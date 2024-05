Nemravné poměry v České republice

ČEZ měl v loňskémroce čistý zisk zhruba 29,6 miliardy Kč, což je sice méně než v roce 2022, kdy to bylo přes 80 mld., ale pořád dobrý. Někdy by tedy mohl namítat, že jeho představenstvo si své vysoké odměny za tyhle pohádkové zisky zaslouží. To by ovšem musel žít poslední dva roky zavřený někde v lahvi od okurek, protože ty miliardy lze sotva považovat za výsledek odvážné manažerské strategie , pokud to tedy náhodou nebyli oni, kdo přiměl Putina zaútočit na Ukrajinu.