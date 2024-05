Izraelští vojáci a policie dávají tipy skupinám, které útočí na kamiony s humanitární pomocí v Gaze

22. 5. 2024

Členové izraelských bezpečnostních sil poskytují izraelským osadníkům, kteří zadržují důležité dodávky, informace o poloze konvojů



Jednotliví příslušníci izraelských bezpečnostních složek dávají krajně pravicovým aktivistům a osadníkům tipy na umístění nákladních aut s humanitární pomocí, která dodávají do Gazy životně důležité zásoby, což těmto skupinám umožňuje konvoje blokovat a ničit, konstatuje několik zdrojů.



Mluvčí hlavní izraelské aktivistické skupiny, která stojí za blokádami, řekl, že osadníci, kteří zadržují životně důležité humanitární dodávky do pásma, dostávají informace o poloze kamionů s pomocí od příslušníků izraelské policie a armády.

Tvrzení o spolčení příslušníků bezpečnostních složek podporují zprávy z interních internetových chatových skupina také výpovědi řady svědků a lidskoprávních aktivistů.



Ti, kdo vozidla blokují, tvrdí, že pomoc, kterou převážejí, je odváděna Hamásem, místo aby byla doručena potřebným civilistům, což humanitární organizace odmítají. Američtí představitelé rovněž uvedli, že Izrael nepředložil žádné důkazy na podporu obvinění, že Hamás pomoc odklání.



Rachel Touitouová, mluvčí izraelské skupiny Tzav 9, uvedla, že skupina blokuje nákladní automobily na cestě přes Izrael od ledna s odůvodněním, že pomoc, kterou převážejí, je „unášena“ Hamásem, jakmile dorazí do Gazy.



„Když má policista nebo voják za úkol chránit Izraelce a místo toho je poslán chránit konvoje s humanitární pomocí - s vědomím, že skončí v rukou Hamásu - nemůžeme je ani civilisty, kteří si všimnou, že kamiony projíždějí kolem jejich měst, vinit z toho, že poskytují informace skupinám, které se snaží tuto pomoc blokovat. Ano, některé naše informace pocházejí od jednotlivých příslušníků izraelských sil,“ dodala Touitou.



Videa z minulého týdne ukazují, jak izraelští osadníci blokují a demolují konvoje s humanitární pomocí na kontrolním stanovišti Tarqumiya západně od Hebronu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Incident, při němž aktivisté házeli na zem bedny se zásobami, vyvolal pobouření a Bílý dům útok odsoudil jako „zcela a naprosto nepřijatelné chování“.



Fotografie z místa činu ukazují hromady poškozených balíků s pomocí a stopy rýže a mouky přes silnici. Na sociálních sítích se později rozšířily fotografie, na nichž jsou kamiony v plamenech.



Osadníci tvrdí, že blokují kamiony s pomocí, aby zabránili dodávkám pro Hamás, a obviňují izraelskou vládu, že islamistické skupině dává „dárky“.



„Naším cílem je zdůraznit, že živit nepřítele, v tomto konkrétním případě Hamás, zejména v době války, je nemorální,“ řekl Touitou. „Izrael dodává tuto humanitární pomoc, aniž by za to cokoli očekával. A 80 % obyvatel s naším postojem souhlasí. Hamas tuto pomoc, která má být distribuována zdarma, přeprodává civilistům. Budeme tuto humanitární pomoc nadále blokovat, dokud neprokáží, že se dostává k civilistům.“



Palestinští řidiči kamionů, kteří dodávali pomoc do Gazy, popsali „barbarské“ scény“ poté, co se jejich vozidla stala terčem útoku, a tvrdili, že izraelští vojáci doprovázející konvoj nijak nezasáhli.



