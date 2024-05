Reakce na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora

24. 5. 2024

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v pátek nařídil Izraeli, aby zastavil vojenský útok na město Rafáh



Zde jsou některé z dosavadních reakcí:



Netanjahuův úřad označil obvinění Jihoafrické republiky vůči Izraeli za „falešné a pobuřující



Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v pátek odmítl obvinění Jihoafrické republiky z genocidy ze strany Izraele, označil je za „nepravdivé a pobuřující“ a uvedl, že jeho kampaň v Rafáhu nevedla a nepovede „k likvidaci palestinského civilního obyvatelstva“.



Netanjahuův úřad podle agentury Reuters ve společném prohlášení vydaném spolu s izraelským ministerstvem zahraničí uvedl, že bude i nadále umožňovat vstup pomoci do Gazy „v souladu se zákonem“.





Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek uvítal nařízení Mezinárodního soudního dvora (ICJ), aby Izrael zastavil vojenský útok na město Rafáh na jihu Gazy. Podle agentury Reuters však Ramaphosa uvedl, že je i nadále znepokojen tím, že se Radě bezpečnosti OSN nepodařilo snížit lidské utrpení v Gaze.





Mezinárodní charitativní organizace ActionAid uvítala dnešní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ). Ve svém prohlášení ActionAid uvedla:



Naši kolegové a partneři byli v posledních týdnech přímými svědky devastace Rafáhu, kde mnozí museli opustit své domovy. Pomocné operace v Rafáhu jsou na pokraji totálního kolapsu, což zoufalé a hladovějící obyvatelstvo posouvá dále k hladomoru.



Charitativní organizace vyzvala izraelskou vládu, aby „respektovala soud a řídila se jeho rozhodnutím“, a všechny státy, aby „zajistily jednoznačné provedení těchto zásadních opatření, včetně znovuotevření hraničního přechodu v Rafáhu pro humanitární pomoc a umožnění nerušeného poskytování pomoci“.



„Znovu vyzýváme k okamžitému a trvalému příměří v Gaze,“ dodala ActionAid.







Ministr izraelského válečného kabinetu Benny Gantz prohlásil, že Izrael bude pokračovat ve „spravedlivé a nezbytné“ válce proti Hamásu, aby vrátil rukojmí a zajistil svou bezpečnost poté, co mu Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nařídil zastavit operaci v Rafáhu.



„Stát Izrael je odhodlán pokračovat v boji za návrat svých rukojmích a slíbit bezpečnost svých občanů - kdekoli a kdykoli to bude nutné - včetně Rafáhu,“ uvedl v prohlášení.



Podle agentury Reuters Gantz uvedl, že Izrael bude operovat v souladu s mezinárodním právem a zároveň bude v co největší míře chránit civilní obyvatelstvo.







