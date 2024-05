Německo: Digitální nátlak mnoho lidí vylučuje

24. 5. 2024

Organizace Digitalcourage volá po "právu na život bez digitálního nátlaku". Toto právo by mělo být zakotveno v základním zákoně. Organizace Digitalcourage volá po "právu na život bez digitálního nátlaku". Toto právo by mělo být zakotveno v základním zákoně.

V každodenním životě se toho stále více děje digitálně. To má ale i nevýhody. Sdružení Digitalcourage proto volá po "právu na život bez digitálního nátlaku". Za tímto účelem ve čtvrtek zahajuje podpisovou kampaň. Podle vlastních prohlášení se sdružení zavázalo k "budoucnosti, kterou stojí za to žít v digitálním věku" a mimo jiné se zavázalo k ochraně údajů. Jádrem petice je zahrnutí takového práva do ústavy.

Konkrétně se na Spolkový sněm obrací s požadavkem, že musí vždy existovat nedigitální alternativy k digitálním nabídkám, jako jsou aplikace, digitální Bahncard nebo online přidělování termínů k lékaři. Protože ne každý může nebo chce mít přístup k chytrým telefonům a internetu. "Digitální nátlak vylučuje mnoho lidí: Staré nebo nemocné lidi, lidi se zdravotním postižením a lidi s nízkými příjmy," zdůrazňuje Digitalcourage. Zejména pokud jde o využívání veřejné infrastruktury, jako je pošta, železnice nebo zdravotní péče, a o účast na společenském životě, musí existovat analogické alternativy. "Výkon základních služeb nesmí být závislý na tom, zda vlastníme nebo chceme používat určitá zařízení," říká Rena Tangens, zakládající členka představenstva asociace. Svoboda volby je nutná, vysvětluje Julia Witteová, aktivistka organizace Digitalcourage.

Liberální strana FDP odmítá "základní právo na analogový přístup ke všem životním službám," vysvětluje Maximilian Funke-Kaiser, mluvčí pro digitální politiku parlamentní skupiny FDP. Uvnitř středolevicové SPD debata o právu na analogový život ještě neskončila.

Zelení trvají na smluvní svobodě

Maik Außendorf, mluvčí pro digitální politiku poslaneckého klubu Zelených, zdůrazňuje princip smluvní svobody v soukromém sektoru, a tedy i právo firem nabízet své služby výhradně digitálně. "Ve zvláštních případech, jako jsou státní podniky v dopravě, musí být všechny služby, včetně jízdenek, k dispozici také v analogové podobě," pokračuje Außendorf.

