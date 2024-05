Polský ministr zahraničí vyzval k dlouhodobému znovuvyzbrojení Evropy

27. 5. 2024

Dlouhodobé znovuvyzbrojení Evropy, ve kterém může Británie hrát co největší roli, je nezbytné k porážce ruských imperiálních ambicí, řekl polský ministr zahraničí.

Radosław Sikorski také vyzval k většinovému hlasování pro sankce EU a mechanizované brigádě EU o síle 5 000 mužů a řekl, že Polsko je ochotno podpořit celoevropský program, který by motivoval Ukrajince, kteří se vyhýbají odvodům, aby se vrátili do vlasti.

V rozhovoru pro deník Guardian Sikorski uvedl, že Polsko podporuje právo Ukrajiny útočit na vojenské cíle v Rusku, a tvrdil, že Západ se musí přestat neustále omezovat v tom, co dělá na podporu Ukrajiny. Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan brání Ukrajině použít americké zbraně na ruském území.

Sikorski, který studoval na Oxfordské univerzitě spolu s Davidem Cameronem, byl v Londýně na bilaterální schůzce s ministrem zahraničí. Sikorski byl klíčovou postavou při návratu Polska do hlavního proudu evropské zahraniční politiky od loňských říjnových voleb, které vedly k nové koaliční vládě a ukončení osmileté vlády pravicové nacionalistické strany Právo a spravedlnost.

Právě se vrátil ze setkání v Berlíně s ministry zahraničí Francie a Německa ve formátu takzvaného Výmarského trojúhelníku, což je uskupení, které je nyní považováno za novou politickou sílu EU.

Ačkoliv řekl, že Rusko vyhrává hlavně malá Pyrrhova vítězství, Výmarská skupina podpořila široce pojatý pokus o zaplnění velkých mezer v obranných schopnostech EU, které vznikly na konci studené války.

Polsko vynakládá na obranu 4 % svého HDP a Sikorski řekl, že ostatní země mají co dohánět. Řekl, že to vyžaduje vojenskou reorientaci, a dodal, že během období "mírové dividendy a expediční války jsme se zaměřili na vysoce hodnotné, hi-tech platformy a zbraně. Teprve nyní znovu zjišťujeme, že ve skutečnosti potřebujete jen miliony granátů. Potřebujete také velké objemy low-tech věcí."

Řekl: "Dovolili jsme, aby byla všechna tato výrobní zařízení po skončení studené války uzavřena. Přesvědčit společnosti, aby si výrobní linky ponechaly v rezervě, stojí peníze. Prostě jsme nezaplatili peníze. To byla součást mírové dividendy. A s odstupem času to vypadá jako chyba. Je zřejmé, že Evropa zaostává a obranná, technologická a průmyslová základna EU trpí roky nedostatečných investic."

Připustil, že evropští výrobci obranného průmyslu stále nemají pocit, že proces přezbrojování je trvalý, a řekl, že Vladimir Putin utrácí 40 % rozpočtu na obranu a nakonec přivede svou zemi k bankrotu tím, že učiní armádu tak hladovou po zdrojích. Rusko má ve vojensko-průmyslovém komplexu 3,5 milionu lidí. Naproti tomu "Evropa nejen odzbrojila, ale deindustrializovala se v oblasti obrany," řekl Sikorski.

Řekl: "Společnosti mi říkaly: 'Četli jsme v novinách, že je poptávka po zbraních, ale nedostáváme dlouhodobé kontrakty. A pokud nemáme smlouvu na 10 let, jsme zodpovědní vůči našim akcionářům. Nemůžeme do toho investovat." Takže je to o tom, abychom jim zaručili, že to není jen pro zítřek, ale že je to dlouhodobé znovuvyzbrojení a změna v bezpečnosti."

Pokud jde o stanovení sankcí, řekl, že na schůzce Výmaru bylo dohodnuto, že se bude zasazovat o to, aby EU převzala plnější koordinační roli. "Měli bychom upustit od principu jednomyslnosti v sankcích. Některé z nich byly zpožděny tím, že je jeden členský stát zablokoval. A také by mělo být trestným činem EU porušovat sankce EU, a proto by mělo být stíháno Evropským státním zastupitelstvím."

