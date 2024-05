Španělsko poskytne Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy eur v rámci desetileté obranné dohody

28. 5. 2024

čas čtení 5 minut





Premiér Pedro Sánchez uvedl, že tyto prostředky zlepší protivzdušnou obranu Kyjeva, a to jen několik dní poté, co Rusko zabilo v Charkově 18 lidí

V pondělí vyšlo najevo, že Maďarsko zadržuje přibližně 6,5 miliardy eur vojenské pomoci EU pro Ukrajinu



Španělsko letos poskytne Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy eur poté, co se španělský premiér Pedro Sánchez a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkali v Madridu, aby podepsali „nesmírně důležitou“, desetiletou dohodu o obraně a bezpečnosti.



Ačkoli přesné podrobnosti dohody nebyly zveřejněny, španělská vláda uvedla, že její pomoc „umožní Ukrajině prioritně posílit její kapacity, včetně protivzdušné obrany“.

Španělsko letos poskytne Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy eur poté, co se španělský premiér Pedro Sánchez a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setkali v Madridu, aby podepsali „nesmírně důležitou“, desetiletou dohodu o obraně a bezpečnosti.Ačkoli přesné podrobnosti dohody nebyly zveřejněny, španělská vláda uvedla, že její pomoc „umožní Ukrajině prioritně posílit její kapacity, včetně protivzdušné obrany“.



Dvoustranná dohoda byla dohodnuta dva dny po ruském útoku v severovýchodním ukrajinském městě Charkově, při němž zahynulo 18 lidí, a v době, kdy jsou vedoucí představitelé EU stále více roztrpčeni snahou Maďarska blokovat pomoc Ukrajině.



„[Tato dohoda] umožní Ukrajině posílit své schopnosti, včetně nezbytných systémů protivzdušné obrany, aby ochránila své civilisty, města a infrastrukturu, které stále trpí nevybíravými útoky, jak jsme toho byli svědky tento víkend v Charkově,“ řekl Sánchez na tiskové konferenci po podpisu dohody.



Uvedl, že Španělsko již přislíbilo dodat rakety Patriot, a dodal, že rovněž pošle „další várku tanků Leopard a především munici“.



Španělská vláda uvedla, že dohoda bude zahrnovat i další oblasti, jako je zpravodajství, výcvik, odminování, rekonstrukce a humanitární pomoc.



Zelenskyj, který nedávno vydal zoufalou výzvu světovým lídrům, aby se příští měsíc zúčastnili „mírového summitu“ ve Švýcarsku, uvedl, že Sáncheze informoval o situaci na frontě a je Španělsku vděčný za jeho „hmatatelnou a skutečně život zachraňující podporu“.



Uvedl však, že Ukrajina stále naléhavě potřebuje dalších sedm systémů protivzdušné obrany Patriot americké výroby, aby zabránila Rusku používat křídlaté bomby ze sovětské éry k zasažení energetické sítě a civilních oblastí.



Kluzné bomby jsou těžké bomby vybavené přesnými naváděcími systémy a odpalované z letadel letících mimo dosah protivzdušné obrany. Bomby váží více než tunu a zcela zničí cíl, přičemž po nich zůstane obrovský kráter.



Oleh Syniehubov, gubernátor Charkovské oblasti, uvedl, že při pondělním ruském útoku zahynul jeden člověk a deset dalších bylo zraněno.



„Nepřítel zaútočil na civilní podnik řízenou bombou,“ uvedl. „Došlo k poškození výrobních zařízení.“



V pondělí také vyšlo najevo, že přibližně 6,5 miliardy eur vojenské pomoci EU pro Ukrajinu zadržuje Maďarsko.





Zdroje ze summitu ministrů zahraničí EU uvedly, že maďarský premiér Viktor Orbán se snaží zastavit nový fond ve výši 5 miliard eur, který byl dohodnut v březnu, přestože země měla z fondu výjimku.





Prostředky již byly přiděleny, ale Maďarsko blokuje nástroje pro jejich vyplacení, stejně jako tři tranše po 500 milionech eur. Maďarské obstrukce zvyšují frustraci ostatních členských států EU, které považují vítězství ve válce na Ukrajině za existenční otázku.

„Toto zpoždění lze měřit na lidské životy,“ řekl. „To není finanční problém.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

189

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis novinářům v Bruselu řekl, že podle analýzy Maďarsko zablokovalo téměř polovinu všech prohlášení o Ukrajině od ruské invaze v roce 2022.„Myslím, že musíme být transparentní, pokud jde o to, jaký je v současné době postoj Maďarska,“ řekl. „Podívali jsme se na to a přibližně 41 % usnesení EU o Ukrajině bylo zablokováno Maďarskem. Evropský mírový nástroj (EPF) je blokován ... Ukrajinské přístupové rozhovory jsou rukojmím Maďarska.“Landsbergis dodal: „Mohl bych pokračovat dál a dál - prohlášení o Gruzii, Arménii. Takže v podstatě téměř všechny naše diskuse, potřebná řešení a rozhodnutí EU jsou blokovány pouze jednou zemí.“Řekl také, že mechanismus, který by umožnil EU odebrat Maďarsku možnost hlasovat o rozhodnutích týkajících se zahraniční politiky celého bloku, není podle něj schůdný, protože vyžaduje jednomyslnost.„Musíme přesvědčit země z 26 [ostatních členských států], že jednání jednoho [členského státu] brání všem našim schopnostem jednat tak, jak je třeba,“ řekl.Micheál Martin, irský vicepremiér, uvedl, že kvůli tlaku, kterému je Ukrajina vystavena, proběhla „silná diskuse“ o odblokování evropského mírového nástroje.„Došlo k poměrně významné výměně názorů a lidé velmi touží udělat vše, co je v našich silách,“ dodal Martin.Šéf diplomacie EU Josep Borrell uvedl, že kroky Maďarska stojí životy.