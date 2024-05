Zmatený Petr Fiala nesrozumitelně blábolí

22. 5. 2024

Andrew Stroehlein, Human Rights Watch:







It’s amazing how much they are willing to look like fools just to support ongoing atrocities.





Je pozoruhodné, do jaké míry jsou ochotni vypadat jak hlupáci, jen aby mohli podporovat pokračující zvěrstva.













Jak upozorňuje například deník Guardian , Česká republika uznává palestinský stát. Zřejmě z doby komunismu. Překvapivě, premiér České republiky Petr Fiala to NEVÍ.





Aktualizace: Hlavní večerní zpravodajství televize BBC ve středu vysvětlilo, s použitím této mapy, že v současnosti uznává palestinský stát DEVĚT evropských zemí. Včetně České republiky. Tak prosím, ať Petr Fiala netvrdí nesmysly:









Aktualizace: Ministerstvo zahraničních věcí ČR k tomu má

Ministerstvo zahraničních věcí ČR k tomu má na svých stránkách komicky zmatený článek. Přiznává v něm, že Československo uznalo stát Palestina v roce 1988 a že v Praze existuje palestinské velvyslanectví !! :))) Zároveň však dodává, že uznání státu Palestina Československem v roce 1988 bylo "politickým aktem", takže ČR dnes stát Palestina "neuznává". Potíž je, že český ústavní zákon uvádí, že všechny státy, které uznávala ČSFR, uznává Česká republika dodnes. No komika...



Byl níže uvedený ústavní zákon z roku 1993 nějak zrušen? MZV to neuvádí...











Z cyklu: Zmatený pravicový extrémista nesrozumitelně blábolí bez jakékoliv znalosti problematiky. pic.twitter.com/wqXlxWl9Jv — Johan Bartoš (@BartosJohan) May 22, 2024





Premiér @P_Fiala se opět blamuje, když se snaží naznačit, že ČR neuznává Stát Palestina:



Ústavní zákon č. 4/1993 Sb. čl. 5 odst 1 praví

"Česká republika uznává všechny státy a vlády, které ke dni svého zániku uznávala Česká a Slovenská Federativní Republika." https://t.co/icgAs2ULxI — Bob Čáp 🇵🇸🇺🇦 @bobcap.bsky.social (@BobCZap) May 22, 2024