Sikorski, který dlouhodobě studuje ruské metody, varoval, že Putin se snaží získat pravici v Evropě a USA tím, že tradicionalismus používá jako zbraň. "Je to absurdní vůdce mezinárodního konzervatismu. Mluvíme o plukovníkovi KGB, prokristapána. Myslím, že Rusové asi před 15 lety dělali nějaké průzkumy veřejného mínění, nebo si možná jen všimli, že v některých otázkách, jako jsou postoje k homosexualitě, genderu, ke všem druhům identit, můžete do naší společnosti vrazit klín. Například v tom byla střední Evropa v postojích o 10, 15 let pozadu za západní Evropou."

Ačkoliv řekl, že Výmarský trojúhelník by se rozšířil na kvartet, nebýt brexitu, Sikorski řekl, že Polsko upřednostňuje "co nejhlubší začlenění Spojeného království do bezpečnostních a obranných struktur EU, pokud si to přejete".

Řekl: "Jste ostrov, ale jste evropský ostrov. Můžeš mít aféru jinde, ale pro nás jsi ženatý. Spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti bezpečnosti a obrany musí být oživena a musí se opírat o metodičtější rámec."

"Dokážu si představit, že Británie bude stálým hostem v Radě pro zahraniční věci. Tedy, dokážu si to představit. Ano. Jestli by to Británie chtěla, to je jiná věc."

O myšlence úplné smlouvy o zahraničním a obranném systému řekl: "Vaše vláda se musí rozhodnout, co chcete. Myslím si, že iniciativa musí vzejít od vás a můžete se spolehnout na to, že Polsko bude k těmto myšlenkám velmi vstřícné." Mezi oblasti spolupráce, které později vyjmenoval, patřil strukturovaný dialog o euroatlantickém rozměru rozvoje vojenských schopností, o silách rychlé reakce, o odolnosti, o hybridních kybernetických a dezinformačních opatřeních, jakož i o spolupráci evropského obranného průmyslu.

K otázce toho, že se Ukrajinci vyhýbali branné povinnosti, Sikorski řekl: "Ukrajina nám musí říct, co chce, abychom dělali s jejími občany. Rozhodně nevěřím tomu, že existuje lidské právo na sociální zabezpečení za to, že se vyhýbám odvodu. Ti lidé, kteří bojují na frontě, mají také lidská práva."

Řekl, že jakýkoli systém na omezení dávek musí být celoevropský, jinak ti, kteří se návrhu vyhnou, začnou pobírat dávky po celé Evropě.

Řekl, že Evropa se musí naučit hrát eskalační hru lépe tím, že nechá Putina hádat, jaké má záměry. Na otázku, zda je přípustné, aby Ukrajina útočila na vojenské cíle uvnitř Ruska, řekl: "Rusové zasahují ukrajinskou elektrickou síť a jejich obilné terminály a kapacitu zásobníků plynu, civilní infrastrukturu. Ruská operace je řízena z velitelství v Rostově na Donu. Kromě toho, že Rusko nepoužívá jaderné zbraně, se příliš neomezuje."

V širším měřítku argumentoval: "Neustálé vyhlašování toho, co je naše vlastní červená čára, jen vybízí Moskvu k tomu, aby své nepřátelské akce přizpůsobila našim neustále se měnícím omezením, která jsme si sami stanovili."

Byl skeptický k ruským hrozbám použití jaderných zbraní a řekl: "Američané řekli Rusům, že pokud odpálí atomovku, i když to nikoho nezabije, zasáhneme všechny vaše cíle (pozice) na Ukrajině konvenčními zbraněmi, všechny je zničíme."

"Myslím, že je to věrohodná hrozba. Také Číňané a Indové četli Rusku levíty. A není to žádná dětská hra, protože pokud by toto tabu mělo být také porušeno, jako je tabu neměnit hranice silou, Čína ví, že Japonsko a Korea by se staly jadernými, a pravděpodobně to nechce."

Zdroj v angličtině: ZDE

