Gaza: Bez příměří zahyneme

11. 3. 2024

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 10. března 2024: Joe Biden řekl izraelskému premiérovi, aby zastavil ztráty na životech nevinných lidí v Gaze, ale zbraně mu neodstřihne a řekl: Nikdy neopustím Izrael. Dobrý večer. Jasný vzkaz to tedy nebyl. Zatím jedna z nejtvrdších kritik prezidenta Bidena, který obvinil izraelského premiéra z toho, že Izraeli více škodí, než pomáhá, když pokračuje v zabíjení obrovského počtu nevinných civilistů, ale následoval opakovaný závazek, že Biden Izrael neopustí.

"Nebudou existovat žádné červené linie, kde bych odřízl všechny zbraně," řekl. Zatímco tedy množství zbraní nadále způsobuje krveprolití v Gaze a kvůli nedostatku potravin hrozí mnoha lidem hladomor. Rafáh je dalším úsekem Gazy, kde Izrael plánuje pozemní ofenzivou, nyní však je tam více než milion lidí, kteří tam uprchli do bezpečí.



Egypt tvrdí, že je v kontaktu s vysokými představiteli Hamásu a Izraele ve snaze obnovit jednání o příměří v Gaze. Během svatého měsíce ramadánu, který začíná tento týden, na severu Gazy, kde panují obavy z hrozícího hladomoru, přistála nová vlna leteckých shozů humanitární pomoci, kterou se nepodařilo přepravit po silnici. Varování. V reportáži Simeona Browna jsou znepokojivé záběry.

Reportér: V tomto posvátném měsíci nepotřebují lidé v Gaze žádnou lekci o obětování.









"Podívejte se na krev lidí. Takto jsme přijali měsíc ramadán."









Tohle se děje v Den matek ve městě, kde tato matka prohlásila, že vzdorovala smrti, ale nedokáže to dlouho bez mezinárodní pomoci.













"Jsme unavení, přísahám. Prosím, souciťte s námi. Prosím. Chceme příměří a konec toho všeho."





Volání po příměří je možná stále zoufalejší, ale Izrael pokračuje v bombardování. Od loňského října počet zabitých Palestinců přesáhl 31 000. Každým dnem se toto číslo zvyšuje. Zde v Chán Unisu byla izraelským útokem zabita rodina deseti uprchlíků žijících ve stanech.









Chlapec: "Izraelská armáda nám řekla, že se jedná o bezpečnou oblast. Včera v noci tu byla dělostřelecká palba, která začala večer a byla blízko nás, tak my jsme se báli kolem svítání vyjít ze stanu. Stříleli tady. Nic tu nezbylo. Můj otec, tři sestry, bratr a bratranci, všichni jsou mrtví."





Reportér: Frustrace z Izraele roste i mezi spojenci. Po tvrdých slovech na adresu Benjamina Netanjahua byl prezident Biden vyzván, aby vytyčil své červené linie, co by mu bránilo právě ve vyzbrojování Izraele.









Biden: "Nikdy Izrael neopustím, obrana Izraele je stále kritická, takže žádná červená linie neexistuje. Nehodlám odříznout všechny zbraně. Mají Iron Dome, který je chrání. Ale existují červené linie, nemohou zavraždit 30 000 Palestinců.





Reportér: Ale jak je Gaza srovnávána se zemí americkými zbraněmi, jsou USA obviněny, že říkají jednu věc a dělají druhou.





"USA jednostranně podpořily Izrael. Dodávají 68 procent zbraní Izraeli a už před čtyřmi měsíci Blinken

řekl, že bylo zabito příliš mnoho Palestinců, a přesto pokračují v dodávkách zbraní."









Pokud činy mluví hlasitěji než slova, mohou být letecké výsadky pomoci známkou neúspěchu. Shazování pomoci z nebe je nebezpečné a neúčinné. Přesto je to jediný způsob, jak mohou USA zaručit, že se do pásma dostanou potraviny. Protože USA se nemohou spolehnout, že jejich spojenec vpustí dostatek potravin, podporují nyní plány na přepravu pomoci po moři, protože Gaze hrozí hladomor, ale právě teď pomoc na palubě španělské lodi Open Arms určené pro Gazu ještě ani neopustila Kypr, protože plánovaný dočasný přístav ještě není připraven. Zde se zásoby potravin snižují. Problémy s pomocí se ještě prohloubily, když Izrael vyzval aby byla agentura OSN pro pomoc zlikvidována. USA, Velká Británie a jejich blízcí spojenci pozastavili financování poté, co Izrael obvinil několik zaměstnanců UNRWA ze spoluúčasti na útoku ze sedmého října. Nyní však Kanada a Švédsko financování obnovily. Dalších 14 zemí tak neučinilo.

