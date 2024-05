Izrael reagoval na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora tím, že začal bombardovat Rafáh většími bombami

25. 5. 2024

Důvodem je respektování mezinárodního práva

(Ironický komentář Laury K., bohužel založený na faktech)





Nejvyšší světový soud nařídil Izraeli, aby přestal likvidovat civilisty v Rafáhu jako problém se škůdci a dokonce umožnil dětem dostat jídlo, protože nevybíravé bombardování a masové hladovění jsou zřejmě „válečné zločiny“.



Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že existuje věrohodné riziko pro právo palestinského lidu na ochranu, na které Izrael křičí: „MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM NENÍ ŽÁDNÁ ROVNOST!“.



Skandální je, že jedním ze soudců, kteří rozhodli v neprospěch Izraele, byla americká soudkyně, kterou podpořil Joe Biden a kterou Antony Blinken nazval „strážcem mezinárodního práva“.



Soudkyně Sarah Clevelandová způsobila velký diplomatický incident, když roztrhala scénář a zradila izraelského soudce viset. Ugandská soudkyně byla jediná, která se řídila příkazy, takže je to v podstatě Izrael a Uganda proti světu řízenému Hamásem.



Izrael dal rozumně najevo, jak vážně bere rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, a vypálil na Rafáh ještě větší množství raket a vyhrožuje, že pokaždé, když nějaká země uzná stát Palestina, postaví novou osadu. Může za to samozřejmě Irsko.



Ve chvíli, kdy bylo rozhodnutí soudu přečteno, zahájil Izrael sérii leteckých úderů na uprchlický tábor Šabúra. Izraelské tanky se blížily k centru Rafáhu a drtily na své cestě hnijící mrtvoly. Válečné letadlo vzlétlo do dálky, když se nad zničenou městskou krajinou, kde se žádné válečné zločiny nedějí, vznášel černý mrak.



Nejmorálnější armáda světa trvala na tom, že respektuje mezinárodní právo a že bude ignorovat soudní příkaz porušující mezinárodní právo. Mluvčí izraelské vlády prohlásil, že „žádná mocnost na světě nezabrání Izraeli chránit své občany a jít po Hamásu“, ale dodal, že pokud se zastaví šeky z USA, „jsme v podstatě v prdeli“.



Prezident Biden na otázku ohledně možnosti příměří odpověděl, že je „bezmocný, aby s tím něco udělal“. Lidé, kteří ovládají sotva vnímající slupku, jíž je americký prezident, v současné době formulují důkladnější odpověď. Haagu bylo doporučeno, aby urychleně pořídil obranný systém Iron Dome pro případ, že by se AIPAC nechal unést a začal jednat.



Takzvaná organizace Human Rights Watch popřela právo Izraele páchat genocidu a Oxfam požaduje, aby země zastavily prodej zbraní osadnickému kolonizátoru, ale to by bylo nespravedlivé vůči všem univerzitám, které z těchto obchodů profitují. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora naštěstí vyvolalo patřičné pobouření všech rozumných lidí.



Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich prohlásil: „Ti, kdo požadují, aby stát Izrael zastavil válku, požadují, aby sám vyhlásil, že přestává existovat!“.



Vůdce izraelské opozice Jair Lapid prohlásil, že je „odporným morálním selháním“, že soud nevyzval k propuštění rukojmích, takže jeho rozhodnutí budeme ignorovat. Jenže soud vyzval k propuštění rukojmích. To pro něj bylo nanejvýš trapné.



Michael Rappaport, začínající komik, který doufá, že po něm bude pojmenována osada, křičel: „ŽÁDNÁ ZASRANÁ GENOCIDA NEEXISTUJE!“



Ministr válečného kabinetu Benny Gantz slavnostně hovořil o „odporném sexuálním násilí páchaném na jeho ženách, únosech jeho dětí a raketách odpalovaných na jeho města“. I mě překvapilo, že takhle sympatizuje s Gazou, ale naštěstí s ním v Izraeli souhlasí jen pár stovek lidí a všichni už byli uvězněni.



Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora je sice právně závazné, ale soud nemá žádnou pravomoc své rozhodnutí vymáhat, protože vymáhání je úkolem Ameriky a buďme upřímní, to se nestane. Nicméně zatykače ICC na Netanjahua a Gallanta by znamenaly, že hledaní představitelé nemohou vstoupit do 140 zemí.. Chápu, že izraelští lobbisté zvažují, že budou požadovat náhrady od všech politiků, které si tam koupili. Představte si, že utratíte všechny ty peníze za svou zahraniční vlivovou operaci má to tak špatný dopad.



Hamas uvítal žádost Mezinárodního soudního dvora o vyšetření aktů genocidy, ale Izrael řekl: „Do Gazy se kurva nedostanou, a ne, nemáme co skrývat!“. Izrael později upřesnil, že pouze dbá na bezpečnost vyšetřovatelů, protože nemůže zaručit, že je náhodou nebude bombardovat jako dosud všechny novináře a lékaře.



Žalobu u Mezinárodního soudního dvora podali Jihoafričané, kteří si z nějakého důvodu myslí, že jsou odborníky na kolonialismus a apartheid. Minulý týden podali žádost, v níž žádají o „mimořádná opatření“ a odvolávají se na Úmluvu o genocidě, která byla zavedena po holocaustu, aby dala smysl slovům „už nikdy více“... pokud ovšem genocidu neprovádějí sionisté. Tuto poslední část přidal AIPAC později.



Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa citoval kohosi, kdo byl až do roku 2008 na americkém seznamu teroristů, když řekl: „Nebudeme zcela svobodní, dokud nebude svobodný palestinský lid.“ Nelson Mandela byl za podporu Hamásu odsouzen i v záhrobí a jeho rodina byla odpovídajícím způsobem sankcionována. Patří mu to.

