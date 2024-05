EXKLUZIVNĚ: Izrael předložil Mezinárodní trestnímu soudu dramatickou právní obhajobu

22. 5. 2024

čas čtení 5 minut





Z toho vám spadne čelist



(Ironický komentář Laury K. Bohužel je založen na věcných faktech)





Spojené státy izraelské zaslaly Mezinárodnímu trestnímu soudu odvážný dopis v návaznosti na rozhodnutí prokurátorů požádat o vydání zatykače na Benjamina Netanjahua a Joava Gallanta, což USI označily za „nehorázný“ krok. Rozumné křídlo AIPAC v Kongresu (což je celý Kongres) zvažuje uvalení sankcí na Mezinárodní trestní soud, aby zajistilo, že jeho soudci budou čelit důsledkům, protože na řádném procesu záleží.



Senátor AIPAC Tom Cotton dokázal, že je na straně těch hodných, když vyhrožoval rodině hlavního žalobce Karima Khana. Pokud máte silnou právní a morální obhajobu, je podle mafie nejlepším tahem, který můžete udělat, vyhrožovat soudci a jeho rodině. Tohle byl rozhodně dobrý PR tah. Spojené státy izraelské zaslaly Mezinárodnímu trestnímu soudu odvážný dopis v návaznosti na rozhodnutí prokurátorů požádat o vydání zatykače na Benjamina Netanjahua a Joava Gallanta, což USI označily za „nehorázný“ krok. Rozumné křídlo AIPAC v Kongresu (což je celý Kongres) zvažuje uvalení sankcí na Mezinárodní trestní soud, aby zajistilo, že jeho soudci budou čelit důsledkům, protože na řádném procesu záleží.Senátor AIPAC Tom Cotton dokázal, že je na straně těch hodných, když vyhrožoval rodině hlavního žalobce Karima Khana. Pokud máte silnou právní a morální obhajobu, je podle mafie nejlepším tahem, který můžete udělat, vyhrožovat soudci a jeho rodině. Tohle byl rozhodně dobrý PR tah.





Viděla jsem kopii dopisu Mezinárodnímu trestnímu soudu a klíčové právní argumenty jsou následující:



- Hlavní žalobce nezačal své prohlášení slovy „odsuzuji Hamás“, takže cokoli soudci řeknou nebo udělají, je v tuto chvíli již neplatné. Mezinárodním byrokratům nelze dovolit používat právní prostředky... pokud nepracují pro AIPAC.



- USA udělaly chybu, když přiznaly, že Izrael používá své zbraně k porušování mezinárodního práva, a rády by to odvolaly, než AIPAC vypustí kompromat na všechny senátory.



- Mezinárodní trestní soud nemá žádnou jurisdikci, protože USA a Izrael stojí nad mezinárodním právem. Palestina možná podepsala Římský statut, ale Izrael ne, takže jeho představitelé nemohou být hnáni k odpovědnosti za své válečné zločiny. Vladimir Putin poděkoval Izraeli za podporu ve svém vlastním boji s Mezinárodním trestním soudem.



- Izrael má jako nadřazený kolonizátor nad Palestinou jurisdikci, takže pouze jeho soudy mohou rozhodnout, zda je vinen genocidou. Přirozené spravedlnosti lze dosáhnout pouze tehdy, pokud bude zločinci umožněno vyšetřit jeho vlastní válečné zločiny a rozhodnout, jaký trest by si měl případně uložit.



- Apartheidní Izrael je demokracie, a pokud požadujete spravedlnost pro lidi, které nezákonně okupuje, znamená to, že nenávidíte demokracii. Jak Izrael, tak USA mají robustní právní systémy, v nichž vymlátí duši z každého, kdo protestuje proti válečným zločinům jejich vůdců, a největší potížisty zavřou.



- Mezi Izraelem a Hamásem není žádný morální ekvivalent. Jak každý ví, mezinárodní právo funguje tak, že se vaše chování porovnává s chováním ostatních. Pokud můžete argumentovat, že vaše porušování zákonů je méně závažné než porušování zákonů někoho jiného, žádný zločin nebyl spáchán. Vůdci Hamásu jsou vděční, když to slyší, a poukazují na to, že IDF zabily 40krát více lidí než Hamás.



- S nemocnicemi jsme museli zacházet jako s bojištěm, protože zbraně, které jsme tam nastražili, ukazují, že Hamás do nemocnic někdy vkročil. Pokud někdo, kdo se nám nelíbí, někdy vkročil do nemocnice, musí být lékaři a pacienti hozeni do masového hrobu, ať už živí, nebo mrtví.



- Neměli jsme jinou možnost než uvalovat na Palestince hladomor a kobercově bombardovat děti, dokud nepropustí rukojmí, kteří jsou mrtví, protože jsme je vyhladověli a kobercově bombardovali. Pokud s tím nesouhlasíte, říkáte, že by nám nemělo být dovoleno zachránit rukojmí, které jsme zabili. Navíc UNRWA je Hamás, a tudíž náš smrtelný nepřítel.



- Jak jsme měli vědět, že naše 2000librové hloupé bomby vyhladí celé čtvrti? Nechali jsme umělou inteligenci zvanou Evangelium rozhodovat o tom, koho máme zavraždit, a pokud s naším Evangeliem nesouhlasíte, je to zločin z nenávisti.



- Mezinárodní právo se zhroutí, pokud se soud neshodne, že právo nesmí platit pro země, které mají USA rády. Mezinárodní trestní soud byl zřízen pro Afriku a pro zločince, jako je Putin, přestože naše klíčová obrana spočívá v tom, že Mezinárodní trestní soud nemá jurisdikci nad Ruskem. Mezinárodní právo je především pro černé a hnědé lidi a všechny ostatní, kteří nedělají, co se jim řekne.



- Když jsme Palestince nazvali „lidskými zvířaty“, měli jsme prostě na mysli, že v biologickém smyslu jsou všichni lidé zvířata. To, co se děje v Gaze, však nemůže být genocida, protože oběti jsou Palestinci, a proto jsou všichni teroristé, dokonce i děti.



- Jak se kurva ti soudci opovažují nás hnát k odpovědnosti! Jestli nějaká vozidla, ve kterých cestují, náhodou jedou stejným směrem jako vrtulník íránského prezidenta, tak jsme to rozhodně nebyli my.



Tato právní obhajoba je samozřejmě tak silná, že nemůže neuspět, zvláště když nejlepší právní experti na Twitteru předkládají tyto argumenty největšímu soudu ze všech - soudu veřejného mínění.



Izrael mezitím vyhlásil úplnou blokádu Haagu a odřízl nizozemské město od vody a elektřiny. Dovnitř nebudou vpuštěny žádné kamiony s humanitární pomocí a místní obyvatelé budou zbaveni potravin, vody a léků a zároveň budou bombardováni, dokud nevydají soudce Mezinárodního trestního soudu. To je jediný způsob, jak dosáhnout spravedlnosti.

0