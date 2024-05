Ruská centrální banka přiznává neúspěch snah přitáhnout čínské peníze

27. 5. 2024

Zatímco ruské úřady se chlubí, že se jim podařilo nahradit "toxický" dolar a euro převodem značné části transakcí do jüanu, centrální banka bije na poplach. Pro normální fungování musí být společnosti schopny přilákat financování v jüanech, a ruských bank jich mají nedostatek. Čína je neposkytuje, takže se můžete spolehnout pouze na centrální banku a na úspory ruských firem a občanů.

Asi 90 % všech plateb mezi Ruskem a Čínou se provádí v rublech a jüanech, rozhodnutí převést bilaterální vypořádání na národní měny bylo včasné, radoval se Vladimir Putin během své návštěvy Číny. Sankce však ztěžují vypořádání a výsledkem by mohly být složitější přeshraniční platby, uvádí centrální banka ve své zprávě Financial Stability Review. Navíc "trend rozšiřování korespondenčních vazeb v 'netoxických' měnách se zpomalil na pozadí hrozby USA uplatnit sekundární sankce" – takovou příležitost poskytl dekret podepsaný prezidentem Joem Bidenem v prosinci 2023. To zkomplikovalo interakci ruských bank s úvěrovými institucemi z řady "spřátelených" zemí, poznamenává centrální banka.

Prostředky na účtech ruských bank v jüanech od října klesají, píše centrální banka, a poptávka společností po půjčkách v jüanech je vysoká. Od prosince začaly půjčky v jüanech předstihovat dynamiku finančních prostředků získaných v jüanech. To bylo patrné zejména na konci loňského a začátku letošního roku. V některých dnech byla situace s likviditou jüanu kritická. Na konci února dosáhla sazba pro měnové swapové transakce (nákup měny s následným dalším prodejem) v jüanech 180 % ročně. Aby se vyrovnaly výkyvy, rozhodla se centrální banka na konci každého měsíce, kdy poptávka po jüanu dosáhne vrcholu, zdvojnásobit svůj limit na takové transakce (na 20 miliard jüanů).

Banky mají kromě centrální banky jen málo dalších zdrojů jüanu. Tato měna je omezeně konvertibilní a Čínská lidová banka dávkuje oběh jüanu mimo zemi. Například v roce 2022 nesouhlasila s vydáním jüanových eurobondů Ruskem. Ministerstvo financí neztrácí naději, ale neudělalo velký pokrok: "Existuje právo přitahovat půjčky v jüanech. Jednání s čínskými partnery probíhají již dlouho, zatím nebylo rozhodnuto," řekl v únoru ministr Anton Siluanov. "Kvůli měnovým omezením v Číně a rizikům sekundárních sankcí nemohou banky pevninské Číny sloužit jako poskytovatelé likvidity v jüanech," píše centrální banka a uzavírá: "Hlavním zdrojem financování jüanových aktiv ruských bank mohou být domácí úspory ruských společností a občanů."

Banky nemají prakticky kam dlouhodobě přitahovat jüany, řekl Anatolij Popov, místopředseda představenstva Sberbank: "Problém je v tom, že praxe spoření v jüanech mezi obyvatelstvem se ještě nevytvořila a velké korporace tradičně neukládají dlouhodobé závazky do jüanu."

Rusové jüan ještě neochutnali. Na začátku roku tvořil jüan podle centrální banky 22 % devizových vkladů obyvatelstva v bankách. Za rok se zdvojnásobil (činil 11,4 %), ale nárůst činil pouze 3 miliardy dolarů: Samotné vklady v cizí měně se výrazně snížily. K 1. lednu tvořily 8,4 % všech vkladů fyzických osob. "Fyzické osoby jüanu zatím nerozumějí, a proto sazby rostou," vysvětlil Jegor Susin, generální ředitel GRP Private Banking. Omezená schopnost přilákat externí financování a potíže s prováděním plateb v jüanech se odrážejí ve stálém růstu výnosů dluhopisů v jüanech na ruském trhu, poznamenává centrální banka. Sazby dluhopisů jsou trvale vyšší než swapové sazby centrální banky.

Společnosti drží řádově více v jüanech, ale zároveň si aktivně půjčují v jüanech, což je zhruba tolik, kolik se ruským bankám podaří přilákat. Trh s jüany je již velký, ale jakákoli dodatečná likvidita je okamžitě absorbována růstem úvěrů, poznamenává Susin. Pokusil se vyrovnat bilanci ruského jüanu a dospěl k závěru: "Jsme vždy na hraně likvidity."

Zdroj v ruštině: ZDE

