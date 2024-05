USA jsou znepokojeny izolací Izraele, konstatuje Bidenův poradce pro národní bezpečnost

23. 5. 2024

Jake Sullivan se staví kriticky k rozhodnutí Španělska, Irska a Norska příští týden oficiálně uznat palestinský stát



Spojené státy jsou znepokojeny rostoucí diplomatickou izolací Izraele mezi zeměmi, které jej tradičně podporovaly, uvedl ve středu poradce Joe Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan.



Sullivanův výroky na brífinku v Bílém domě následovaly po oznámení Irska, Španělska a Norska, že příští týden oficiálně uznají palestinský stát. Zazněly také v souvislosti se snahou Bidenovy administrativy a Kongresu koordinovat reakci na rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) požádat o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli izraelským akcím v Gaze.



„Myslím, že je to férová otázka,“ řekl. „Jako země, která na mezinárodních fórech, jako je OSN, silně vystupuje na obranu Izraele, určitě vidíme jak se sílící sbor hlasů, včetně hlasů, které dříve Izrael podporovaly, odklonil jiným směrem. To nás znepokojuje, protože se nedomníváme, že to přispívá k dlouhodobé bezpečnosti nebo životaschopnosti Izraele... Takže o tom jsme s izraelskou vládou diskutovali.“



Podle Sullivana je nejlepším způsobem, jak to řešit, aby Izrael pokračoval ve strategii porážky Hamásu v Gaze a zároveň se snažil chránit civilisty a zajistit dodávky humanitární pomoci. Současně by měl Izrael přijmout řešení dvou států - což Netanjahuova vláda tvrdě odmítá - jako součást regionálního urovnání, které by vedlo k mírové integraci Izraele s umírněnými arabskými státy.



Sullivan se však k irsko-norsko-španělskému kroku uznat palestinskou státnost postavil kriticky s tím, že tohoto cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím vyjednané dohody.



„Prezident Biden ... podporuje dvoustátní řešení. Stejně tak důrazně se vyjádřil, že dvoustátní řešení by mělo být dosaženo přímým jednáním prostřednictvím stran, nikoli jednostranným uznáním,“ uvedl.





„Jsme přesvědčeni, že jediný způsob, jak dosáhnete dvoustátního řešení, které přinese prospěch jak Izraelcům, tak Palestincům, je přímé jednání mezi stranami.“





Při nečekaném útoku Hamásu, který od roku 2007 řídí Gazu, na jižní Izrael 7. října loňského roku zahynulo asi 1 200 Izraelců, převážně civilistů, a 250 jich bylo uneseno. Při izraelské vojenské reakci bylo zabito asi 36 000 Palestinců - většinou žen a dětí.







Kritizoval nicméně rozhodnutí Izraele reagovat na třístranné uznání Státu Palestina zadržením finančních prostředků Palestinské samosprávě a uvedl: „Myslím si, že je to špatné ze strategického hlediska, protože zadržování finančních prostředků destabilizuje Západní břeh Jordánu. Podkopává snahu o bezpečnost a prosperitu palestinského lidu, což je v zájmu Izraele. A myslím si, že je špatné zadržovat finanční prostředky, které poskytují základní zboží a služby nevinným lidem.“Sullivan rozšířil úterní výroky amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena před senátním výborem pro zahraniční vztahy, v nichž uvedl, že administrativa je připravena spolupracovat s Kongresem na uzákonění případných sankcí vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu v reakci na jeho snahu dosáhnout Netanjahuova zatčení.„Probíhají konzultace na bipartijním a dvoukomorovém základě s [Kapitolem] o všech možnostech, jak reagovat na to, co ICC právě udělal. Zatím jsme neučinili žádné rozhodnutí,“ řekl Sullivan.Žalobce ICC Karim Khan v pondělí oznámil, že požaduje vydání zatykače na Netanjahua, izraelského ministra obrany Joava Gallanta a tři vysoce postavené představitele Hamásu, Jahjá Sinvara, Mohammeda Deifa a Ismaela Haníju.Biden tento krok odsoudil jako „pobuřující“ a řekl, že předpokládá falešnou morální rovnost mezi Izraelem a Hamásem, který je oficiálně označen za teroristickou skupinu USA, Británií a Evropskou unií.Republikáni v Senátu a Sněmovně reprezentantů veřejně navrhli zákon proti Mezinárodnímu trestnímu soudu, jehož USA nejsou členem, ačkoli podpořily některé jeho předchozí pokusy o zahájení trestního stíhání, zejména proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi kvůli invazi na Ukrajinu.