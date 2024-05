Rusko a Čína "manipulují britským veřejným míněním tím, že podporují propalestinské vlivové osoby"

24. 5. 2024

Rusko a Čína "manipulují" veřejným míněním v Británii tím, že propagují propalestinské influencery online ve snaze rozdmýchat společenské rozdělení, sdělily zdroje z Whitehallu, píše na krachující konzervativní vládu přímo napojené propagandistické periodikum Daily Telegraph, vlastněné milionáři žijícími mimo Británii.

Bohužel, nikdo z tzv. "vysokých" činitelů současné britské vlády není důvěryhodnou osobou. Až v červenci zřejmě zvítězí "obrozená" labouristická strana, která se posunula hodně doprava, bude provádět konzervativní politiku, avšak velkým rozdílem bude, že v britské vládě konečně zřejmě stanou důvěryhodné a profesně schopné osoby. Po brexitu se konzervativní vláda kvalitativně hluboko propadla a žádné její výroky ani analýzy nelze brát vážně.



Daily Telegraph je stranickým plátkem ultrapravicových extremistů a neposkytuje objektivní obraz situace ve Velké Británii. Prosím, čtěte tento článek u vědomí těchto okolností. (JČ)



Vysocí vládní činitelé se obávají, že darebácké státy šíří polarizující online narativy o konfliktu mezi Izraelem a Hamásem pomocí armády falešných účtů na sociálních sítích, píší Camilly Turner a Natalie Lisbona.

Analýza některých předních propalestinských influencerů na sociálních sítích ve Velké Británii, jejichž popularita vzrostla po útocích Hamásu na Izrael ze 7. října, odhalila, že mnoho jejich sledujících je falešných.

Experti uvedli, že taková podpora falešných profilů by neúměrně zesílila propalestinské hlasy – čím více botů se s nimi spojí a propaguje je, tím více algoritmů platformy pravděpodobně zajistí, že je uvidí i ostatní uživatelé sociálních médií.

Bezpečnostní služby jsou také znepokojeny hrozbou dezinformací o válce v Gaze, které kolují online, a také možností zapojení nepřátelského státu.

Vládní zdroj řekl: "Je jasné, že cizí státy se pokoušejí manipulovat veřejným míněním tím, že zkreslují způsob, jakým komunikujeme online. Doufají, že destabilizují a podkopou naše instituce.

"Úlohou pracovní skupiny pro obranu demokracie je pracovat napříč vládou a bezpečnostními službami, aby těmto hrozbám porozuměla a bojovala proti nim."

Druhý vysoký představitel Whitehallu řekl: "7. říjen a konflikt v Gaze jsou přesně tím druhem problémů, které se Rusko snaží využít k šíření dezinformací a rozdělení zde ve Velké Británii."

Pracovní skupina pro obranu demokracie

Pracovní skupina, kterou vláda zřídila v loňském roce a jejímž cílem je chránit demokratickou integritu Spojeného království před hrozbami vměšování ze strany zemí, jako je Rusko a Čína, hledá způsoby, jak se vypořádat s šířením online dezinformací a konspiračních teorií.

Pracovní skupina na obranu demokracie, které předsedá ministr bezpečnosti Tom Tugendhat a v níž jsou zastoupeni příslušníci bezpečnostních služeb, se zaměřuje na roli darebáckých státních aktérů při šíření dezinformací.

Úředníci ministerstva pro vědu, inovace a technologie (DSIT) jsou znepokojeni dezinformacemi o válce v Gaze, které kolují online, a mají se za to, že jsou v úzkém kontaktu s firmami provozujícími sociální média.

On-line informační tým pro národní bezpečnost, který je součástí DSIT, byl pověřen bedlivým sledováním problému a označováním jakéhokoli podezřelého chování.

Robert Clarke, vedoucí pracovník think-tanku občanské společnosti Civitas, uvedl, že ruský cíl při používání botových farem k propagaci propalestinských účtů na internetu je dvojí.

Za prvé, Clarke řekl, že Moskva je "naprosto zoufalá", aby odvrátila pozornost od války na Ukrajině, a dodal: "Využijí, se svými vlastními boty a trollími farmami, mezinárodní rozhořčení nad Izraelem, aby se lidé soustředili na další významnou globální událost.

"V myslích široké veřejnosti je velmi malé povědomí o jejich zapojení, byli tak uchváceni protiizraelskými narativy."

Za druhé, řekl, že cílem je "rozdmýchat rozdělení" v britské společnosti, a vysvětlil: "Drtivá většina lidí ve věku do 21 let se obrací na sociální média kvůli jejich zpravodajskému obsahu. Je neuvěřitelně obtížné snažit se ovlivnit lidi, když jsou vystaveni zdrcujícímu narativu."

"Rozdělující aktivisté" na sociálních sítích

Fiyaz Mughal, který založil mezináboženské skupiny Tell Mama, Faith Matters a Muslims Against Anti-Anti-Semitism, sleduje vzestup "rozdělujících aktivistů" na sociálních sítích od 7. října.

