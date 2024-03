OSN varuje, že izraelská omezení potravinové pomoci v Gaze mohou představovat válečný zločin

20. 3. 2024

čas čtení 6 minut



Vysoký komisař pro lidská práva upozorňuje, že tento hladomor byl způsobený lidmi, zatímco hladová krize se zhoršuje



Izraelská omezení přísunu humanitární pomoci do Gazy mohou představovat válečný zločin záměrného vyhladovění, uvedla OSN, zatímco Bílý dům vyzval k neomezenému přístupu pomoci do tohoto pobřežního pásma.



V souvislosti s rostoucím a katastrofálním hladem v některých částech Gazy a oficiálními údaji OSN o míře hladu, která je nejhorší v rámci současného klasifikačního systému, Bidenova administrativa dodala, že je "hluboce znepokojena" na základě zprávy o možném hladomoru.



Jeho výroky následovaly po pondělním vyjádření generálního tajemníka OSN, který označil nedostatek potravin za "zcela způsobený člověkem", a po zprávě Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), což je mezinárodní standard pro měření potravinových krizí, která varovala před hrozícím hladomorem na severu území.



"Rozsah pokračujících izraelských omezení vstupu pomoci do Gazy spolu se způsobem, jakým Izrael pokračuje v nepřátelských akcích, se může rovnat použití hladu jako válečné metody, což je válečný zločin," uvedl Turk.



Zatímco humanitární organizace viní Izrael z blokády Gazy, vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tvrdí, že pomoc usnadňuje a že za případné problémy s množstvím a tempem dodávek může OSN a humanitární skupiny.



"Izrael jako okupační mocnost má povinnost zajistit obyvatelstvu potraviny a lékařskou péči odpovídající jeho potřebám a usnadnit práci humanitárních organizací při poskytování této pomoci," uvedl Turk prostřednictvím mluvčího Jeremyho Laurence a označil krizi za "způsobenou lidmi", které se dalo předejít.



"Všichni, zejména ti, kteří mají vliv, musí trvat na tom, aby Izrael jednal tak, aby usnadnil nerušený přísun a distribuci potřebné humanitární pomoci a obchodního zboží, a ukončil tak hladomor a odvrátil veškeré riziko hladomoru."



Otázka přísunu pomoci do Gazy se stala klíčovým bodem konfliktu mezi Bidenovou administrativou a Netanjahuem. USA a další země jednak shazují pomoc do Gazy letecky, jednak usilují o otevření námořní cesty z Kypru.



Činitelé a odborníci však tvrdí, že pozemní cesty do Gazy, které kontroluje Izrael, zůstávají nejefektivnějším způsobem, jak doručit pomoc Palestincům, kteří se ocitli v pasti několikaměsíčního ničivého konfliktu.



Organizace Oxfam America a Human Rights Watch zaslaly Bidenově administrativě memorandum s podrobnými informacemi o údajném izraelském porušování mezinárodního humanitárního práva - včetně bránění v poskytování pomoci - a vyzvaly k pozastavení amerických zbrojních dodávek Izraeli.



V reakci na nový dokument Bidenovy administrativy o národní bezpečnostní politice (NSM-20), který požaduje, aby příjemci amerických zbraní jednali v souladu s mezinárodním právem, obě skupiny uvedly, že "ujištění" Izraele, že jedná v souladu s mezinárodním právem, "nejsou důvěryhodná".



Obvinily Izrael, že "systematicky brání tomu, aby se pomoc dostala ke "zhruba 300 000 Palestinců, kteří zůstávají v severní části Gazy, kde je hrozba hladomoru nejpalčivější".



V memorandu se dále uvádí, že v prvních šesti týdnech letošního roku "izraelské orgány bránily více než polovině plánovaných misí humanitární pomoci do severní Gazy".



Dokumenty obviňují Izrael z úmyslné politiky hladovění: "Mezinárodní humanitární právo zakazuje stranám konfliktu záměrně způsobovat "hladovění obyvatelstva, zejména tím, že je připraví o zdroje potravin nebo zásobování"."



Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří, které by umožnilo přísun pomoci do Gazy.



"Palestinci v Gaze trpí strašlivou mírou hladu a utrpení," uvedl Guterres v pondělí v New Yorku a zprávu IPC označil za "otřesnou obžalobu podmínek, které na místě panují pro civilisty".



Vysoce odborné a často opatrné klasifikační zprávy IPC jsou považovány za mezinárodní standard pro měření krizí v oblasti potravinové bezpečnosti. Nejnovější zpráva IPC je také tvrdým důkazem dopadu izraelské politiky na tok pomoci do Gazy.



"Jedná se o nejvyšší počet lidí, kteří čelí katastrofálnímu hladu, jaký kdy integrovaný systém klasifikace potravinové bezpečnosti zaznamenal - kdekoli a kdykoli," dodal Guterres.



"Jedná se o katastrofu způsobenou výhradně člověkem a zpráva jasně ukazuje, že ji lze zastavit," varoval s tím, že to ukazuje na nutnost okamžitého humanitárního příměří.





"Vyzývám izraelské orgány, aby zajistily úplný a neomezený přístup humanitárního zboží do celé Gazy a aby mezinárodní společenství plně podpořilo naše humanitární úsilí."







Izrael v pondělí požádal Mezinárodní soudní dvůr, aby mu nevydával nouzové příkazy k posílení humanitární pomoci v Gaze v souvislosti s hrozícím hladomorem, a odmítl žádost Jihoafrické republiky, aby tak učinil, jako "morálně odpornou".



V posledních dnech se stupňovala varování světových představitelů před rizikem hladomoru v Gaze, naposledy vyjádřila své obavy šéfka USAid Samantha Powerová.



Podle ní hrozí v Gaze hladomor a zprávu IPC označila za "děsivý milník" po pouhých dvou předchozích vyhlášeních hladomoru v 21. století.



"Vyzýváme Izrael, aby přijal okamžitá opatření k ukončení tohoto masového - a zabránitelného - utrpení," uvedla.



"Izrael musí udělat více pro ochranu civilistů a umožnit humanitárním pracovníkům bezpečně a důsledně poskytovat pomoc," pokračovala Powerová a vyzvala k pokračujícímu a trvalému mezinárodnímu úsilí. Dále vyzvala ke zvýšení bezpečnosti a přístupu humanitárních agentur a mezinárodních dárců k rozšíření činností na záchranu životů.



"Nadále vyzýváme Izrael, aby otevřel více pozemních cest do Gazy a omezil překážky a zpoždění při kontrolách, aby pozemní přechody fungovaly na plnou kapacitu, a to i přesto, že budeme pokračovat v leteckých a námořních operacích, které tyto pozemní cesty doplní," dodala Powerová.







Podrobnosti v angličtině ZDE

