že se účastní protestů, které v poslední době nabývají podoby stanových táborů na vysokých školách po celých USA.



Při projevu na setkání v New Yorku 14. května si Trump vyslechl stížnost jednoho z dárců, že mnozí ze studentů a akademiků z fakult, kteří se účastní protestů, by mohli v budoucnu zastávat v USA mocenské pozice.



Pochválil newyorskou policii za vyklizení táborů na Kolumbijské univerzitě a řekl, že tento přístup by měla napodobit i další města, a dodal: „Je třeba to okamžitě zastavit.“



Republikáni se stále více snaží udělat z protestů na univerzitních kampusech předvolební téma a líčí je jako projev „chaosu“, který nekontrolovaně bují pod Bidenovým dohledem.



Republikáni v Kongresu uspořádali na Kapitolu sérii slyšení, aby na tento trend upozornili, a zaměřili se na zprávy o antisemitismu mezi protestujícími a na údajné četné selhání rektorů univerzit v boji proti němu.



Při posledním slyšení minulý týden členové výboru pro vzdělávání a pracovní sílu z řad GOP napadli rektory Northwesternské a Rutgersovy univerzity za to, že místo přivolání policie, jak prosazoval Trump, vyjednali dobrovolné rozebrání táborů.



V dalším vystoupení před dárci provedl Trump po měsících dvojsmyslných výroků zjevný obrat v otázce izraelské ofenzívy v Gaze, když prohlásil, že podporuje právo země pokračovat ve „válce proti teroru“.



Předtím uvedl, že Izrael svými akcemi v Gaze „prohrává PR válku“. V rámci operace, která byla původně zahájena jako odveta za vražedný útok Hamásu z loňského října, při němž bylo zavražděno přibližně 1 200 Izraelců a dalších 253 bylo vzato jako rukojmí, bylo dosud zabito více než 36 000 Palestinců.



V březnovém rozhovoru pro masově distribuované noviny Israel Hayom Trump řekl: „Musíte ukončit válku... Musíte ji ukončit.“ Řekl také, že Izrael by se měl „vrátit k míru a přestat zabíjet lidi“.



Na setkání s dárci - kterého se vtipně zúčastnilo „98 % mých židovských přátel“ - Trump údajně nezmínil jméno Benjamina Netanjahua, izraelského premiéra, kterému zazlívá, že uznal Bidenovo vítězství ve volbách v roce 2020, a od té doby s ním nemluvil.





Pochlubil se však svou politikou vůči Izraeli, konkrétně rozhodnutím přesunout americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a uznáním izraelské anexe Golanských výšin, které Izrael zabral Sýrii v šestidenní válce v roce 1967.







