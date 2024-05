Izrael začal brutálně bombardovat Rafah poté, co mu Mezinárodní soudní dvůr nařídil, aby okamžitě přestal

25. 5. 2024

Izrael v sobotu bombardoval pásmo Gazy včetně Rafáhu, přestože mu nejvyšší soud OSN nařídil „okamžitě zastavit“ vojenskou ofenzívu v tomto jižním městě

Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v Haagu, jehož příkazy jsou právně závazné, ale postrádají přímé donucovací mechanismy, rovněž nařídil Izraeli, aby ponechal otevřený přechod Rafáh mezi Egyptem a Gazou, který Izrael uzavřel předtím, než začátkem tohoto měsíce vyslal do obleženého města a na přechod vojáky a tanky.



Izrael nedal najevo, že by se chystal změnit svůj postup v Rafáhu, a trval na tom, že soud se mýlí.



Navzdory rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora provedl Izrael v sobotu ráno údery na pásmo Gazy, zatímco zuřily boje mezi armádou a ozbrojeným křídlem Hamásu, informuje agentura AFP.



Palestinští svědci a týmy AFP informovaly o izraelských úderech v Rafáhu a v centrálním městě Deir al-Balah.



„Doufáme, že rozhodnutí soudu vyvine na Izrael tlak, aby ukončil tuto vyhlazovací válku, protože tady už nic nezbylo,“ řekla agentuře AFP Oum Mohammad al-Ashqa, Palestinka z města Gazy, kterou válka vysídlila do Deir al-Balah.



Mohammed Saleh, kterého AFP rovněž oslovila v centrálním městě Gaza, řekl: „Izrael je stát, který se považuje za stát nad zákonem. Proto nevěřím, že střelba nebo válka skončí jinak než silou.“



Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozhodnutí uvedl, že Izrael musí „okamžitě zastavit svou vojenskou ofenzívu a veškeré další akce v guvernorátu Rafáh, které mohou způsobit palestinské skupině v Gaze životní podmínky, jež by mohly vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení“.



Nařídil Izraeli, aby umožnil vyšetřovatelům pověřeným OSN „neomezený přístup“ do Gazy, aby prověřili obvinění z genocidy.

Finanční představitelé skupiny G7 vyzvali Izrael, aby zachoval spojení s palestinskými bankami



Podle návrhu společného prohlášení, do kterého v sobotu nahlédla agentura Reuters, vyzvou vedoucí představitelé zemí G7 v oblasti financí Izrael, aby zachoval korespondenční bankovní spojení mezi izraelskými a palestinskými bankami a umožnil tak pokračování životně důležitých transakcí, obchodu a služeb.



Prohlášení, které má být podle agentury Reuters zveřejněno na konci zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G7 v severní Itálii, rovněž vyzývá Izrael, aby „s ohledem na naléhavé fiskální potřeby Palestinské samosprávy uvolnil zadržované příjmy z clearingu“.



Agentura Reuters uvádí, že toto prohlášení je ozvěnou čtvrtečního varování americké ministryně financí Janet Yellenové, která uvedla, že neobnovení bankovní výjimky, jejíž platnost brzy vyprší, by odřízlo kriticky důležitou záchrannou linii pro palestinská území uprostřed ničivého konfliktu v Gaze.



„Vyzýváme Izrael, aby přijal nezbytná opatření, která zajistí, že korespondenční bankovní služby mezi izraelskými a palestinskými bankami zůstanou zachovány, aby mohly pokračovat životně důležité finanční transakce a kritický obchod a služby,“ uvádí se podle agentury Reuters v návrhu prohlášení.



Podle agentury Reuters vedoucí představitelé finanční skupiny G7 rovněž vyzvali k odstranění nebo zmírnění dalších opatření, „která mají negativní dopad na obchod, aby se zabránilo dalšímu zhoršování hospodářské situace na Západním břehu Jordánu“.



- I Itálie obnoví financování Unrwa



Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v sobotu na setkání s palestinským premiérem Mohammedem Mustafou oznámil, že Řím obnoví financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa).



„Itálie se rozhodla obnovit financování konkrétních projektů určených na pomoc palestinským uprchlíkům, ale až po přísných kontrolách, které zaručí, že ani cent neskončí rizikem podpory terorismu,“ řekl podle agentury France- Presse (AFP).



