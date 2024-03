Ruská agrese na Ukrajině: Litevský vůdce po útoku na spojence Navalného prohlásil, že "Putina se nikdo nebojí"

13. 3. 2024

čas čtení 5 minut



Litevský prezident Gitanas Nauseda uvedl, že útok na Leonida Volkova byl jasně předem naplánovaný a souvisí s dalšími provokacemi proti pobaltskému národu



- Putin prohlásil, že na finské hranici budou umístěny ruské síly a "systémy"



V rozhovoru pro ruskou státní tiskovou agenturu RIA a státní televizi Rossija-1 ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že hodlá posílit ruské jednotky podél hranic země s Finskem.

Ruský vůdce kritizoval vstup Finska a Švédska do NATO, uvedla agentura Reuters.



"Z hlediska zajištění vlastních národních zájmů je to (pro Finsko a Švédsko) naprosto bezvýznamný krok," řekl a dodal:



"Neměli jsme tam (na finských hranicích) vojáky, teď tam budou. Nebyly tam žádné ničivé systémy, nyní se tam objeví.



- Litevský prezident řekl, že útok na Volkova byl jasně předem naplánovaný



Litevský prezident Gitanas Nauseda uvedl, že útok na Leonida Volkova, vrchního poradce zesnulého ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, který žije v Litvě, byl jasně předem naplánovaný a souvisí s dalšími provokacemi proti pobaltské zemi.



Na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina Nauseda řekl: "Putinovi mohu říci jen jedno - nikdo se vás tady nebojí."



Volkov byl v úterý večer napaden kladivem před svým domem v Litvě a krátce hospitalizován. Ve středečním videoklipu zveřejněném na Telegramu Volkov řekl: "Budeme pracovat a nevzdáme se" a prohlásil, že útok, po němž má zlomenou ruku, byl "charakteristickým banditským pozdravem" Putinových nohsledů.



Litevské ministerstvo státní bezpečnosti ve středu uvedlo, že útok pravděpodobně zorganizovalo a provedlo Rusko.

- Zákonodárci EU tlačí na přijetí dalších opatření ve věci ukrajinských dětí odvezených do Ruska



Evropští zákonodárci zesilují výzvy k navrácení ukrajinských dětí, které byly násilně přemístěny do Ruska.



"Nejméně 20 000 ukrajinských dětí bylo násilně deportováno do Ruska nebo přemístěno do Běloruska," uvedla Michaela Šojdrová, česká středopravicová poslankyně Evropského parlamentu.



"Naléhavě žádáme EU a mezinárodní humanitární organizace, aby nejen odsoudily násilné deportace a považovaly je za součást genocidní politiky Ruska, ale také aby zintenzivnily své úsilí o navrácení těchto dětí zpět k rodinám a zajistily jim odpovídající péči," uvedla v prohlášení.



- 'Posílení našeho obranného průmyslu je prioritou číslo jedna,' říká finský premiér



Finský premiér Petteri Orpo ve středu ráno ve svém projevu v Evropském parlamentu uvedl, že "válka na Ukrajině byla pro nás všechny výzvou k probuzení".



Již nikdy nesmíme být v oblasti energetiky a bezpečnosti tak závislí na jiných. O svou obranu se musíme postarat sami. Posílení našeho obranného průmyslu, zlepšení naší připravenosti a posílení našich hranic jsou rozhodujícími pilíři naší společné bezpečnostní architektury.



Dodal:



Musíme zlepšit komplexní evropskou bezpečnost. To zahrnuje obranu a bezpečnost hranic, ale také připravenost v širším smyslu.



Za prvé, prioritou číslo jedna je posílení našeho obranného průmyslu. Evropská unie má k dispozici regulaci a zdroje a my musíme tyto nástroje využít. I jako člen NATO si myslíme, že Evropa může udělat hodně. NATO a EU se navzájem nevylučují, naopak se doplňují.



Finský lídr rovněž zdůraznil, že je třeba řešit bezpečnost hranic.



Rusko využilo migraci jako zbraň k vyvíjení tlaku na Finsko a celou EU. Rusko tlačí státní příslušníky třetích zemí k naší východní pozemní hranici. To je nepřijatelné. Počty jsou stále relativně nízké, ale tento jev je znepokojivý. Pokud se nám nepodaří tento jev zastavit nyní, stane se také otázkou počtu a větší hrozbou pro národní a evropskou bezpečnost.



- Útoky dronů měly zasáhnout ruský ekonomický potenciál, tvrdí ukrajinský zdroj agentury Reuters



Ukrajinská bezpečnostní služba SBU provedla v noci na středu útoky drony na tři ruské ropné rafinerie v Rjazani, Kstovu a Kiriši, sdělil agentuře Reuters ukrajinský zdroj.



Tento krok je součástí strategie, jejímž cílem je snížit ekonomický potenciál Ruska, uvedl zdroj.



- Požár v ruské ropné rafinerii byl uhašen, řekl guvernér



Pavel Malkov, gubernátor ruské Rjazaňské oblasti, dnes ráno uvedl, že požár v ropné rafinerii byl uhašen, informovala agentura Reuters.



Již dříve uvedl, že požár způsobil útok dronu.



- Ukrajinský ministr obrany poděkoval USA za balík pomoci



Rustem Umerov, ukrajinský ministr obrany, uvedl, že je "vděčný americkému lidu" a ministru obrany Lloydu Austinovi za jejich podporu, přičemž zmínil balík ve výši 300 milionů dolarů.



Spojené státy pošlou Ukrajině nový balík vojenské pomoci v hodnotě 300 milionů dolarů, který zahrnuje protivzdušnou obranu, dělostřelectvo a protitankové zbraně.



- Nejméně 6 mrtvých na Ukrajině při ruských úderech na obytné budovy



Nejméně 6 lidí bylo zabito a více než 50 zraněno v důsledku ruských raketových, dronových a leteckých úderů v Myrnohradu, Sumách a Kryvém Rogu, uvedly ukrajinské úřady.



Rusko v noci na středu zaútočilo na obytné výškové budovy v Myrnohradu, Sumách a Kryvém Rohu.









Zdroj v angličtině ZDE

