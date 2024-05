OSN pozastavuje distribuci pomoci do Rafáhu a varuje, že americké molo může selhat

22. 5. 2024

OSN varuje, že Izrael musí zajistit podmínky pro bezpečný provoz mola. Dodávky pomoci se omezily na minimum.



Organizace spojených národů pozastavila distribuci potravin ve městě Rafáh na jihu Gazy kvůli nedostatku zásob a kvůli nejistotě.



Uvedla také, že v posledních dvou dnech nevjela na území žádná nákladní auta s pomocí přes plovoucí molo zřízené USA pro dodávky po moři, a varovala, že projekt v hodnotě 320 milionů dolarů může selhat, pokud Izrael nezačne poskytovat podmínky, které humanitární skupiny potřebují k bezpečnému provozu. Organizace spojených národů pozastavila distribuci potravin ve městě Rafáh na jihu Gazy kvůli nedostatku zásob a kvůli nejistotě.Uvedla také, že v posledních dvou dnech nevjela na území žádná nákladní auta s pomocí přes plovoucí molo zřízené USA pro dodávky po moři, a varovala, že projekt v hodnotě 320 milionů dolarů může selhat, pokud Izrael nezačne poskytovat podmínky, které humanitární skupiny potřebují k bezpečnému provozu.



Poté, co izraelská armáda 6. května zahájila zesílený útok, zůstává v Rafáhu několik set tisíc lidí, ale humanitární organizace tvrdí, že dodávky potravinové pomoci se omezily na minimum.



Abeer Etefa, mluvčí Světového potravinového programu OSN (WFP), varoval, že „humanitární operace v Gaze jsou blízko kolapsu“. Řekla, že pokud se dodávky potravin a dalších materiálů neobnoví a nebudou do Gazy proudit „v masivním množství, rozšíří se podmínky podobné hladomoru“.



Hlavní agentura pro palestinské uprchlíky Unrwa oznámila pozastavení distribuce v Rafáhu v příspěvku Twitteru, aniž by uvedla podrobnější informace kromě citace nedostatku zásob. Mluvčí OSN Stephane Dujarric uvedl, že distribuční centrum Unrwa a sklady WFP v Rafáhu jsou „nepřístupné kvůli probíhajícím vojenským operacím“.



Na dotaz ohledně důsledků pozastavení distribuce Dujarric odpověděl: „Lidé nemají co jíst.“



Etefa uvedl, že WFP zastavil distribuci také v Rafáhu poté, co vyčerpal své zásoby. Nadále pokračuje ve vydávání teplých jídel v centrální Gaze a v „omezené distribuci“ redukovaných potravinových balíčků v centrální Gaze, ale „zásoby potravinových balíčků dojdou během několika dní“, řekla.



Spojené státy vylíčily plovoucí molo, které postavily na pobřeží Gazy, jako potenciální trasu pro urychlené dodávky. Prvních 10 nákladních vozů sjelo v pátek z lodi na molo a bylo převezeno do skladu WFP. Sobotní dodávku 11 kamionů však zastavily davy Palestinců, kteří si zásoby odvezli, a do skladu se dostalo jen pět kamionů. V neděli ani v pondělí z mola žádné další dodávky nepřišly, uvedl Etefa.



Podle ní bude problém s lidmi, kteří berou zásoby z konvojů, pokračovat i nadále, aniž by byl zajištěn stálý přísun pomoci, aby se lidé ujistili, že „nejde o jednorázovou událost“.



„Zodpovědnost za zajištění toho, aby se pomoc dostala k potřebným, nekončí na přechodech a dalších místech vstupu do Gazy, ale rozprostírá se po celé Gaze samotné,“ řekla.



Agentura OSN nyní přehodnocuje logistická a bezpečnostní opatření a hledá alternativní trasy uvnitř Gazy, uvedla Etefa. WFP spolupracuje s americkou Agenturou pro mezinárodní rozvoj na koordinaci dodávek potravin z nové americké trasy.



Varování přišlo v době, kdy se Izrael snaží zmírnit následky žádosti hlavního žalobce nejvyššího světového soudu pro válečné zločiny o vydání zatykače na izraelské představitele a představitele Hamásu.



OSN uvádí, že přibližně 1,1 milionu lidí v Gaze, tedy téměř polovina obyvatel, čelí katastrofálnímu hladu a že území je na pokraji hladomoru.



Krize v oblasti humanitárních dodávek se zhoršila během dvou týdnů od 6. května, kdy Izrael zahájil invazi do Rafáhu a slíbil, že vymýtí bojovníky Hamásu. Vojáci obsadili přechod Rafáh do Egypta, který je od té doby uzavřen. Od 10. května se do Gazy přes nedaleký přechod Kerem Šalom dostaly z Izraele jen asi tři desítky nákladních aut, protože boje ztěžují přístup humanitárních pracovníků, uvádí OSN.



Izraelští představitelé tvrdí, že nekladou žádná omezení na množství pomoci procházející přes přechody. Do severní části Gazy se z Izraele nadále dostává malé množství nákladních aut s pomocí, ale podle humanitárních skupin představují jen zlomek potřebných zásob.



Současně se na severu Gazy vystupňovaly boje, protože izraelské jednotky provádějí operace proti bojovníkům Hamásu, kteří se podle armády přeskupili v oblastech, na něž se zaměřily již před několika měsíci.











Nedaleká nemocnice Awda byla poslední tři dny obklíčena vojáky a dělostřelecký granát zasáhl její páté patro, uvedla v úterý správa nemocnice ve svém prohlášení. O den dříve uvedla mezinárodní zdravotnická organizace Lékaři bez hranic, že v Awdě došla pitná voda.







Podrobnosti v angličtině ZDE