Ve svém rozhodnutí světový soud uvedl, že „není přesvědčen“, že evakuace Rafáhu a další opatření Izraele jsou dostatečná ke zmírnění utrpení Palestinců.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Vítáme rozhodnutí světového soudu, který vyzývá sionistické okupační síly, aby ukončily vojenskou agresi na Rafáh. Domníváme se, že to nestačí, protože okupační agrese v celém pásmu Gazy a zejména v severní Gaze je stejně brutální a nebezpečná.Vyzýváme Radu bezpečnosti OSN, aby tento požadavek světového soudu neprodleně proměnila v praktická opatření, která by sionistického nepřítele přiměla k realizaci rozhodnutí.Vítáme požadavek soudu umožnit vyšetřovacím výborům dostat se do pásma Gazy, aby vyšetřily válečné akty genocidy proti palestinskému lidu, a Hamás se zavazuje spolupracovat s vyšetřovacími výbory.“Předsednictví vítá rozhodnutí vydané Mezinárodním soudním dvorem, které představuje mezinárodní konsensus ohledně požadavku na zastavení totální války v Gaze.“Smotrich prohlásil, že požadavek, aby Izrael zastavil válku proti Hamásu, se rovná požadavku, aby se Izrael rozhodl přestat existovat. „Na to Izrael nepřistoupí,“ uvedl v prohlášení.Lapid odsoudil páteční rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za to, že nespojil svůj požadavek na ukončení bojů s požadavkem na navrácení izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze.Lapid, který je obvykle ostrým kritikem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, uvedl, že neschopnost soudu propojit tyto dvě otázky je „morálním kolapsem a morální katastrofou“.Jaká bude odpověď [EU] na dnešní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, jaký bude náš postoj? Budeme si muset vybrat mezi naší podporou mezinárodních institucí právního státu a naší podporou Izraele.“Jihoafrická republika vítá dnešní rozhodnutí soudu... Toto nařízení je průlomové, neboť je to poprvé, kdy se výslovně zmiňuje, aby Izrael zastavil své vojenské akce v jakékoli oblasti Gazy.Jedná se de facto o výzvu k příměří. Nařizuje hlavní straně tohoto konfliktu, aby ukončila své válečné akce proti palestinskému lidu.“Zatímco soudci Mezinárodního soudního dvora v Haagu v pohodlí jednají a vracejí se ke svým rodinám, 125 rukojmích živoří v tunelech. Izrael nepřestane válčit, dokud se naši rukojmí nevrátí domů a Hamás nebude zcela poražen.“@CIJ-ICJ nařizuje Izraeli zastavit vojenskou ofenzívu v Rafáhu. (Belgie) vyzývá k okamžitému provedení rozhodnutí. Násilí a lidské utrpení v Gaze musí skončit. Vyzýváme k příměří, propuštění rukojmích a jednání o dvou státech.“Ve svém příspěvku na Twitteru napsal:A izraelská vláda opět pohrdavě reaguje na mezinárodní právo a odmítá dbát příkazů soudu. VS by měl převzít odpovědnost, skoncovat s beztrestností Izraele a s dvojími standardy při prosazování mezinárodního práva.“Sally Abi-Khalilová, regionální ředitelka Oxfamu pro Blízký východ, označila příkaz ICJ za „rozhodující zásah k zastavení izraelského vojenského útoku na Rafáh“ a „potvrzení práva palestinského lidu na život“.Řekla:Izraelská vláda se musí okamžitě podřídit rozhodnutí soudu a zastavit brutální útok na Rafáh. Musí také uvolnit svou kontrolu nad dodávkami pomoci a umožnit, aby se 4 500 kamionů zadržovaných v al-Aríši dostalo k lidem se zoufale potřebnými potravinami, vodou a léky.Všechny státy mají právní a morální odpovědnost zajistit, aby Izrael tento příkaz splnil a aby statisíce lidí ukrývajících se v Rafáhu byly chráněny.Státy, které tuto izraelskou ofenzívu vyzbrojují, se nyní vzpírají rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a podílejí se na všech válečných zločinech spáchaných v Gaze. Musí okamžitě přestat dodávat zbraně a místo toho se důrazněji zasadit o okamžité a bezpodmínečné příměří, aby se zabránilo dalšímu krveprolití a zajistil bezpečný návrat všech rukojmích a nezákonně zadržovaných Palestinců.“Jihoafrická republika uvítala páteční rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ), známého také jako světový soud, uvedlo její oddělení pro mezinárodní vztahy.Agentura Reuters cituje jihoafrické oddělení pro mezinárodní vztahy, které uvedlo, že „nařízení světového soudu je průlomové“.Dodalo: „Tento příkaz je závazný a Izrael se jím musí řídit.“Podle agentury Reuters Jihoafrická republika uvedla, že se v souvislosti s pátečním příkazem Mezinárodního soudního dvora obrátí na Radu bezpečnosti OSN.Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nařídil Izraeli otevřít hraniční přechod Rafáh pro humanitární pomoc. Rovněž nařídil Izraeli, aby umožnil přístup vyšetřovatelů do pásma Gazy.