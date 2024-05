Ruská FSB: NATO "připravuje jaderný úder"

29. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Země NATO nacvičují jaderné údery na území země poblíž hranic s Ruskem, řekl ředitel pohraniční služby FSB generál Vladimir Kulišov. Země NATO nacvičují jaderné údery na území země poblíž hranic s Ruskem, řekl ředitel pohraniční služby FSB generál Vladimir Kulišov.

"V blízkosti ruských hranic se zvyšuje aktivita zpravodajských aktivit NATO, zvyšuje se intenzita operačního a bojového výcviku aliančních vojsk, během nichž se vypracovávají scénáře vedení nepřátelských akcí proti Ruské federaci, včetně jaderných úderů na naše území," řekl Kulišov v rozhovoru pro RIA Novosti.

Zdůraznil, že taková situace vyžaduje přijetí "adekvátních" opatření na ochranu a střežení státní hranice.

Den předtím generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil právo Ukrajiny útočit na "vojenské cíle na území Ruska". Vyzval spojence Kyjeva, aby příslušné omezení zrušili. Kreml to považuje za "zvýšení stupně eskalace". "NATO koketuje s vojenskou rétorikou, upadá do "vojenské extáze". To je realita, se kterou se musíme v budoucnu vypořádat," řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov.

Předtím ruský generální štáb jménem ruského prezidenta Vladimira Putina oznámil provedení cvičení raketových formací Jižního vojenského okruhu a sil námořnictva, včetně použití nestrategických jaderných zbraní. Cvičení začalo 21. května.

Jak bylo vysvětleno v Kremlu, důvodem pro nácvik taktického jaderného úderu byla prohlášení zemí NATO o možném vyslání vojsk na Ukrajinu.

Poté prezident Ruské federace navštívil Bělorusko, kde oznámil plány na společné cvičení k nácviku taktického jaderného úderu. V roce 2023 Rusko rozmístilo v Bělorusku taktické jaderné hlavice. Byly umístěny ve městě Osipoviči, které se nachází asi 200 km od hranic s Ukrajinou.

Poté co Bělorusko získalo jaderné zbraně, zavedlo do vojenské doktríny možnost jejich použití v reakci na vnější hrozby. Putin zároveň tvrdil, že ruské taktické zbraně v sousední zemi budou zcela pod kontrolou Moskvy. Moskva rozhodne zejména o jejich použití.

Zároveň, jak poznamenali analytici Institutu pro studium války (ISW), použití jaderných zbraní Moskvou a Minskem zůstává nepravděpodobné. Náměstek generálního tajemníka NATO Mircea Geoană také řekl, že Rusko nemá ani schopnost, ani úmysl zaútočit na kteroukoli ze zemí NATO. Moskva však podle Geoany rozpoutala "totální hybridní válku" proti západním zemím.

Zdroj v ruštině: ZDE

