Záhadný nárůst případů černého kašle

27. 5. 2024

V zimě 2023 si zdravotničtí experti na celém evropském kontinentu začali všímat něčeho zvláštního. Případů černého kašle, známého také jako pertuse, přibývalo.

A nedělo se to jen v Evropě. Američtí zdravotničtí úředníci také začali hlásit prudký nárůst případů černého kašle. A ve Velké Británii vzrostl počet případů na nejvyšší úroveň za dvě desetiletí.

Do března 2024 se počet případů v Evropě zvýšil výše než v minulém desetiletí (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nezveřejnilo údaje dříve než v roce 2011).

Od ledna do března 2024 bylo v celé Evropě hlášeno přibližně 32 000 případů. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se roční průměr případů černého kašle v Evropě pohybuje kolem 38 000.

Pokud bude tento trend pokračovat, počet případů černého kašle by se v roce 2024 mohl ve srovnání s běžným rokem zvýšit přibližně desetinásobně.

Podle údajů uvedených v poslední zprávě Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se většina případů v Evropě vyskytla u kojenců – populace, pro kterou může být černý kašel smrtelný. Druhá nejvyšší skupina hlášených případů se vyskytla u dětí ve věku 10-14 let.

Tato čísla je třeba interpretovat s opatrností, řekl DW Paul Hunter, profesor medicíny na University of East Anglia ve Velké Británii. Počet případů by mohl být vyšší, než se uvádí, řekl. Vzhledem k tomu, že děti jsou vystaveny tak vysokému riziku, pokud jde o černý kašel, je mnohem pravděpodobnější, že dostanou diagnózu než jiné skupiny populace. Mnoho starších členů populace se také mohlo nakazit černým kašlem, který nebyl diagnostikován.

Na druhou stranu Hunter řekl, že je také možné, že dochází k jakémusi efektu nákazy. Vzhledem k tomu, že lékaři si stále více uvědomují černý kašel, může být pravděpodobnější, že stanoví diagnózu než v minulosti, což by také mohlo zkreslit čísla.

Příjem vakcíny v těhotenství

V počátečních stádiích se černý kašel projevuje jako nachlazení. Pacienti mohou pociťovat rýmu, nízkou horečku, kýchání a občasný kašel. Po několika týdnech s černým kašlem však mohou začít záchvaty kašle charakterizované vysokým "kvílením". Nemoc je nejzávažnější u dětí a kojenců a mírné případy nemusí být doprovázeny souvisejícím křikem. Tato fáze může trvat až 10 týdnů.

Odborníci tvrdí, že nevědí, proč případů přibývá. Stejně jako u většiny epidemií infekčních nemocí může být na vině to, že se sejde řada různých faktorů najednou.

Spolu s celkovým poklesem proočkovanosti dětí by to mohl být důsledek trvalého poklesu očkování proti černému kašli během těhotenství v celé Evropě. To by pomohlo vysvětlit, co se děje s kojenci. Když se děti narodí, nemají žádnou ochranu proti černému kašli, pokud jejich matky nebyly během těhotenství očkovány.

"S očkováním dětí proti černému kašli začnete až v osmi týdnech," řekl Hunter. "A většina nejzávažnějších onemocnění se ve skutečnosti často odehrává ještě předtím."

Podle květnové zprávy ECDC se míra proočkovanosti proti černému kašli v těhotenství napříč evropskými kontinenty značně liší. Ve Španělsku bylo v roce 2023 očkováno proti černému kašli přibližně 88 % těhotných. V České republice, kde populace zaznamenala prudký nárůst případů černého kašle, bylo ve stejném roce očkováno pouze 1,6 % obyvatel.

Ve Velké Británii se míra využívání mezi těhotnými ženami v průběhu posledního desetiletí snížila, a to z přibližně 70 % v roce 2016 na přibližně 60 % v roce 2023.

Role COVIDu

Kromě toho může být nárůst alespoň částečně způsoben tím, co zdravotničtí úředníci označují jako pokles imunity celé populace od pandemie COVID-19. Díky přísným protokolům přijatým během pandemie k odvrácení SARS-CoV-2 – nošení roušek, mytí rukou, méně míchání na veřejných místech – dosáhly případy chřipky a streptokoků historického minima.

Od konce pandemie počet případů opět stoupá. Ale Hunter říká, že to nemůže plně vysvětlit dramatický nárůst černého kašle.

Je to proto, že černý kašel nebyl v populaci před pandemií přítomen na vysoké úrovni. Byla tam, ale byl vzácný. Ne jako chřipka. A případy chřipky se v letech od pandemie možná zdvojnásobily, řekl Hunter – nevzrostly desetinásobně, jak vidíme u černého kašle.

Vakcína proti černému kašli

Třetím pravděpodobným komplikujícím faktorem by mohly být samotné vakcíny proti černému kašli, říkají odborníci.

První vakcína proti černému kašli byla zavedena v polovině 20. století ve vyspělých zemích, jako jsou USA, Kanada a části Evropy. Přestože byla velmi účinná, byla spojen s negativními vedlejšími účinky. Prudký pokles absorpce, který následně způsobila, vedl v 70. a 80. letech k propuknutí epidemie.

Koncem devadesátých let a začátkem nového tisíciletí začaly země zavádět druhou generaci vakcíny proti černému kašli.

Tato nová iterace byla spíše acelulární než celobuněčná. Ačkoli nevedla k vedlejším účinkům spojeným s první vakcínou, byla o něco méně účinná a poskytovala imunitu na kratší dobu.

Kam dál

Nárůst případů představuje obtížné otázky pro lékaře pracující s černým kašlem, řekl DW Andrew Preston, profesor a odborník na černý kašel na univerzitě v Bathu ve Velké Británii.

Posilovací dávky mohou být možností, jak snížit šíření, řekl, ale "není zcela jasné, jak často můžete posilovat, aniž byste ztratili účinnost".

"Nebo jsme spokojeni se situací, kdy pokud můžeme zabránit tomu, aby děti skutečně onemocněly a zemřely, je to dost dobré a všichni ostatní se prostě musí jednou za čas vypořádat s nějakým chronickým kašlem?"

Existují nové vakcíny proti černému kašli, řekl Preston, některé z nich by mohly přenést "mnohem lepší" imunitu ve srovnání se dvěma vakcínami, které jsou nyní k dispozici.

Dodal však, že zavedení těchto injekcí do současného očkovacího schématu by bylo složité. Vakcína proti černému kašli se ve Velké Británii a ve většině Evropy kombinuje s pěti dalšími vakcínami v jedné dávce, takže zavedení nové vakcíny by vyžadovalo restrukturalizaci této kombinované vakcíny.

"Museli byste přeformulovat všechny ty ostatní vakcíny, a to je prostě monstrózní úkol," řekl Preston.

Zdroj v angličtině: ZDE

