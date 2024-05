Česká média se z nějakého důvodu snaží dokázat nesmysly o elektromobilitě

Už to s tím Echem přestává být vtipné (respektive nikdy nebylo)

23. 5. 2024 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty

Z těchto čtyř platforem nyní pozastavuje investice pouze do jedné z nich, MB-EA Large, určené právě pro luxusní vozy. Ostatní tři platformy zůstávají a investuje se do nich dál, beze změny. Navíc to neznamená, že by se luxusní vozy firmy obešly bez elektra - pokračuje se zde v produkci vozů na existující platformě EVA2. Šéf firmy navíc naprosto jasně a jednoznačně potvrzuje, že konečným cílem je "zero emissions", tedy kompletní produkce pouze v elektrice.