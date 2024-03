Hamás prodělal otřes. Nyní bojuje o přežití

15. 3. 2024

Ve 14. patře izraelského vojenského velitelství v Tel Avivu, vysoko v kanceláři ministra obrany, zdobí zeď tvořenou podobiznami nejvyšších představitelů Hamásu velká pyramida. Titulek: "Stav atentátů na vedení", píší Neri Zilber a Andrew England.

Po pěti měsících zuřivého konfliktu v Gaze počet těch, kteří jsou stále naživu, výrazně převyšuje počet většinou středně postavených velitelů, jejichž osud ilustruje obří červené X přes jejich tváře.

Na vrcholu – a stále rozhodně aktivní – jsou Jahjá Sinvár, Muhammad Dajf a hrstka dalších vůdců zodpovědných za ničivý útok Hamásu ze 7. října, který zabil 1 200 lidí a spustil válku.

Písmena X na pyramidě se však postupně šíří právě v době, kdy se zdá, že bojové možnosti Hamásu se zmenšují. Izrael se snaží potvrdit zprávy, že Marwan Issa, třetí člen Hamásu v Gaze, známý jako "stínový muž", byl zabit o víkendu při leteckém útoku.

Kvazistát v Gaze, jemuž kdysi vládl Hamás, je navíc v troskách, jeho síly jsou zdecimovány a obyvatelstvo pásma trpí prohlubující se humanitární katastrofou.

Izrael ještě musí dosáhnout všech svých válečných cílů. Pro Hamás, islamistickou militantní skupinu založenou s cílem zničit židovský stát, se však vítězství do značné míry zúžilo na jedinou věc: Přežití.

"Předpokládejme, že celá Gaza leží v troskách a někdo tam bude stát nalevo od Hamásu, zraněný voják, a vztyčí vlajku Hamásu – vyhráli válku," řekl Micha Kobi, bývalý vysoký představitel izraelské bezpečnostní agentury Šin Bet. "To je to, čemu věří."

I to je výzva pro Benjamina Netanjahua, který opakovaně sliboval, že "zlikviduje" Hamás. Dokud nejvyšší vedení skupiny a její bojovníci zůstanou na svobodě, izraelský premiér nesplní své volání po "totálním vítězství" – a riskuje, že ho mnozí v Izraeli budou považovat za neúspěšného.

To podtrhuje výzvu, které USA, Katar a Egypt čelí, když se snaží vyjednat dohodu o zastavení bojů a zajištění propuštění více než 130 izraelských rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze.

Hamás trvá na tom, že jakákoli dohoda musí skončit trvalým příměřím a stažením izraelských jednotek z pásma – což jsou kroky, které by mohly této zbité skupině poskytnout záchranné lano v době, kdy čelí nejvážnější hrozbě.

Přesto Netanjahu takové požadavky opakovaně odmítl a trval na tom, že Izrael pouze pozastaví ofenzívu s cílem osvobodit rukojmí. Poté by obnovila své neúnavné pronásledování Sinvára a vedení Hamásu, ať už to v Gaze bude stát cokoli.

"Připadá mi to jako hra na kuře a otázkou je, kdo uhne jako první," řekl arabský diplomat.

Od svých skromných kořenů ve slumech a mešitách v Gaze v 80. letech 20. století prošel Hamás neustálým vzestupem moci a významu – v 90. letech jako militantní skupina násilně oponující izraelsko-palestinskému mírovému procesu, později jako nezpochybnitelný vládce pobřežní enklávy.

Není však pochyb o tom, že po měsících bombardování ze vzduchu, země i z moře je celkový obraz Hamásu chmurný, říkají palestinští analytici, izraelští bezpečnostní činitelé a regionální diplomaté.

Odhady síly Hamásu jsou notoricky obtížné. Podle hodnocení izraelských zpravodajských služeb však bylo více než 18 z 24 praporů této islamistické militantní skupiny zlikvidováno jako organizované bojové síly a asi polovina z jejích 40 000 bojovníků byla buď zabita, nebo zraněna. Aktivní bojovníci Hamásu se rozplynuli v malých partyzánských buňkách, které se vynořily, aby odpalovaly raketometné granáty nebo umisťovaly výbušná zařízení.

Hamás mezitím údajně uvedl, že ztratil pouze 6 000 bojovníků. Ať už jsou jeho čísla jakákoli, američtí zpravodajští analytici předpokládají, že Hamás bude schopen pokračovat v "přetrvávajícím ozbrojeném odporu v nadcházejících letech" a využívat svou síť podzemních tunelů k "ukrytí, opětovnému získání síly a překvapení izraelských sil".

"Existuje Hamás ještě vojensky? Ano," řekl jeden vysoký izraelský vojenský představitel. "Je to organizované? Ne. Cesta k jejich úplné demontáži pokračuje."

