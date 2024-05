Izraelský ministr komunikací nařídil vrátit videozařízení zabavené agentuře AP

22. 5. 2024

Izraelské úřady zabavily v jižním Izraeli kameru a vysílací zařízení patřící agentuře Associated Press a obvinily ji z porušení nového mediálního zákona, protože poskytla záběry televizi Al-Džazíra





Izraelský ministr komunikací nařídil izraelské vládě, aby vrátila kameru a vysílací zařízení, které zabavila agentuře The Associated Press, a změnil tak svůj postup několik hodin poté, co zablokoval živé vysílání této zpravodajské organizace z Gazy.



Izraelské úřady využily nový zákon z 5. května k uzavření katarské Al-Džazíry na území Izraele, zabavily její vybavení, zakázaly její vysílání a zablokovaly její webové stránky.



Poté, co Izrael zabavil vybavení agentury AP, Bidenova administrativa, novinářské organizace a izraelský opoziční vůdce odsoudili vládu premiéra Benjamina Netanjahua a tlačili na ni, aby toto rozhodnutí zrušila.



Izraelský ministr komunikací Šlomo Karhi v úterý pozdě večer na Twitteru uvedl: „Nyní jsem nařídil zrušit akci a vrátit vybavení AP.“



Karhi sdělil, že ministerstvo obrany provede revizi umístění živých videí z Gazy u zpravodajských stanic. Úředníci předtím agentuře AP neřekli, že umístění její živé kamery je problém. Místo toho opakovaně upozorňovali, že se záběry objevují v reálném čase na Al-Džazíře.



Al-Džazíra je jedním z tisíců zákazníků agentury AP a přijímá živé video od AP a dalších zpravodajských organizací.



„Ačkoli nás tento vývoj těší, jsme i nadále znepokojeni tím, jak izraelská vláda využívá zákon o zahraničním vysílání a jak mohou nezávislí novináři v Izraeli svobodně působit,“ uvedla Lauren Eastonová, viceprezidentka pro firemní komunikaci této zpravodajské organizace.



Úředníci ministerstva komunikací dorazili do sídla agentury AP ve městě Sderot na jihu země v úterý odpoledne a zařízení zabavili. Předali agentuře AP papír podepsaný Karhim, podle kterého AP porušuje zákon o zahraničním vysílání.



Krátce předtím, než bylo v úterý její vybavení zabaveno, vysílala AP celkový pohled na severní Gazu. AP dodržuje izraelská vojenská cenzurní pravidla, která zakazují vysílání podrobností, jako jsou pohyby vojsk, které by mohly ohrozit vojáky. Přímý přenos obecně ukazoval kouř stoupající nad územím.



Minulý čtvrtek dostala agentura AP ústní příkaz, aby přímý přenos ukončila, což odmítla.



Předseda izraelské opozice Jair Lapid označil krok vlády proti AP za „akt šílenství“.





Karhi Lapidovi odpověděl, že zákon, který vláda jednomyslně schválila, uvádí, že jakékoli zařízení používané k poskytování obsahu Al-Džazíry může být zabaveno.







