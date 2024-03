"Elektrokola jsou nevybuchlé bomby": výzva k akci po 11 úmrtích ve Velké Británii v důsledku požárů elektrokol

9. 3. 2024

Nebezpečné baterie a přestavbové sady se stále prodávají online, ukazují nové bezpečnostní údaje.



V loňském roce zahynulo ve Velké Británii jedenáct lidí při požárech způsobených elektrokoly a ministři čelí výzvám k přijetí naléhavých opatření v souvislosti s prodejem nebezpečných výrobků.



Požáry elektrokol mohou být obzvláště smrtelné, protože se mohou rychle vznítit v ohnivou kouli a běžně se kola nechávají nabíjet přes noc na chodbách, kde blokují jediný možný východ. Organizátoři kampaně přirovnávají nejnebezpečnější výrobky k "nevybuchlým bombám".



Yvonne Fovargueová, labouristická poslankyně a předsedkyně parlamentní skupiny všech stran pro internetovou a domácí elektrickou bezpečnost, uvedla: "Elektrokola mohou během několika sekund dosáhnout fenomenálně vysoké teploty. Jsou tak nebezpečná. Je to skoro jako mít doma nevybuchlou bombu."



Poslanci a bezpečnostní skupiny požadují certifikaci třetí stranou, která by zajistila, že elektrokola, elektroskútry a jejich baterie budou před uvedením do prodeje schváleny nezávislým orgánem. To již platí pro jiné vysoce rizikové výrobky, jako je zábavní pyrotechnika.



Důstojníci pro požární bezpečnost tvrdí, že spotřebitelé by měli nakupovat u renomovaných prodejců, a varují, že elektrokola vybavená sadami pro přestavbu nebo bateriemi zakoupenými na internetu mohou představovat větší riziko.



Minulý měsíc se vyšetřovatelé dozvěděli, jak 21letá Sofia Duarteová zemřela na Nový rok 2023 poté, co na chodbě nemovitosti, v níž bydlela, v Bermondsey v jihovýchodním Londýně vypukl požár. Předpokládá se, že požár způsobila neznačková baterie namontovaná na přestavěném kole.



Ostatní obyvatelé nemovitosti se zachránili skokem z okna, ale Duarteová se snažila odejít po schodišti, aniž by si uvědomila prudkost požáru. Zemřela na následky popálenin a nadýchání se kouře.



Alda Simoesová, 46 let, z východního Londýna, rodinná přítelkyně, řekla: "Sofiině smrti se dalo zabránit. Hasiči a lidé v parlamentu ji varovali." Simoesová zahájila petici za zavedení přísnějších předpisů, které by zakázaly prodej nebezpečných baterií a zajistily důslednější dodržování bezpečnostních norem.



Londýnský hasičský sbor varuje, že elektrokola a elektrokoloběžky jsou nyní nejrychleji rostoucím rizikem požárů v hlavním městě. V roce 2023 zaznamenala služba 149 požárů elektrokol a tři úmrtí, v roce 2022 pak 87 požárů elektrokol, při nichž nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Analýza služby týkající se 73 požárů elektrokol v hlavním městě v prvních šesti měsících loňského roku zjistila, že nejméně 40 % z nich pravděpodobně zahrnovalo přestavěné elektrokolo.



Loni v březnu zemřel v nemocnici 41letý Mizanur Rahman po požáru v bytě ve východním Londýně, který způsobilo elektrokolo se značně upravenou bateriovou klecí a motorem. Požár vedl k nekontrolovatelnému nárůstu teploty známému jako tepelný únik, což je riziko u lithium-iontových baterií používaných v elektrokolech.



O čtyři měsíce později zemřel 74letý Bobby Lee na následky popálenin a nadýchání se kouře v nemovitosti v severním Londýně, když explodovala lithiová baterie v horském kole přestavěném na elektrokolo. Koroner, který úmrtí vyšetřoval, vydal oznámení o prevenci budoucích úmrtí a varoval, že je poměrně snadné, aby si lidé koupili sady pro přestavbu elektrokol, které nejsou dostatečně kvalitní.



Jednatřicetiletá Gemma Germeneyová a její děti, osmiletá Lilly a čtyřletý Oliver, zemřeli při požáru ve svém domě v Cambridgeshire 30. června loňského roku. Hasičský a záchranný sbor hrabství Cambridgeshire dospěl k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou požáru bylo nabíjené elektrokolo.



Labouristický poslanec Neil Coyle, který v parlamentní odpovědi získal údaje o 2023 úmrtích v důsledku požárů elektrokol, uvedl, že regulační orgány potřebují silnější pravomoci, aby donutily internetové prodejce stáhnout z prodeje výrobky, které nejsou bezpečné. Řekl: "Je třeba, aby členské státy měly větší pravomoci, než je tomu v současnosti: "Počet úmrtí roste a pravděpodobně bude růst i nadále, pokud nebudou existovat větší pravomoci k odstraňování nebezpečného zboží. Každé úmrtí je tragédií, ale je to také tragédie, které se dá předejít."





Lesley Ruddová, výkonná ředitelka charitativní organizace Electrical Safety First, uvedla, že chce, aby ministři zavedli opatření obsažená v desetiminutovém návrhu zákona o bezpečnosti elektrokol, který má předložit Fovargue a který zahrnuje certifikaci třetí stranou. Ruddová řekla: "V tomto případě se jedná o návrh zákona, který by měl být schválen: "Požáry způsobené selháním těchto baterií jsou jedinečné svou prudkostí a mohou mít ničivé následky."







