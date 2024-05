BBC Verify: Válka v Gaze: Proč OSN nyní uvádí nižší počet mrtvých žen a dětí?

24. 5. 2024

čas čtení 6 minut





Organizace spojených národů snížila údaje o počtu zabitých žen a dětí v Gaze, což vedlo k tvrzení, že od zahájení izraelské ofenzivy po útoku Hamásu 7. října bylo zabito méně Palestinců.



Dne 6. května OSN uvedla, že 69 % hlášených mrtvých tvoří ženy a děti. O dva dny později uvedla, že tento podíl činí 52 %.



Celkový počet hlášených úmrtí v Gaze, který v současné době činí více než 35 000, se nezměnil, ale OSN nyní uvádí, že k revizi vedly neúplné informace.

Organizace spojených národů snížila údaje o počtu zabitých žen a dětí v Gaze, což vedlo k tvrzení, že od zahájení izraelské ofenzivy po útoku Hamásu 7. října bylo zabito méně Palestinců.Dne 6. května OSN uvedla, že 69 % hlášených mrtvých tvoří ženy a děti. O dva dny později uvedla, že tento podíl činí 52 %.Celkový počet hlášených úmrtí v Gaze, který v současné době činí více než 35 000, se nezměnil, ale OSN nyní uvádí, že k revizi vedly neúplné informace.



OSN tvrdí, že nyní vychází z údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, a nikoli z údajů vládního mediálního úřadu (GMO), který řídí Hamás.



Izraelský ministr zahraničí změnu OSN nižší uváděné počty mrtvých žen a dětí označil za „zázračné vzkříšení mrtvých v Gaze“ a obvinil OSN, že se opírá o „falešné údaje teroristické organizace“.



Jak se zaznamenávají úmrtí?



Čísla byla zveřejněna dvěma různými orgány - GMO a ministerstvem zdravotnictví - různými způsoby a OSN nyní přešla od citování prvních k druhým, aby rozdělila demografické údaje.



Na začátku války ministerstvo zdravotnictví uvádělo pouze úmrtí, o nichž byly v nemocnicích zaznamenány podrobné údaje, zatímco od listopadu GMO zahrnulo další kategorii úmrtí zaznamenaných ve „spolehlivých zprávách médií“.



V poslední době ministerstvo zdravotnictví zahrnulo tyto mediální zprávy sestavené GMO spolu s další kategorií úmrtí zaznamenaných rodinnými příslušníky vyplněním online formuláře.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy proto nyní uvádí tyto údaje:



- úmrtí zaznamenaná v nemocnicích



- úmrtí nahlášená rodinnými příslušníky



- úmrtí z „důvěryhodných zpráv médií“



Některé z těchto případů, u nichž chybí informace (např. číslo občanského průkazu nebo datum narození), jsou zahrnuty do celkového počtu úmrtí v údajích ministerstva zdravotnictví, ale nejsou demograficky rozděleny.



Počet zabitých žen a dětí je velmi důležitý, protože je často interpretován jako údaj o počtu mrtvých civilistů.



V nedávném rozhovoru izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že v Gaze bylo zabito asi 30 000 lidí, z toho 14 000 „teroristů“ a 16 000 civilistů. Pro tyto údaje neposkytl žádné důkazy.



Podle profesorky Eriky Chartersové, která se specializuje na studium války, je vedení přesných záznamů o obětech během války náročné, a proto není neobvyklé, že se uváděná čísla liší.



Původní údaj o počtu izraelských mrtvých při útocích Hamásu ze 7. října izraelské úřady původně uváděly jako 1 400 osob, ale později byl upraven na přibližně 1 200 osob.



Izraelské úřady tehdy uvedly, že důvodem tohoto rozporu byla chybná identifikace některých spálených těl.



Proč OSN změnila přístup?



GMO trvale udávala vyšší podíl žen a dětí na všech úmrtích než ministerstvo zdravotnictví.



Dne 6. května OSN uvedla 34 735 mrtvých - z toho bylo 9 500 žen a 14 500 dětí, přičemž jako zdroj uvedla GMO.



O dva dny později OSN vydala další zprávu, v níž přešla od zdroje k ministerstvu zdravotnictví.



Výsledkem bylo, že ačkoli se celkový počet zaznamenaných úmrtí téměř nezměnil (34 844), počet registrovaných úmrtí žen (4 959) i dětí (7 797) výrazně poklesl.



Tento rozdíl byl způsoben tím, že osoby s neúplnými údaji nebyly zahrnuty do demografického členění.



OSN nyní uvádí, že neúplné informace vedly k revizi.



GMO uvádí, že podíl žen a dětí zabitých v konfliktu činí přibližně 70 %.



Nejnovější zpráva OSN, která se odvolává na údaje ministerstva zdravotnictví, uvádí, že z 24 686 plně identifikovaných obětí bylo 52 % žen a dětí, 40 % mužů a 8 % „starších osob“, aniž by bylo uvedeno, zda se jednalo o muže nebo ženy.



Není jasné, jaký věk zpráva považuje za „starší“ a jak kategorizuje děti.



Provedli jsme vlastní analýzu podrobných údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví a rovněž jsme zjistili, že 52 % úmrtí bylo uvedeno jako ženy a děti (všichni mladší 18 let). Kromě toho 43 % tvořili muži a dalších 5 % bylo „neznámých“ (chybějící informace, jako je věk nebo pohlaví).



Aby byl údaj GMO v souladu s údaji ministerstva zdravotnictví, muselo by téměř všech 10 000 úmrtí, která ministerstvo plně neidentifikovalo, tvořit ženy a děti.



„Není to logicky nemožné... ale opravdu to narušuje důvěryhodnost,“ říká profesor Michael Spagat, který se specializuje na zkoumání počtu mrtvých v konfliktech po celém světě.



Zeptali jsme se GMO, proč je podíl žen a dětí, které zaznamenali jako zabité, o tolik vyšší než v údajích ministerstva zdravotnictví, ale přímou odpověď na tento rozpor nám neposkytli.



O vyjádření jsme požádali také ministerstvo zdravotnictví.



Profesor Spagat také řekl BBC, že počet mrtvých v Gaze je „ohromně vysoký“ vzhledem k tomu, že válka trvá teprve šest měsíců, a poznamenal, že ověřená úmrtí v nemocnicích stále představují asi 1 % předválečné populace Gazy, která čítala 2,4 milionu lidí.



Na dotaz BBC Verify, proč provedla tuto změnu, OSN uvedla, že použila údaje GMO o zabitých ženách a dětech, protože ministerstvo zdravotnictví tyto údaje nezveřejňovalo.



„Jakmile ministerstvo zdravotnictví v Gaze zveřejnilo členění, které bylo komplexnější a podložené jmenným seznamem, zprávy OSN místo toho přešly k těmto údajům,“ uvedl mluvčí OSN.



Dodal, že v obou případech byly údaje připsány ke svému zdroji a byla přidána „jasná poznámka“, která objasňovala „neschopnost OSN v současné době poskytnout nezávislé potvrzení údajů“.





OSN již dříve uvedla, že s ministerstvem zdravotnictví Gazy „dlouhodobě spolupracuje“ a že její předchozí zprávy byly považovány za důvěryhodné a „dobře vypracované“.





Údaje o počtu mrtvých z předchozích konfliktů mezi Palestinci a Izraelem jsou všemi stranami považovány za věrohodné.









Zdroj v angličtině ZDE

0