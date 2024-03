Útok na Volkova signalizuje návrat Ruska ke špionáži v Evropě z dob studené války

18. 3. 2024

Experti na obranu varují, že Moskva po invazi na Ukrajinu rychle zlepšuje své zpravodajské operace



Byl to surový a násilný útok, ale jako krvavý vzkaz byl mrazivě účinný. Útočník přepadl Leonida Volkova, blízkého poradce zesnulého ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, před jeho domem na předměstí litevského Vilniusu. Bylo 22.06 hodin v úterý večer, poté, co Volkov natočil protiputinovské video před víkendovými volbami.



Útočník rozbil okénko auta, Volkova postříkal slzným plynem a opakovaně ho udeřil kladivem - asi patnáctkrát -, zlomil mu levou ruku a zkrvavil levou nohu, než z místa činu utekl. Podle Volkova to byl "zřejmý, charakteristický, typický, gangsterský pozdrav od Putina" a útok odrážel rodící se pravdu: Ruské zpravodajské operace v Evropě se vrátily.

Ve čtvrtek litevská rozvědka uvedla, že spiknutí "se zdá být dílem ruských speciálních služeb", ačkoli Darius Jauniskis, ředitel státní bezpečnosti, řekl, že Moskva zřejmě využila najatého člověka, než aby útok provedla sama. Od invaze na Ukrajinu bylo z ambasád po celé Evropě vyhoštěno více než 400 a až 600 ruských zpravodajských důstojníků. Analytici tvrdí, že rychlá obnova sítě vyžadovala, aby Moskva využila organizovaný zločin, který jí pomáhá provádět špinavou práci.



O měsíc dříve byl na pobřeží Costa Blanca nalezen mrtvý Maksim Kuzminov, ruský pilot vrtulníku, který přeběhl na Ukrajinu, s půl tuctem ran po střelbě z brokovnice. Do Španělska se přestěhoval v naději, že začne nový život. Ačkoli chybí pevné důkazy, španělská rozvědka dospěla k závěru, že byl zabit na ruský rozkaz, pravděpodobně nájemnými vrahy. Po střelbě přejeli jeho tělo a následně zapálili auto, v němž ujeli, načež téměř jistě uprchli ze země.



Koncem minulého měsíce byl ve Velké Británii zatčen a obviněn z podezření ze špionáže šestý Bulhar, Tihomir Ivančev, malíř a dekoratér. Očekává se, že spolu s pěti dalšími občany bude letos na podzim postaven před soud. Všichni jsou obviněni ze špionáže pro Moskvu ve spolupráci s Janem Maršálkem, bývalým jednatelem německé společnosti Wirecard, po němž pátrá Interpol poté, co po jejím krachu v roce 2020 uprchl do Ruska.



Je příznačné, že na rozdíl od předválečných spiknutí projevuje Rusko ochotu přiklonit se k přiznání odpovědnosti. Po otravě Skripalových v Salisbury v roce 2018 se oba obvinění muži snažili popřít svou vinu. Poté, co se Kuzminovova smrt dostala na veřejnost, Sergej Naryškin, ředitel ruské zahraniční rozvědky SVR, prohlásil, že přeběhlík je "morální mrtvola".



Odráží to pozoruhodný obrat. Plán pro Ukrajinu počítal s velkým spoléháním na domácí zpravodajskou službu FSB při náboru přeběhlíků, kteří by byli ochotni podpořit ruskou invazi, jakmile vojska překročí hranice v únoru 2022. Ať už FSB slibovala, že dokáže cokoli, spektakulárně selhala. Ukrajinský odpor byl silný, a to nejen na bojišti, ale i napříč společností. Sergej Beseda, šéf její páté služby odpovědný za Ukrajinu, byl na čas zadržen - ale pak byl propuštěn zpět do své funkce jako předtím.



Andrej Soldatov, ruský investigativní novinář a expert na zpravodajské služby, který nyní žije ve Velké Británii, uvedl, že oživení zpravodajských operací odráží přesvědčení Moskvy, že nyní vede explicitní boj se Západem. "Jsou v horké válce," tvrdil a v důsledku toho Kreml "opravdu změnil svou analýzu" poté, co selhala akce, která měla být speciální operací na ovládnutí Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že zbraně NATO vstoupily na Ukrajinu ve značném množství, Moskva se domnívá, že jde o začátek "velké války" mezi západem a východem, která byla vždy nevyhnutelná, řekl Soldatov.



Je to také reakce na to, co se stalo s předchozími záškodnickými akcemi. Odhalení hackerských útoků na e-maily Demokratické strany před prezidentskými volbami v USA v roce 2016, které provedla vojenská rozvědka GRU, bylo kdysi považováno za trapas, vzhledem k tomu, že destabilizační operace nemají být odhaleny, ale po zvolení Donalda Trumpa se tozačalo považovat za pozitivum. "Z ruského pohledu to z Putina udělalo vládce v nejmocnější zemi světa," řekl Soldatov.



Morálka v Kremlu se po neúspěchu ukrajinské protiofenzívy dramaticky zlepšila. Panovaly obavy, že Kyjev prorazí, nebo alespoň bude vypadat, že vítězí na souši, ale jeho vojáci získali jen několik kilometrů, přestože byli zásobováni západními tanky, obrněnými vozidly a dělostřelectvem. Ale vzhledem k tomu, že válka stále zůstává z velké části patová, nabývají na významu jiná dějiště konfliktu. V případě Ruska k nim patří i výzvědná oblast.



Analytici hlásí větší profesionalitu ruských operací. Jack Watling, vedoucí výzkumný pracovník thinktanku Royal United Services Institute, a jeho dva kolegové minulý měsíc zveřejnili analýzu toho, jak GRU restrukturalizovala své operace po událostech na Ukrajině. Klíčem k jejich plánům je reforma operací jejího střediska 161, které je zodpovědné za destabilizaci v zahraničí, podle vzoru studené války, aby bylo možné lépe vycvičit agenty, známé jako "ilegálové", kteří budou v hlubokém utajení nasazeni v Evropě.



"Vracejí se k některým metodám ze 70. a 80. let," řekl Watling. Některé používané techniky jsou elementární, personál již nepřináší na velitelství jednotky mobilní telefony. Nové pododdělení, jednotka 54654, se zaměřuje na nábor "čistých kůží" - osob bez předchozích bezpečnostních vazeb a vytváření krycích příběhů pro nasazení jednotlivců na dlouhodobé špionážní mise, které jsou v Moskvě tak ceněny od sovětských dob a krádeže atomových tajemství Klause Fuchse z projektu Manhattan.





Změny ve strategii jsou typické pro to, jak Rusko přistupuje k válkám, řekl Soldatov. "Nezapomeňte, že v každé válce ruská armáda a ruské agentury vstupují do války ve velmi špatném stavu. Mluvíme o tom v roce 1914, 1941 a dokonce i v Afghánistánu. Pak se postupně, už jenom kvůli početní převaze a kvůli tomu, že jim nezáleží na ztrátách, dostávají do formy. Myslím, že právě to se děje nyní."