Podle AFP se měl Mustafa během své první cesty do Evropy od březnového jmenování palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem setkat také s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou.



Tajani, jehož země letos předsedá skupině G7, nabídl Palestinské samosprávě „plnou podporu“ své vlády.



„Jsme také odhodláni jako předsednictví G7 pracovat na mírovém období. Důrazně žádáme o okamžité příměří v Gaze,“ řekl.



Tajani podle agentury AFP uvedl, že informoval Mustafu o tom, že Řím „zajistil nové finanční prostředky pro palestinské obyvatelstvo v celkové výši 35 milionů eur (38 milionů dolarů)“.



„Z toho 5 milionů eur bude přiděleno Unrwa,“ dodal. Zbývajících 30 milionů eur bude přiděleno italské iniciativě „Potraviny pro Gazu“ v koordinaci s humanitárními agenturami OSN.



Unrwa, která koordinuje téměř veškerou pomoc pro Gazu, je v krizi od ledna, kdy lživě Izrael obvinil asi desítku z jejích 13 000 zaměstnanců v Gaze z účasti na útoku Hamásu na Izrael ze 7. října.



To vedlo mnoho zemí, včetně hlavního dárce USA, k náhlému pozastavení financování agentury, což ohrozilo její úsilí o poskytování pomoci v Gaze, ačkoli některé země od té doby platby obnovily.



Nezávislá kontrola Unrwa, kterou vedla bývalá francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna, zjistila některé „problémy související s neutralitou“, ale uvedla, že Izrael „dosud neposkytl důkazy“ pro svá hlavní obvinění.



Dále uvedla, že Unrwa je „nenahraditelná a nepostradatelná pro lidský a hospodářský rozvoj Palestinců“ a pro mnohé je „humanitárním záchranným lanem“.



- Výbuch auta v Damašku v sobotu zabil jednoho člověka, informovala oficiální syrská tisková agentura Sana, aniž by oběť identifikovala.



Podle agentury Agence France-Presse (AFP) Sana citovala policejního úředníka, který uvedl, že „jedna osoba byla zabita, když v jejím autě ve čtvrti Mazzeh explodovalo výbušné zařízení“. Žádné další podrobnosti neuvedl.



Syrská observatoř pro lidská práva, válečný monitor se sídlem ve Spojeném království a sítí zdrojů na místě, uvedla, že v oblasti vzplanula tři vozidla.



- Obnovily se snahy o první příměří v Gaze od listopadového týdenního příměří, kdy bylo propuštěno více než 100 rukojmích výměnou za 240 palestinských rukojmích držených v izraelských věznicích, informuje agentura France-Presse (AFP).



Šéf CIA Bill Burns se měl v Paříži setkat s izraelskými představiteli ve snaze obnovit jednání, uvedl podle AFP západní zdroj blízký této problematice.



Samostatně francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek přijal katarského premiéra a ministry zahraničí Saúdské Arábie, Egypta a Jordánska, aby „naléhali na příměří“, uvedla Káhira.



Francouzské prezidentství uvedlo, že jednali o válce v Gaze a způsobech vytvoření palestinského státu po boku Izraele.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken rovněž jednal s izraelským ministrem války Bennym Gantzem o novém úsilí o dosažení příměří a znovuotevření hraničního přechodu Rafáh, uvedl Washington.



Jednání o příměří za účasti amerických, egyptských a katarských zprostředkovatelů skončila krátce poté, co Izrael zahájil operaci v Rafáhu, ačkoli úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tento týden uvedl, že válečný kabinet požádal izraelskou delegaci, aby „pokračovala v jednáních o návratu rukojmích“, informuje agentura AFP.





- USA a Spojené království podpoří Izrael v souvislosti s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora



Spojené státy a Velká Británie odmítnou nařízení Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit ofenzívu v Rafáhu. Rozhodly se totiž nedodržovat své dříve vyhlášené červené linie, podle kterých nemohly podpořit vojenskou ofenzívu v jižním městě Gazy.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v telefonickém rozhovoru s ministrem válečného kabinetu Bennym Gantzem zopakoval nesouhlas USA s velkou izraelskou ofenzívou na Rafáh, město na jihu Gazy, kde donedávna hledalo útočiště 1,4 milionu Palestinců.



