Česká republika až s deseti body. Jedna z mála zemí, které ohrožují mezinárodní právní řád

22. 5. 2024

Martin Konečný vede v Bruselu EuMEP (European Middle East Project), nezávislé centrum občanské společnosti, které prosazuje spravedlivou a na faktech založenou politiku EU vůči Izraeli/Palestině.

Zveřejnil žebříček zemí podle toho, jak se postavily k žádosti prokurátora Karima Khana od Mezinárodního soudního dvora o vydání zatykačů na činitele Izraele a Hamásu.

Nejvstřícnější postavení je 1, nejnepřátelštější je 10: to zcela zpochybňuje nezávislost soudů a mezinárodní právní řád.



Pěkně z toho vyplývá, kde stojí Česká republika.

V níže uvedené sérii tweetů jsou v angličtině další informace.

🧵Listing government reactions to ICC prosecutor's application for arrest warrants against leaders of Israel and Hamas.



Scored on a 1-10 scale from the highest to the lowest support for the ICC.



Limited to European & Western govts.