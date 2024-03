Slovenská opozice bije na poplach kvůli příklonu Slovenska k Rusku v době blížících se voleb

19. 3. 2024

Jedna analýza konstatuje tvrdí, že kandidát požádal Maďarsko, aby mu pomohlo zorganizovat návštěvu Moskvy v roce 2020 - v době, kdy byl premiérem - s cílem zvýšit popularitu





Kritici dnešní slovenské vlády varují, že Slovensko se může ještě více vzdálit od Západu. Jedna nová analýza tvrdí, že prezidentský kandidát spojený s populistickým premiérem země Robertem Ficem dříve usiloval o pozvání do Ruska, aby si doma posílil pozici.



Slováci budou 23. března hlasovat v prezidentských volbách, které mnozí považují za zkoušku demokracie a budoucnosti země v rámci Evropy.



"Vzhledem ke snaze soustředit co nejvíce moci v rámci exekutivy je boj o prezidentský post o to důležitější," uvedl Tomáš Valášek, poslanec parlamentu za opoziční stranu Progresivní Slovensko. "[Prezidentský úřad] je jednou z posledních jakýchsi mocenských pák, které mohou být kontrolou moci výkonné," řekl v pátek.



Ačkoli se o funkci uchází nepřeberné množství kandidátů, očekává se, že do druhého kola, které se uskuteční v dubnu, postoupí dva: Peter Pellegrini a Ivan Korčok.



Pellegrini, bývalý premiér a nyní předseda parlamentu, býval členem Ficovy strany Smer. Nyní vede stranu Hlas, která je s premiérem v koalici. Korčok je prozápadně orientovaný bývalý diplomat a exministr zahraničních věcí.



"Prezidentské volby rozhodnou, zda Slovensko skutečně zůstane v západním klubu, nebo se připojí k Maďarsku či Bělorusku," řekl v neděli bývalý premiér Eduard Heger. "Naše nová vláda obrátila Slovensko na stranu Kremlu," dodal.



Heger zdůraznil, že se obává, že Pellegrini "bude jednat ruku v ruce se zahraničněpolitickým směřováním Roberta Fica, což může mít pro Slovensko zničující dopad".



Pouhých několik dní před hlasováním se v úterý objevilo tvrzení, které se ještě více zaměří na budoucnost vztahů Slovenska s Ruskem.



Středoevropský investigativní portál VSquare tvrdí, že když byl Pellegrini v roce 2020 premiérem, požádal maďarského premiéra Viktora Orbána o pomoc při zorganizování cesty do Moskvy na poslední chvíli ve dnech před parlamentními volbami v tomto roce, aby zvýšil svůj kredit mezi proruskými voliči na Slovensku.



Podle VSquare pověřil Orbán tímto úkolem svého ministra zahraničí Pétera Szijjártó, který žádost předal svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi. Pellegrini byl nakonec několik dní před volbami pozván do Moskvy, kde se setkal s Michailem Mišustinem, předsedou ruské vlády.



Zpráva VSquare je založena na zpravodajských materiálech získaných jednou z evropských zemí, s nimiž se VSquare seznámil a před zveřejněním je sdílel s deníkem Guardian.



Společnost VSquare zaslala žádosti o komentář kancelářím Orbána a Pellegriniho, jakož i ruskému a maďarskému ministerstvu zahraničí. V době zveřejnění odpovědělo pouze maďarské ministerstvo zahraničí.



V maďarském prohlášení se uvádí: "Pokud ministerstvo zahraničních věcí a obchodu obdrží žádost o pomoc při navazování nebo udržování kontaktů s jinými zeměmi a tato žádost není v rozporu s maďarskými národními zájmy, jsme vždy připraveni pomoci. Tomu se říká diplomacie."



Ministerstvo se odvolávalo na nedávné veřejné prohlášení Szijjártóa, kterým reagoval na kritiku svých vazeb na Rusko ze strany polského premiéra Donalda Tuska. "Myslím, že polský premiér by byl překvapen, kdyby věděl, jak dlouhý je [seznam] evropských politiků, kteří mě v posledních letech požádali, abych jim pomohl navázat kontakty s Rusy," řekl Szijjártó a dodal, že rád pomohl.



Pellegrini byl před slovenskými parlamentními volbami loni v září považován za potenciálního umírňovače Fica, ale podle kritiků tuto roli nesplnil.



Milan Nič, vedoucí výzkumný pracovník německé Rady pro zahraniční vztahy, řekl, že Pellegrini "nadřadil zájem být zvolen prezidentem všemu ostatnímu. Proto se nepouští do vnitřních bojů".



"Ke svému zvolení potřebuje Fica a voliče Smeru - a jejich volební mašinérii," dodal Nič.



Vnitřní politika Slovenska je v regionu pozorně sledována.



Vysoce postavený středoevropský činitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že Fico - který byl dříve znám jako pragmatik - je nyní "bláznivější" a že jeho zahraniční politika je vnímána jako "vnitropolitický" pokus získat veolbní podporu od voličů, kteří , kteří reagují pozitivně na narativy přátelské Rusku.





Činitelé však poznamenávají, že Slovensko neblokovalo žádné důležité rozhodnutí EU nebo NATO týkající se Ukrajiny





Pellegrini na otázky Guardianu neodpověděl. Poslankyně Evropského parlamentu za Ficovu stranu Smer Katarína Roth Neveďalová na dotaz ohledně kritiky na jeho adresu uvedla, že podle ní je "[Fico] velmi dobrý a zkušený politik, který může dobře reprezentovat zemi - a už teď si můžeme ověřit jeho výsledky: není se čeho obávat".







Zdroj v angličtině ZDE

Opoziční poslanec Valášek, který je zároveň bývalým slovenským velvyslancem při NATO, však uvedl, že navzdory Pellegriniho slibu udržovat vřelé vztahy mezi Slovenskem, NATO a EU "máme každým dnem méně a méně přátel".Dodal: "Z hlediska zahraniční politiky jsme nyní někde na východ od Viktora Orbána. Pan Pellegrini neudělal nic."