Šestadvacetiletý Jazíd al-Zúbí, palestinský řidič kamionu, který byl minulý týden napaden protestujícími na kontrolním stanovišti Tarqumiya, řekl: „Mezi osadníky a armádou panuje plná spolupráce. Jsme šokováni a překvapeni, že nám armáda neposkytla žádnou ochranu. Přestože byli přítomni a sledovali, co se děje. Armáda byla ve službách osadníků.“



Podle IDF dva vojáci z izraelského velitelství domácí fronty odmítli příkaz k evakuaci protestujících, kteří minulý týden zablokovali nákladní auta s humanitární pomocí v oblasti Machaš. Jeden z nich byl odsouzen k dvaceti dnům vězení, uvedla izraelská národní vysílací společnost Kan.



Záběry z incidentu ukazují izraelské vojáky, kteří konvoj doprovázeli a proti osadníkům nijak nezakročili.



Stejní osadníci a krajně pravicoví aktivisté často předem informují své členy o časech a místech, kam směřují kamiony s humanitární pomocí do Gazy, a odvolávají se na to, že tyto informace dostávají od izraelské policie a armády.



V jedné takové zprávě krajně pravicoví aktivisté upozorňovali své členy, že „obdrží předběžné informace o plánování přesunu kamionů, a to od vojáků a policie na hraničních přechodech“.



V jiné zprávě v osadnické skupině na WhatsAppu jeden z členů v neděli napsal: „Dostal jsem informaci od důstojníka IDF, že před Ofrou [osada] přivážejí nákladní auta do Bitinu [palestinská vesnice].“



„Když přijde nouzové volání o konvoji nákladních aut,“ píše se v první zprávě, „skupina se otevře pro diskusi, a když se tak stane, posílejte prosím pouze zprávy týkající se blokády, jako jsou místa, fotografie, informace a stopáž.“



Sapir Sluzker Amranová, izraelská právnička zabývající se lidskými právy, která minulý týden navštívila kontrolní stanoviště Tarqumiya, aby zdokumentovala počínání osadníků a zabránila rabování pomoci, uvedla, že ji jeden z osadníků zbil a zfackoval a že izraelské bezpečnostní síly neudělaly nic, aby útok zastavily.



„Osadníci měli zbraně a nože,“ řekla Sapirová. „Požádala jsem vojáky IDF, aby je zastavili, protože to, co dělají, je nezákonné, ale oni mě požádali, abych odešla. V jednu chvíli, když jsem se snažila zabránit poničení kamionu s humanitární pomocí, mi jeden z osadníků dal velmi silnou facku a odešel. Natočilajsem ho a vyfotila. Šla jsem na policii a požádal je, že potřebuji jejich pomoc, protože chci na toho muže podat trestní oznámení. Opět mě požádali, abych odešla. Izraelské síly nechaly muže, který mě napadl, na svobodě, aby demoloval nákladní auta.“



Spolupráci mezi armádou a osadníky již léta odsuzují Palestinci a organizace na ochranu lidských práv. V roce 2016 byl desátník IDF Elad Sela, obyvatel osady Bat Ayin, který sloužil v regionální brigádě Etzion, odsouzen k 45 měsícům vězení za předávání utajovaných informací extrémním aktivistům, což jim umožnilo vyhnout se zatčení a pokračovat v činnosti.



V říjnu 2022 byl generálmajor Herzi Halevi, který žil v osadě Kfar HaOranim na Západním břehu Jordánu, jmenován náčelníkem generálního štábu izraelské armády, což zdůraznilo vztah armády k osadníkům.



Izraelská policie a Cogat, agentura izraelského ministerstva obrany, se odmítly vyjádřit k obviněním, že příslušníci bezpečnostních složek pomáhají těm, kteří blokují dodávky pomoci.



Nir Dinar, vedoucí mezinárodního tiskového oddělení IDF, ve svém prohlášení odmítl tato obvinění jako „nepodložené tvrzení, které slyším poprvé“. Dinar uvedl, že policie vyšetřuje incidenty související s blokováním a demolicí konvojů. „IDF pracují na tom, aby podobným událostem zabránily,“ dodal.





V neděli krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir navrhl, že by vláda měla sama zastavovat kamiony s pomocí do Gazy, místo aby to nechávala na skupinách aktivistů.







Zdroj v angličtině ZDE





