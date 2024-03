Gaza: Ostré střety mezi IDF a Hamásem poté, co Izrael ovládl klíčovou nemocnici

19. 3. 2024

čas čtení 7 minut



Izrael tvrdí, že po pondělním ranním útoku v nemocnici al-Šifa ve městě Gaza zabil 20 bojovníků



V okolí nemocnice al-Šifa ve městě Gaza pokračují prudké boje, neboť izraelské jednotky bojují s ozbrojenci Hamásu poté, co se při rned2ln9m rann9m [toku zmocnily strategicky umístěného zdravotnického komplexu.



Svědci hlásili četné letecké údery a zuřivé přestřelky, zatímco rostly obavy o bezpečnost stovek civilistů v bezprostřední blízkosti nemocnice. V okolí nemocnice al-Šifa ve městě Gaza pokračují prudké boje, neboť izraelské jednotky bojují s ozbrojenci Hamásu poté, co se při rned2ln9m rann9m [toku zmocnily strategicky umístěného zdravotnického komplexu.Svědci hlásili četné letecké údery a zuřivé přestřelky, zatímco rostly obavy o bezpečnost stovek civilistů v bezprostřední blízkosti nemocnice.



Izraelští vojenští představitelé uvedli, že vojáci "pokračují v přesných operacích v nemocnici Šífa s cílem zmařit terorismus" a že zde zabili 20 bojovníků Hamásu, včetně Faiqa Mabhouha, kterého označili za vedoucího operačního ředitelství vnitřní bezpečnosti Hamásu. Izraelské síly zadržely nejméně 80 osob a jeden voják byl při zásahu zabit.



Zátah byl založen na "zpravodajských informacích, které naznačují, že nemocnici využívají vysoce postavení teroristé Hamásu k velení útokům", uvedli izraelští představitelé.



Samostatně Joe Biden telefonicky hovořil s Benjaminem Netanjahuem v jejich prvním telefonátu od poloviny února.



Jake Sullivan, americký poradce pro národní bezpečnost, popsal hovor jako "věcný", ale uvedl, že americký prezident vyvrátil "slaměné" argumenty izraelského vůdce.



Sullivan zopakoval argument USA, že rozsáhlá pozemní operace v Rafáhu by byla chybou, a řekl: "Vedla by k dalším úmrtím nevinných civilistů, zhoršila by již tak hrozivou humanitární krizi, prohloubila by anarchii v Gaze a ještě více by izolovala Izrael na mezinárodní úrovni."



Dodal: "Vojenský plán nemůže uspět bez integrovaného humanitárního a politického plánu."



Netanjahu uvedl, že oba muži, jejichž vztahy jsou stále napjatější, jednali o závazku Izraele dosáhnout všech cílů, které si pro válku stanovil: zlikvidovat Hamás, propustit všechna rukojmí a zajistit, aby Gaza již nepředstavovala pro Izrael hrozbu.



Toho bude dosaženo "při poskytování nezbytné humanitární pomoci, která pomůže těchto cílů dosáhnout", dodal Netanjahu.



Boje a devastace na severu Gazy přinutily tisíce Palestinců hledat útočiště v Šífě a žít v provizorních stanech v jejím areálu. Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace, vyjádřil hluboké znepokojení nad boji, které podle něj "ohrožují zdravotníky, pacienty i civilisty".



"Jsme strašně znepokojeni situací v nemocnici Al-Šifa v severní Gaze," napsal na Twitteru. "Nemocnice by nikdy neměly být bojištěm."



Reportér Al-Džazíry byl spolu s dalšími novináři Izraelci zbit a zatčen, uvedla katarská televize.



Svědci popsali začátek izraelské operace v oblasti al-Rimal ve městě Gaza, kde se nemocnice nachází.



"Najednou jsme začali slyšet zvuky výbuchů, několik bomb a brzy se začaly valit tanky," řekl agentuře Reuters prostřednictvím chatovací aplikace dvaatřicetiletý Mohammad Ali, otec dvou dětí, který bydlí jen něco málo přes kilometr od nemocnice. "Přijely ze západní silnice a zamířily k al-Šifě, pak se zvuky střelby a výbuchů zesílily.



"Nevíme, co se děje, ale vypadalo to, jako by šlo o opětovnou invazi do města Gazy," dodal.