Moderátorka: To byl Simeon Brown. O něco dříve jsem mluvila s Juliette Toumovou z UNRWA, největší agentury OSN, která je zodpovědná za přísun pomoci do Gazy a které, jak jsme slyšeli v Simeonově reportáži, mnozí dárci zmrazili financování. Nejprve jsem se jí zeptala na rozhodnutí Švédska a Kanady obnovit financování.





Juliette Touma: Je to velmi vítaná zpráva. Toto oznámení přichází v kritické době, kdy všichni s napětím sledujeme, co se bude dít v následujících dnech v souvislosti s vojenskou operací v Rafáhu na jihu Gazy. Umožní nám to pokračovat v poskytování humanitární pomoci uvnitř Gazy a také služeb v celém regionu?







Moderátorka: Problémem pravděpodobně je, že stále zůstává 14 dárcovských zemí, včetně některých z vašich největších dárců, USA, EU, Německa, které zmrazily příspěvky. Slyšel jste, že by mohly následovat Švédsko a Kanadu, nebo ne?





Juliette Touma: Sice ne, ale stále doufáme, že se vrátí, protože jde o životy milionů lidí, ať už v Gaze nebo jinde v regionu, včetně míst jako Sýrie, Jordánsko, Libanon, Západní břeh Jordánu.





Moderátorka: Co však Švédsko a Kanada vědí, co ostatní dárcovské země ne?





Juliette Touma: Já to nevím. Vlastně si myslím, že se musíte zeptat jich. A jak jsem řekla, uvnitř pásma Gazy je humanitární situace, před kterou nikdo nemůže zavírat oči. Také proto, že jednání o dosažení příměří, které je velmi opožděné, selhalo. A tak není času nazbyt a UNRWA musí být podpořena, aby mohla pokračovat v poskytování humanitární pomoci v Gaze.





Moderátorka: Řekněte nám trochu podrobněji, co vaši lidé vidí na místě?





Juliette Touma: Dochází k přísnému omezení konvojů, které se mají dostat na sever Gazy, například UNRWA se do této části Gazy nemohla dostat s potravinami, tolik potřebnými, potravinovou pomocí už téměř šest týdnů, a mělo by jí tam být více. Více humanitární pomoci by mohlo přicházet po silnicích, a to i prostřednictvím UNRWA, protože my máme v Gaze největší stopu na zemi a víme, jak na to.





Moderátorka: Jsme svědky stále inovativnějších, někdo by mohl říci zoufalých způsobů, jakými se některé země snaží dostat pomoc do Gazy. Jsme svědky leteckých výsadků a samozřejmě nyní i této lodi. Jaký je váš odhad toho, co se může stát v příštích několika týdnech?





Juliette Touma: Vítáme jakoukoli snahu, nicméně říkáme, že existuje efektivnější, jednodušší, rychlejší, levnější a bezpečnější způsob, jak tuto pomoc lidem dopravit, a to po silnici, a to otevřením dalších přechodů s Izraelem, a to proto, že potřebujeme zvýšit pracovní dobu na stávajících přechodech a potřebujeme zvýšit počet kamionů, které přijíždějí, včetně UNRWA, což je největší humanitární agentura působící v Gaze.





Moderátorka: A pokud jde o nátlak na Izrael, co říkáte na změnu tónu některých slov, která zazněla z úst prezidenta Bidena?





Juliette Touma: Doufáme, že tento tlak přinese zoufale potřebné příměří, které přinese trochu oddechu lidem nejen v Gaze, ale také v Izraeli a jinde v regionu.





Život v pasti v Rafáhu mezi egyptskou hranicí a izraelskými silami



Izraelské bombardování pásma Gazy donutilo více než 1,3 milionu Palestinců ukrýt se v táborech v Rafáhu na samém jihu, na hranicích s Egyptem.



Někteří z nich se zoufale snaží opustit Gazu v obavách z izraelského útoku na tuto oblast - ale jen málo z nich má tuto možnost. V Rafáhu je také filmař Júsuf Hammaš, který natočil jejich svědectví:











