Británie: "Konzervativcí chtějí potrestat zavedením povinné vojenské služby osmnáctileté za jejich liberalismus"

26. 5. 2024

čas čtení 8 minut

Britským konzervativcům se od soboty večer podařilo uchvátit pozornost médií svým tvrzením, že pokud zvítězí ve volbách, zavedou pro mladé lidi povinnou vojenskou službu.

Mnozí komentátoři však poukazují na to, že je to jen volební trik, který do 24 hodin zmizí.

Pozoruhodné je, že před třemi dny vydal britský konzervativní ministr obrany oficiální prohlášení, že žádná povinná vojenská služba se neplánuje.

Co ta změna tak najednou?

V neděli v poledne interviewoval rozhlas BBC k této věci jednoho vojenského majora ve výslužbě, který řekl, že v principu proti zavedení povinné vojenské služby není, ale že to v Británii absolutně není prakticky proveditelné.

Vládnoucí konzervativci totiž svými škrty za posledních 14 let doslova zdecimovali profesionální britskou armádu. "Bylo zrušeno množství kasáren, armáda nemá lidi," vysvětloval tento major ve výslužbě. "Kam ty mladé vojáky dáte? Kde budou bydlet? Kdo jim bude vařit? Kdo jim bude velet? Kdo je podrobí výcviku?" Nemožné."



Ironická komentátorka Laura K. argumentuje, že náhlé konzervativní rozhodnutí zavést v Británii povinnou vojenskou službu je "trestem za to, že jsou mladí lidé 'woke'": :)





Toryové chtějí znovu zavést povinnou vojenskou službu, aby potrestali mladé lidi za to, že jsou "woke"



Lidé, kteří jsou příliš staří na povinnou vojenskou službu, se rozhodli, že by bylo fantastické ji znovu zavést, protože je to jediný způsob, jak napravit zemi, kterou generace Z zničila tím, že je woke.



Kdybyste to náhodou nevěděli, lidé, kterým byly čtyři roky, když se toryové v Británii dostali k moci, jsou jediným důvodem, proč toryové odvedli během svého funkčního období tak strašnou práci, když už to nesvádíme na uprchlíky v člunech.



Toryové vysvětlili, že nová povinná vojenská služba bude stát 2,5 miliardy liber ročně, což jsou docela jistě peníze, které za žádnou cenu nemohli najít na zvýšení platů lékařů ve zdravotnictví. Jejich plány by zahrnovaly nucení mladých lidí vstoupit na rok do armády, i když se na to ani zdaleka nehodí a raději se nechají zmlátit policií na protestu proti genocidě, než aby bojovali za tuhle zatracenou zemi!



Povinnou vojenskou službu nedávno vyzkoušeli ve Francii a přihlásilo se do ní jen 32 000 lidí, což dokazuje, že těch pár mladých lidí, kteří s námi souhlasí, je touto myšlenkou nadšeno - a zbytek se nepočítá. Je zřejmé, že mladí lidé by neměli rozhodovat o tom, zda budou vykonávat povinnou vojenskou službu, to by měli dělat staří lidé.



Od vaší šestnáctileté dcery, která tráví čas líčením a zveřejňováním selfíček na Instagramu, se bude očekávat, že se za dva roky stane oficírkou. Od vašeho sedmnáctiletého syna, který nikdy neměl holku a tráví čas streamováním herních seancí na Twitchi svým dvěma sledujícím, se bude očekávat, že příští rok vyjde z baráku!



Určitě budete nadšeni vyhlídkou, že vaše děti budou rok sloužit v armádě, aby se připravily na to, že se stanou potravou pro děla ve třetí světové válce. Je zřejmé, že mladí povaleči nejsou společnosti k ničemu, protože dělají to, co je baví, a ne to, co po nich chtějí staří lidé: být připraveni zemřít pokaždé, když je Daily Mail vyděsí článkem o Putinovi.



Pokud se jim to nelíbí, budou smět dělat alternativní službu: budou se smět dobrovolně vzdát svých víkendů a poskytovat bezplatnou pracovní sílu, protože jim za práci nechceme platit. Toto dobrovolnictví bude tím nejlepším druhem dobrovolnictví, takovým, kde jim není dána možnost volby. Kdybychom teenagerům za tuto práci platili, byla by to „státní diktatura", což by byl „socialismus“, což by bylo špatné, ale když je donutíme pracovat zadarmo, počítá se to jako „svoboda“! Chápete, jak to funguje?



Doufáme, že když přimějeme mladé lidi, aby si zvykli pracovat bez nároku na mzdu, budou pak vděční za minimální mzdu. Pokud ne, tak prostě znovu zavedeme chudobince a trest smrti.



Jistě budete souhlasit, že mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní, by měli být nuceni k neplacené práci, protože to poslední, co potřebují, je mzda. Mladí lidé, kteří jsou zaměstnaní, by měli být nuceni k další neplacené práci, protože proč by kurva měli mít čas užívat si života? Měli by se naučit, že tvrdá práce se odměňuje... tím, že za svou tvrdou práci nedostanou žádnou odměnu.



Jediné, na čem záleží, je, že mladí lidé, kteří nechtějí být kompostem na poli rozkvetlých vlčích máků, budou potrestáni tím, že nebudou mít peníze ani volný čas, protože sakra, ať jdou do prdele! Staří toryové, kteří se dívají na filmy z druhé světové války, se chtějí cítit vlastenecky kvůli další světové válce, ve které nikdy nebojovali, a to je jediné, na čem záleží.



Toryové opravdu chtějí jít do východní Evropy bojovat proti Rusku, jen se jim do toho nechce samotným, tak co je lepšího než poslat své syny a dcery, aby to udělali místo nich? Lidé, kterým společnost kromě školného a klimatické krize nic nedala, by měli být ochotni zemřít za lidi, kteří je a všechno, co představují, nenávidí!





Toryové naznačili, že mladí lidé by mohli být za odmítnutí jít do armády posláni do vězení, ale je znepokojivé, že nemáme vězeňskou kapacitu na to, abychom zavřeli každého s modrými vlasy, kdo se rád dívá na anime. (Pozn. red. V Británii nyní krachuje vězeňství, a tak konzervativní vláda předčasně propouští vězně, protože na ně není ve věznicích místo.)





Vláda proto doufá, že najde nějaké peníze navíc na stavbu věznic. To je mnohem lepší nápad než zrušit školné. Starší lidé, kteří měli prospěch z bezplatného univerzitního školného, když se v Británii ještě za studium na univerzitě neplatilo, s tím naprosto souhlasí.

Řekl mi to muž, který byl o čtyřicet let mladší, než aby býval mohl bojovat ve světové válce: „Moje generace zná význam oběti, protože bojovala a zemřela ve dvou světových válkách. Tolik nenávidím mladé lidi, že pro ně chci totéž!“.Čtyřiašedesátiletý majitel domu jménem Bill, který vydělává pasivním příjmem za pronájem, mi řekl: „Mladí lidé dnes chtějí všechno zadarmo. Tvrdě jsem pracoval, abych si v roce 1983 koupil svůj první dům za 3 000 liber, pak jsem si vybudoval levné portfolio nemovitostí a hlasoval pro to, aby po sobě jdoucí vlády vyřadily mladé lidi z trhu s bydlením. To zvýšilo hodnotu mého majetku, zatímco já jsem seděl a nic nedělal. Mladí lidé neznají význam tvrdé práce jako já!“Protože se všichni shodneme na tom, že povinná vojenská služba je tak skvělý způsob, jak z lidí udělat lepší občany, nějaký inteligent navrhl ji znovu zavést všechny věkové kategorie. Dokonce navrhli, že by boomers, lidé narození v padesátých letech dvacátého století, mohli jít na vojnu první, aby mladým ukázali, jací jsou to jsou vlastenci.Všichni důchodci v Británii okamžitě vykřikli: „Drž hubu, ty levičáku!“ a pak dodali: „My nepotřebujeme povinnou vojenskou službu, protože jsme i bez ní vyrostli a dozráli ve vynikající lidi.“ Je smutné, že dnešní mladí lidé bez povinné vojenské služby ve zralé a vynikající lidi prostě nedospějí.