Hamas uvedl, že izraelská armáda se dopustila nového zločinu, když přímo zaútočila na budovy nemocnice, aniž by se starala o pacienty, zdravotnický personál nebo vysídlené osoby v ní.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že útok způsobil požár u vchodu do komplexu, v jehož důsledku došlo k případům udušení vysídlených žen a dětí v nemocnici.



"Dochází ke ztrátám na životech, včetně úmrtí a zranění, a není možné nikoho zachránit kvůli intenzitě požáru a cílení na každého, kdo se přiblíží k oknům," uvedlo ministerstvo a obvinilo izraelské síly z "dalšího zločinu proti zdravotnickým zařízením".



Tvrzení představitelů ministerstva zdravotnictví, Izraelských obranných sil (IDF) a Hamásu nebylo možné nezávisle ověřit.



Během dopoledne IDF shazovaly letáky a využívaly sociální média k tomu, aby civilisté okamžitě opustili své domovy a vydali se podél pobřežní silnice v Gaze do al-Muwasi, oblasti vzdálené 30 km na jih, kterou Izrael označil za "humanitární ostrov".



V Gaze je velmi omezená dostupnost dopravy a mnoho obyvatel města Gazy, zejména dětí a starších lidí, je po měsících bez dostatečného množství potravin zesláblých. Nebylo bezprostředně jasné, kolik z nich bude schopno splnit izraelské pokyny, i kdyby probíhající boje umožnily bezpečný průchod.



Listopadový izraelský útok na největší nemocnici v Gaze Šifa vyvolal široké mezinárodní odsouzení a nová operace podtrhuje obtíže, kterým Izrael v Gaze čelí, když se snaží naplnit svůj deklarovaný válečný cíl "rozdrtit Hamás".



Od února se IDF vrátily do bojů v částech území, o nichž se myslelo, že byly po loňských prudkých bojích vyčištěny od bojovníků Hamásu. Obyvatelé města Gazy tento měsíc sdělili, že uprostřed zničených ulic je rozmístěno jen několik izraelských jednotek, které se však stáhly na pozice na okraji města a na klíčových silničních křižovatkách.



Izraelské síly provedly razie v řadě nemocnic v Gaze během vojenské kampaně zahájené po překvapivém útoku Hamásu na jižní Izrael, při kterém ozbrojenci zabili 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 lidí vzali jako rukojmí.



Intenzita ofenzívy se v posledních týdnech poněkud zmírnila, ale počet mrtvých stále roste. Podle ministerstva zdravotnictví Izraele zabila kampaň proti Hamásu v Gaze nejméně 31 645 lidí, většinou žen a dětí.



Izrael opakovaně obvinil Hamás, že využívá civilisty jako živé štíty, když řídí vojenské operace z nemocnic a dalších zdravotnických středisek. Militantní skupina tato tvrzení popírá.



Po listopadovém útoku na Šifu izraelská armáda uvedla, že zde našla ukryté zbraně a vojenské vybavení a také 55 metrů dlouhý tunel ve sklepě. IDF sdílela záběry, které podle ní dokazují, že tam byla držena rukojmí, což Hamás rovněž popírá.



Zdá se, že důkazy předložené IDF nepotvrzují tvrzení, která byla předložena před útokem, že militantní skupina vybudovala dobře vybavené velitelské centrum v několika propojených bunkrech pod nemocnicí, ačkoli byl identifikován dlouhý vyztužený tunel vedoucí hluboko pod komplexem.



V pondělí IDF uvedly, že v nemocnici nalezly "kromě četných zbraní ... také finanční prostředky určené k distribuci teroristickým operativcům Hamásu".



Humanitární organizace pracují na obnovení služeb v nemocnici Šifa již několik týdnů, ale je pro ně obtížné dostat se na sever Gazy, aby tam přivezly vybavení a zásoby. Mnoho humanitárních skupin obvinilo Izrael, že záměrně zdržuje jejich dodávky svévolnými kontrolami, neprůhledným rozhodováním a těžkopádnou byrokracií - což izraelští představitelé důrazně odmítají.



Poslední útok přichází uprostřed nadějí, že v novém kole rozhovorů, které by mělo začít během několika dní, bude možné dohodnout příměří mezi Hamásem a Izraelem.













Podrobnosti v angličtině ZDE

0