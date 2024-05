Globální šok po izraelském útoku, při kterém zahynuly desítky lidí ve stanovém táboře v Rafáhu

28. 5. 2024

Při útoku, který vyvolal mezinárodní pobouření, zahynulo nejméně 45 lidí, včetně mnoha žen a dětí.

Několik pravicových izraelských novinářů ve svých vystoupeních v izraelské televizi a na Twitteru útok v Rafáhu oslavovalo a přirovnávalo ho k židovskému svátku ohňů Lag B'Omer, který se koná tento týden. Komentátorka Yinon Dromiová retweetla příspěvek jiného uživatele, který ukazoval požár v Rafáhu, a přidala svůj vlastní: „Šťastné svátky.“

Izraelský útok, který způsobil obrovský požár ve stanovém táboře pro vysídlené osoby v Rafáhu, zabil 45 lidí, uvedli zdravotníci a záběry ohořelých a rozčtvrcených dětí vyvolaly pobouření světových politiků a ohrozily jednání o příměří.



Noční bombardování, které bylo podle Izraelských obranných sil (IDF) zaměřeno na vysoce postavené bojovníky Hamásu, způsobilo požáry, které se rychle rozšířily přes stany a provizorní ubytovací zařízení a zahltily nedalekou polní nemocnici provozovanou Mezinárodním výborem Červeného kříže a přetížené místní nemocnice.



Ministerstvo zdravotnictví v oblasti kontrolované Hamásem uvedlo, že asi polovinu mrtvých tvořily ženy, děti a starší dospělí. Bosé děti se v pondělí potulovaly kolem kouřících trosek, zatímco pokračovalo pátrání po mrtvých a truchlící rodiny se připravovaly na pohřeb svých blízkých.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v parlamentu prohlásil, že při útoku „se bohužel něco tragicky pokazilo“. „Incident vyšetřujeme a dojdeme k závěrům, protože taková je naše politika,“ řekl.



Spojené státy, nejvěrnější spojenec Izraele a jeho dodavatel zbraní, označily záběry z následků za zničující.



Úder, jeden z nejsmrtelnějších jednotlivých incidentů v dosavadní osmiměsíční válce, přišel dva dny poté, co mezinárodní soud v Haagu, který je arbitrem mezi státy, nařídil Izraeli, aby svou operaci v Rafáhu okamžitě zastavil.



V oblasti našlo útočiště více než 85 % obyvatel palestinského území, kteří uprchli před boji na jiných místech, a od 6. května, kdy izraelská pozemní operace začala, se musel milion lidí znovu stěhovat. Izraelské pozemní jednotky zatím zkoumaly spíše jižní a východní předměstí Rafáhu než jeho přelidněné centrum.



Dodávky pomoci se zpomalily na minimum, protože přechody v Rafáhu a nedalekém Kerem Šalomu jsou fakticky zablokovány.



Mezinárodní odsouzení izraelské války proti Hamásu neustále roste spolu s počtem mrtvých a humanitární krizí v pásmu, ale izraelští představitelé opakovaně prohlašují, že pozemní operace v Rafáhu, kde podle nich táboří vedení Hamásu a čtyři prapory bojovníků s izraelskými rukojmími, je nezbytná pro „úplné vítězství“.



Páteční příkaz Mezinárodního soudního dvora je závazný, ale není vymahatelný. Několik zemí vyzvalo Izrael, aby se v důsledku úderu v Rafáhu podřídil rozhodnutí soudců, které bylo přijato většinou 13-2 hlasů.



Katar, který je klíčovým prostředníkem mezi Izraelem a Hamásem při pokusech zajistit příměří a propuštění rukojmích, uvedl, že oběti v Rafáhu zkomplikují zdlouhavá jednání. Izraelský deník Haaretz později v pondělí informoval, že se Hamás rozhodl odstoupit od nejnovějších navrhovaných rozhovorů kvůli tomu, co jeho vrcholné vedení označilo za masakr.