Civilní kontrola této skupiny nad severní Gazou a velkými částmi jihu byla zcela jistě narušena. Počet ozbrojených gangů roste, zatímco zákon a pořádek se zhroutil v celé zdevastované enklávě, kde bylo zabito více než 31 000 lidí a 80 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy bylo nuceno opustit své domovy od doby, kdy Izrael zahájil ofenzívu, uvedly palestinské zdravotnické úřady kontrolované Hamásem.

Většina zbývajících praporů Hamásu se podle vysokého izraelského vojenského představitele stáhla do jižního města Rafáh a uprchlických táborů Dajr al-Balah a Nusajrat v centrální Gaze.

Izrael opakovaně prohlásil, že plánuje rozšířit svou ofenzívu do Rafáhu, a to navzdory mezinárodním varováním, že by to mělo katastrofální dopad na 1,5 milionu lidí, kteří ve městě hledali útočiště.

Navzdory vší devastaci však představitelé Hamásu nadále na veřejnosti zaujímají vzdorovitý tón, když hovoří o izraelské "bezmocnosti" a "neochvějnosti" čili sumudu jeho bojovníků.

Ismail Haníja, politický vůdce Hamásu sídlící v Dauhá, minulý měsíc v televizním projevu řekl, že Izrael nedosáhl ničeho jiného než "zabíjení dětí, žen a starých lidí a ničení". "To je to, co ho čeká vojensky v Rafáhu," varoval.

Bojovníci Hamásu na zemi si myslí, že "si vojensky vedou dobře", řekl arabský diplomat, jednoduše tím, že se udrželi proti jedné z nejsofistikovanějších armád na světě v tom, co již bylo nejdelší arabsko-izraelskou válkou za poslední desetiletí.

I přesto, že "jejich rodiny a přátelé trpí", řekl, že není pochyb o tom, že roste tlak na dosažení příměří a zmírnění zoufalých podmínek pro civilisty.

"Klíčové je, jak reagují na tlak," řekl diplomat. "U skupin, jako je Hamás, obecně platí, že pokud příliš tlačíte na pilu, nedostanete požadovanou reakci."

Někteří analytici se domnívají, že trvání Hamásu na trvalém příměří jako součásti dohody s rukojmími je známkou zoufalé situace, v níž se skupina nachází.

"Nejde o pomoc civilistům (v Gaze), ale o ztížení obnovení války (Izraelem)," řekl Ibrahim Dalalša, šéf think-tanku Horizon Center se sídlem v Ramalláhu.

Z tohoto důvodu, říkají regionální diplomaté a analytici, Hamás netrvá na ničem menším než na úplném stažení Izraele, návratu více než 1 milionu vysídlených lidí do severní Gazy a masovém vstupu pomoci a polostálých přístřešků do enklávy.

Vzhledem k tomu, že obě strany hrají tvrdě, vůdci Hamásu v Gaze si uvědomují, že jejich jedinou "pojistkou" a pákou v rozhovorech jsou rukojmí, řekl Dalalša.

To je důvod, proč se "stali téměř sebevražednými ve vztahu k jednáním, s touto maximalistickou pozicí," řekl. "Vědí, že pokud bude válka pokračovat a oni propustí rukojmí, bude s nimi konec," dodal.

Jezid Sajik, bejrútský spolupracovník Carnegie Endowment for International Peace a autor knihy o palestinském ozbrojeném boji, řekl, že svízelná situace skupiny pramení z jejího katastrofálně špatného odhadu skutečné rovnováhy vojenské moci.

Krvavé útoky ze 7. října udeřily hluboko v Izraeli v rozsahu, který ani Hamás nepovažoval za možný. Ale také to odhalilo to, co Sajik nazval "iluzí" skupiny, že přeshraniční nájezd vyvolá povstání proti Izraeli na celém Středním východě – a tím omezí válku nebo vychýlí rovnováhu.

"Ve vedení Hamásu panuje jistý druh nihilismu – ať už civilisté umírají nebo ne... Zdá se, že to nebylo něco, o čem by si mysleli, že na tom záleží," dodal Sajik.

Dokonce i Hamás si možná uvědomuje, že jeho sedmnáctiletá vláda v Gaze může skončit. Podle mnoha lidí obeznámených s regionální diplomacií se představitelé Hamásu již zapojili do rozhovorů, které by umožnily Palestinské samosprávě se sídlem na Západním břehu znovu získat kontrolu nad Gazou prostřednictvím "ad hoc vůdčího výboru" nebo nově vytvořené technokratické vlády.

Přežití může být podle analytiků pro Hamás nakonec možné pouze tehdy, pokud se vrátí ke svým raným kořenům: Hnutí odporu s podzemním militantním křídlem a sítí náboženských sociálních služeb.

"Hamás ztratil vládu v Gaze, ale stále usiluje o politické přežití jako organizace," řekl Dalalša. "Nejsou to idioti. Vidí potřeby Gazy a uvědomují si, že veřejnost a mezinárodní společenství je už nepřijmou."

