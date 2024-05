Británie: Poslanci vyzývají k zákazu chytrých telefonů pro děti mladší 16 let

25. 5. 2024

čas čtení 5 minut





Předseda výboru pro vzdělávání Dolní sněmovny varuje, že online svět představuje vážné nebezpečí a rodiče čelí těžkému boji



Britští poslanci vyzvali příští vládu, aby zvážila úplný zákaz chytrých telefonů pro děti mladší 16 let a zákonný zákaz používání mobilních telefonů ve školách jako součást omezení času stráveného dětmi u obrazovek.



Členové výboru pro vzdělávání Dolní sněmovny vydali tato doporučení ve zprávě o dopadu času stráveného u obrazovky na vzdělávání a psychický stav dětí. Rovněž vyzvali ministry, aby zvýšili hranici pro založení účtu na sociálních sítích na 16 let.

Předseda výboru, konzervativní poslanec Robin Walker, uvedl, že nadměrné používání obrazovek a chytrých telefonů má „jednoznačně negativní dopad“ na stav dětí a mladých lidí.



Walker uvedl: „Od vystavení pornografii až po zločinecké gangy, které využívají online platformy k náboru dětí, představuje online svět vážné nebezpečí. Rodiče a školy čelí nelehkému boji a vláda musí udělat více, aby jim pomohla tuto výzvu zvládnout. To může vyžadovat radikální kroky, jako je například možný zákaz chytrých telefonů pro děti mladší 16 let.“



Rishi Sunak zvažuje zákaz prodeje chytrých telefonů osobám mladším 16 let a také zvýšení minimální věkové hranice pro účty na sociálních sítích, ale plánovaná konzultace k těmto návrhům nebyla zveřejněna.



Ve zprávě výboru pro vzdělávání se uvádí, že příští vláda by měla ve spolupráci s Ofcomem, regulačním orgánem pro komunikace, zahájit konzultaci o nových opatřeních pro používání chytrých telefonů - telefonů, které umožňují snadné stahování aplikací a prohlížení webových stránek. Tato opatření by zahrnovala: „úplný“ zákaz chytrých telefonů pro děti mladší 16 let, rodičovskou kontrolu instalovanou v telefonech ve výchozím nastavení a kontroly v obchodech s aplikacemi, které by zabránily dětem v přístupu k nevhodnému obsahu.





Zpráva rovněž uvádí, že vláda by měla zvážit zakotvení zákazu používání mobilních telefonů ve školách v Anglii do zákona. V únoru vydali ministři pokyny pro ředitele škol, které „zakazují používání mobilních telefonů“ během celého školního dne.

Zpráva cituje výzkum, který ukazuje, že v letech 2020-2022 se čas strávený dětmi u obrazovky zvýší o 52 %, a studii, podle níž téměř 25 % dětí a mladých lidí používá své chytré telefony návykovým způsobem. Zpráva rovněž upozornila na výzkum anglického komisaře pro děti, který ukázal, že 79 % dětí se setkalo s násilnou pornografií na internetu před dosažením věku 18 let.







Řekl: „Zákazy chytrých telefonů a sociálních médií by způsobily více škody než užitku a trestaly by děti za selhání technologických společností při jejich ochraně. Příští vláda se musí řídit důkazy a zajistit silnější regulaci.“



Zpráva dodala, že příští vláda musí do konce roku 2024 zahájit konzultaci o tom, zda je 13 let vhodným věkem pro to, aby děti mohly platformám sociálních médií umožnit přístup ke svým osobním údajům online - a založit si účet na sociální síti. Minimální věk pro otevření účtu na většině hlavních platforem ve Spojeném království je 13 let.S poukazem na to, že věk souhlasu ve Spojeném království je 16 let, že dítě nemůže řídit auto, dokud mu není 17 let, a že volební práh v Anglii je 18 let, zpráva dodává: „Příští vláda by měla doporučit 16 let jako vhodnější věk [pro věk digitálního souhlasu].“Společnost Ofcom nedávno uvedla, že čtvrtina tříletých a čtyřletých dětí ve Spojeném království nyní vlastní chytrý telefon, přičemž téměř všechny děti vlastní mobilní telefon ve věku 12 let. Komunikační regulátor rovněž zjistil, že polovina dětí mladších 13 let používá sociální média.Poslanci uvedli: „Převážná část důkazů, které nám byly předloženy, naznačuje, že škody způsobené časem stráveným u obrazovky a používáním sociálních médií výrazně převažují nad přínosy pro malé děti.“Dětství bez chytrých telefonů, skupina aktivistů požadující omezení telefonů, zprávu uvítala. „Je nesmírně povzbudivé, že tento vlivný výbor, který vyslechl celou řadu důkazů od odborníků z oblasti vzdělávání a vývoje dětí, dospěl ke stejnému závěru jako naše komunita 100 000 rodičů,“ uvedla Daisy Greenwellová, spoluzakladatelka skupiny.Ian Russell, předseda Nadace Molly Rose, jehož čtrnáctiletá dcera Molly si vzala život poté, co si prohlížela škodlivý materiál na sociálních sítích, uvedl, že příští vláda by se měla soustředit na regulaci, a ne na zákazy, které by mohly přinést „horší výsledky“.