Sousední Egypt a Jordánsko, které před desetiletími uzavřely s Izraelem mír, útok v Rafáhu rovněž odsoudily.



Vztahy mezi Egyptem a Izraelem, které jsou v nejlepších dobách chladné, se od zahájení operace v Rafáhu dostaly na samé dno. Situace se dále zhoršila v pondělí poté, co izraelská armáda potvrdila, že v oblasti přechodu Rafáh došlo k přestřelce mezi izraelskými a egyptskými vojáky, při níž byl zabit nejméně jeden příslušník egyptských bezpečnostních sil. Armády obou zemí incident přezkoumávají.



Francie, evropský spojenec Izraele, uvedla, že je zásahem v Rafáhu pobouřena. „Tyto operace musí skončit,“ napsal prezident země Emmanuel Macron na Twitteru. „V Rafáhu nejsou žádné bezpečné oblasti pro palestinské civilisty. Vyzývám k plnému respektování mezinárodního práva a okamžitému příměří.“



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell napsal: „Zděšen zprávami přicházejícími z Rafáhu o izraelských úderech, při nichž zahynuly desítky vysídlených osob, včetně malých dětí. Co nejdůrazněji to odsuzuji.“



Italský ministr obrany Guido Crosetto uvedl, že bombové útoky, jako byl ten z nedělní noci, budou mít pro Izrael dlouhodobé následky. V rozhovoru pro televizi Sky TG24 řekl: „Izrael tímto rozhodnutím šíří nenávist, zakořeňuje nenávist, která se bude týkat jeho dětí a vnuků. Dal bych přednost jinému rozhodnutí.“



Šéf Komise Africké unie Moussa Faki Mahamat řekl: „Stát Izrael nadále beztrestně porušuje mezinárodní právo a pohrdá rozhodnutím mezinárodního soudního dvora ..., které nařizuje ukončit jeho vojenské akce v Rafáhu.“



Po kritice úderu v Rafáhu IDF uvedly, že nepředpokládaly civilní oběti a bombardovaly oblast mimo nejnovější „evakuační zónu“, kam bylo Palestincům nařízeno se přesunout, ačkoli toto tvrzení se zdálo být v rozporu s předchozí mapou „bezpečné zóny“ z 22. května.



Bombardování zabilo šéfa štábu Hamásu pro Západní břeh Jordánu a dalšího vysokého představitele odpovědného za smrtící útoky na Izraelce, uvedly IDF.



Podle místního ministerstva zdravotnictví bylo při izraelské odvetné operaci, která zanechala zoufalé civilisty bez zdravotní péče, potravin a vody a většinu pobřežního území proměnila v ruiny, zabito více než 36 000 Palestinců.



Po týdnu, kdy se postavení Izraele ve světě propadlo, přitáhl nedělní útok větší pozornost než obvykle v hebrejsky psaných médiích, která se často vyhýbají každodennímu informování o scénách smrti a zkázy v Gaze.



Několik pravicových izraelských novinářů ve svých vystoupeních v izraelské televizi a na Twitteru útok v Rafáhu oslavovalo a přirovnávalo ho k židovskému svátku ohňů Lag B'Omer, který se koná tento týden. Komentátorka Yinon Dromiová retweetla příspěvek jiného uživatele, který ukazoval požár v Rafáhu, a přidala svůj vlastní: „Šťastné svátky.“



Nepřátelství se v pondělí rozhořelo také na severní hranici Izraele. Mocná libanonská skupina Hizballáh uvedla, že v reakci na smrtící izraelský úder u nemocnice v jižním Libanonu, který se odehrál dříve během dne, vypálila na izraelské území salvu raket.





Izrael vede s touto Íránem podporovanou milicí opotřebovací bitvu od 8. října, kdy Hizballáh začal na židovský stát odpalovat rakety na pomoc Hamásu.