"Jejich vzestup byl doslova exponenciální v počtu sledujících, které tyto účty získaly," řekl. "To, co to způsobilo, zejména pro muslimsko-židovské vztahy, je to, že je totálně, naprosto zdecimovalo."

"Jsou to jiné židovské komunity. Také to vytvořilo pocit, že každý muslim, který neskáče podle jejich pokynů, je "kolaborant". To je nebezpečná věc."

Varoval, že tento druh aktivity má "rozbít, rozdělit" a vytvořit pocit "buď jste s námi, nebo jste na druhé straně".

Výzkum technologické firmy Cyabra, která se specializuje na boj proti dezinformacím na internetu, zjistil, že řada předních propalestinských hlasů na sociálních sítích má značný počet falešných účtů, které uměle posilují jejich sledovanost.

Analýza, kterou viděl The Telegraph, ukázala, že každý pátý účet, který se zabývá Dilly Hussain, komentátorkou a podcasterkou, je falešný.

Hussain, který má 118 000 sledujících na X, dříve Twitteru, použila své kanály na sociálních sítích k tomu, aby označil izraelské vojáky za "genocidní sexuální zvrhlíky" a "vrahy dětí". Prohlásila, že Izrael je "bezpečným útočištěm pro pedofily" a přirovnala Izraelské obranné síly (IDF) k teroristické skupině ISIS.

Také se zdálo, že propaguje konspirační teorii, že útoky ze 7. října provedla IDF, když na X napsala: "Masakr na hudebním festivalu Nova? Ne palestinskými bojovníky, ale IDF a jejich rozkazem je Hannibalova směrnice."

Výzkumníci studovali rapperku Lowkeyho, jejíž skutečné jméno je Kareen Dennis, a zjistili, že 11 % profilů, které s ním komunikovaly na X, bylo falešných.

Lowkey, který má na kanálu sociálních médií více než 390 000 sledujících, 7. října napsala: "Arogance věřit, že můžete držet dva miliony lidí uvězněné ve vězení pod širým nebem na neurčito..." Tvrdila také, že Izrael "není země" a že "záměrně" nechává obyvatele Gazy hladovět.

Výzkumníci také analyzovali profil Roberta Cartera, který pracuje pro web 5Pillars a má 1 250 000 sledujících na X, a zjistili, že 15 % účtů, které s ním komunikují, je falešných.

Během několika dní po masakru ze 7. října obvinil Izrael z toho, že je "propagandistickým obchodníkem" s "falešnými příběhy o setnutých dětech, aby oklamal veřejnost, aby sympatizovala s Izraelem". V říjnu prohlásil, že Izrael "začal používat chemické zbraně v Libanonu i v Gaze".

Carter řekl: "Jakékoli podrobnosti týkající se falešných účtů na platformách, jako je X, jsou problémem Elona Muska, ne mým."

Hussain a Dennis se odmítli vyjádřit. Nic nenasvědčuje tomu, že by si některý z nich byl vědom falešných účtů, které s nimi komunikují online, nebo nad nimi měl kontrolu.

Rafi Mendelsohn, viceprezident společnosti Cyabra, řekl: "Írán, Čína a Rusko jsou velmi aktivní ve vytváření falešných účtů na sociálních sítích. Pomocí naší technologie můžeme vidět rozsah a sofistikovanost těchto kampaní a z toho můžeme odvodit nebo pochopit, zda to vypadá jako aktivita státního aktéra."

"Sofistikovanost a úroveň toho, co jsme viděli, naznačuje úroveň zapojení státního aktéra."

To přichází uprostřed rostoucích obav mezi izraelskými ministry z toho, jak influenceři na sociálních sítích ovládají britský diskurz o válce v Gaze. Nedávná zpráva, která koluje mezi vysokými izraelskými představiteli, uvádí, že "vlivné prohamásovské" postavy jsou "zapojeny do vytváření, rezonování a propagace prohamásovského narativu v Anglii".

Amichai Chikli, izraelský ministr pro záležitosti diaspory, řekl deníku The Telegraph: "Vliv Muslimského bratrstva Hamásu v Británii je daleko za hranicemi toho, co by si průměrný občan Británie mohl myslet."

"Británii přímo ohrožují organizace podporující Hamás, které operují po celé Británii s jasným cílem zavést právo šaría a udělat z Británie muslimský ostrov – to je realita a jejich vize."

Řekl, že britské úřady "musí být mnohem aktivnější, mnohem agresivnější proti těmto nepřátelům, kteří ohrožují nejen židovskou komunitu, ale i způsob života a základní hodnoty Británie jako demokratického státu".

Mluvčí vlády uvedl: "Obrana našich demokratických procesů je absolutní prioritou a budeme i nadále upozorňovat na zlovolné aktivity, které představují hrozbu pro naše instituce a hodnoty."

Zdroj v angličtině: ZDE