Krátké prohlášení Blinkenova úřadu přišlo poté, co nejvyšší soud OSN nařídil Izraeli zastavit útok na Rafáh v rozhodnutí, které má dále zvýšit tlak na stále izolovanější zemi.



Prohlášení se však o rozhodnutí mezinárodního soudního dvora nezmiňuje, zatímco mluvčí Bílého domu pouze uvedl, že „jsme v otázce Rafáhu zaujali jasný a konzistentní postoj“.



USA již dříve uvedly, že jakýkoli útok na Rafáh bez „věrohodného“ humanitárního zajištění pro civilisty by byl červenou linií. Poté, co Izrael na začátku tohoto měsíce zahájil ofenzívu na město, však svůj postoj zmírnil.



- Nejvyšší soud OSN odhlasoval většinou 13 hlasů proti dvěma, že Izrael musí „okamžitě zastavit svou vojenskou ofenzívu a jakoukoli jinou akci v provincii Rafáh, která by mohla způsobit palestinské skupině v Gaze životní podmínky, jež by vedly k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení“. Rozhodnutí přišlo několik dní poté, co hlavní žalobce mezinárodního trestního soudu, samostatného soudu, který rovněž sídlí v Haagu, uvedl, že požaduje vydání zatykače na vysoké představitele Hamásu a Izraele za válečné zločiny, včetně izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho ministra obrany Joava Gallanta.



- Netanjahuova kancelář v pátek odmítla rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v případě, který podala Jihoafrická republika, a označila obvinění této země z genocidy ze strany Izraele za „falešné a pobuřující“. Netanjahuův úřad ve svém prohlášení uvedl, že izraelská kampaň v Rafáhu nevedla a nepovede „ke zničení palestinského civilního obyvatelstva“.



- Obyvatelé a palestinská média informovali o sérii úderů, které zasáhly silnice a domy ve čtvrti Šabúra v centru Rafáhu krátce poté, co bylo v Haagu přečteno rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Těžké boje byly hlášeny také v uprchlickém táboře Džabalia na severu země. Zdravotníci uvedli, že při zásahu domů v Džabalíji zahynulo nejméně pět Palestinců a další jsou pravděpodobně uvězněni pod sutinami, ale do oblasti se kvůli intenzitě bombardování nelze dostat. V Rafáhu obyvatelé hlásili výbuchy a kouř stoupající do dálky, když tanky postoupily dále do východní čtvrti Jenina.



- Jihoafrická republika označila rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za „průlomové“. Jihoafrické oddělení pro mezinárodní vztahy uvedlo: „Toto rozhodnutí je závazné a Izrael se jím musí řídit.“ Jihoafrická republika dodala, že se s pátečním příkazem Mezinárodního soudního dvora obrátí na Radu bezpečnosti OSN.



- Palestinská samospráva rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora přivítala a uvedla, že představuje mezinárodní konsensus o ukončení války v pásmu Gazy. Hamás rozhodnutí rovněž uvítal, ale uvedl, že to nestačí, a vyzval k ukončení izraelské ofenzívy na celé území Gazy. Hamas vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora provedla.



- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že EU si musí vybrat mezi respektováním podpory mezinárodních institucí a podporou Izraele. „Jaká bude odpověď na rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, které bylo dnes vydáno, jaký bude náš postoj? Budeme si muset vybrat mezi naší podporou mezinárodních institucí právního státu nebo naší podporou Izraele,“ řekl.



- Egypt a USA se dohodly na dočasném zasílání humanitární pomoci OSN v Gaze přes izraelský přechod Kerem Šalom, uvedlo egyptské prezidentství. Podle údajů Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) se od 7. května, kdy Izrael zahájil vojenskou operaci v Rafáhu, dostalo do pásma Gazy pouze 906 kamionů s humanitární pomocí.





- Více než 200 zaměstnanců institucí a agentur EU podepsalo dopis, v němž vyjadřují „rostoucí znepokojení“ nad reakcí unie na humanitární krizi v Gaze a tvrdí, že je v rozporu s jejími základními hodnotami a cílem podporovat mír. Dopis, který podepsalo 211 osob jako občané a který je adresován třem nejvyšším úředníkům EU, začíná „nejostřejším odsouzením útoků ze 7. října“.







