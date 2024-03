Alarmující nedostatek podrobností v projektu americké "humanitární pomoci" Gaze

21. 3. 2024

Není možné, aby výstavba plovoucího mola, které chce americká armáda vybudovat u pobřeží v Gaze, nevyžadovala vojenský personál - říkají odborníci - což staví další zásadní otazník nad projektem, jehož realizaci Bidenova vláda oznámila minulý týden. V posledních dnech se objevily podrobnosti o tom, že Pentagon plánuje vybudovat plovoucí hráz ve stylu "trojzubce" z modulárních dílů, které jsou v tuto chvíli na cestě z Fort Eustis ve Virginii na Kypr, informuje Kelly Beaucar Vlahos na webu Responsible Statecraft (RS).

Podle odborníků, jako je Sal Mercogliano, bývalý obchodní námořník, profesor a moderátor podcastu "What's Going on with Shipping", však bude projekt plovoucí hráze namáhavou záležitostí a po uvedení do provozu bude vyžadovat každodenní údržbu na pláži.

"Problémem tohoto systému je, že není natrvalo (jako trvalý systém neplovoucích vyvýšených hrází) a musí se udržovat. Nemůžete ho jen tak postavit a nechat být, musíte ho neustále monitorovat a přenastavovat na něm kotvy. Udržovat tento systém v provozu vyžaduje hodně úsilí. Není to něco, co jen tak nastavíte a odejdete. Musíte mít také lidi na břehu," řekl v jednom z dřívějších podcastů ještě předtím, než Pentagon výstavbu plovoucího mola potvrdil.

"Nejsem si jistý, jak se s tím ministerstvo obrany vypořádá, aniž by mělo své lidi na pláži," pokračoval. "Musí tu být nějaká interakce. Můžete mít nějaké lidi, kteří to možná udělají za vás, ale říkám vám, že abyste to udělali správně a profesionálně, musíte mít lidi na břehu."

Objevily se četné zprávy, že soukromý dodavatel Fog Bow byl vyzván, aby pomohl "organizovat distribuci pomoci poté, co dorazí na pobřeží Gazy". Tuto informaci ministerstvo obrany nepotvrdilo a jeho tiskové oddělení neodpovědělo na žádost o komentář ze strany RS. Společnost Fog Bow, kterou řídí generálporučík námořní pěchoty ve výslužbě Sam Mundy a Mick Mulroy, bývalý člen CIA a náměstek ministra obrany pro Blízký východ za Trumpovy vlády, byla v několika článcích zmíněna jako firma, která jedná s Bidenovou vládou a která již shromažďuje peníze, aby mohla začít pomáhat s dodávkami soukromé i vládní pomoci do Gazy.



Při pohledu na stránky jeho týmu má Fog Bow jistě zázemí pro zajištění logistiky a dokonce i bezpečnosti dodávek, ale otázkou zůstává, kdo by mohl zajišťovat podporu výstavby a údržby plovoucí hráze na pláži, kterou Mercogliano zmínil ve svém podcastu.

Dalším velkým otazníkem je načasování. Jak Mercogliano zmínil, existuje řada armádních nákladních vodních plavidel, která se plaví na náročné cestě z USA na Kypr. Plavidla jsou zatížena zásobami pro stavbu a jejich příjezd potrvá nejméně 30 dní (hodiny začaly tikat 12. března). K dispozici jsou dvě mohutné armádní lodě, které na Kypr plují rychlostí asi devět uzlů a doprovází je tři menší lodě, které vezou vybavení (nejspíš moduly), a plavidlo typu roll-on roll off, které může podle Mercogliana sloužit i jako "mateřská loď". Načasování projektu závisí na lodích s nejnižší rychlostí.

Jakmile se lodě dostanou na Kypr, budou muset být bezpochyby zkontrolovány, než bude moci proběhnout proces výstavby - pro plovoucí molo dvě míle od pobřeží Gazy a poté plovoucí hráz na pláži.

Pak jsou tu bezpečnostní problémy, které jsou podle Mercogliana skutečné a které nebyly plně zohledněny v žádném briefingu Pentagonu. V tuto chvíli neexistuje žádná záruka, že se Hamás nepokusí na molo zaútočit, a neexistuje jasná odpověď na to, kdo - pokud nebudou na místě američtí vojáci - bude tuto bezpečnost zajišťovat. Další soukromá dodavatelská firma?

Biden minulý týden uvedl, že bezpečnost bude zajišťovat Izrael, ale izraelští představitelé to zatím nepotvrdili. Tato zpráva naznačuje, že Izrael rovněž zkoumá možnost využití soukromých bezpečnostních dodavatelů, přičemž USA to prozatím odmítají potvrdit.

Člověk se proto ptá, proč tolik problémů? Proč Izraelci neotevřou a nevpustí dovnitř až 2 500 kamionů s humanitární pomocí, které čekají u brány Al-Arish v Rafáhu (jak 7. března dosvědčil generál Michael Kurilla z amerického Centrálního velitelství)? Proč čekat 60 nebo více dní na vybudování struktur a vytváření nových bezpečnostních dilemat, když se obyvatelstvo v Gaze každým dnem propadá do hladomoru?

"Není to snadné. Bude to trvat dlouho, mluvíme o týdnech, ne-li měsících, než se to vytvoří. A bude to nákladné," řekl Mercogliano. "Bude to stát miliony dolarů, aby se to zprovoznilo, o zásobování potravinami ani nemluvě. A pak je tu otázka bezpečnosti, protože i když jste slyšeli (mluvčího ministerstva obrany) generála Rydera říkat, že nehodlají nasadit americký vojenský personál, bude přímo tam." S tím je spojena spousta otázek.

Zajímavé je, že republikánští i demokratičtí členové senátního výboru pro ozbrojené služby minulý týden vyjadřovali obavy z nedostatku informací poskytovaných armádou.

"Nerad to říkám, ale myslím, že toto rozhodnutí bylo politicky motivováno po primárkách v Michiganu," řekl předseda Mike Rogers (R-Ala.) s poukazem na prezidentův špatný výsledek. "A on se snaží být prozíravý a pokusit se udělat něco, co by lidem v Gaze pomohlo z humanitárního hlediska, ale jde to opravdu rychle a nikdo nedokáže vysvětlit, jak to bude fungovat."

Senátor Richard Blumenthal, starší demokratický člen výboru z Connecticutu, řekl, že je "přesvědčen, že tento druh humanitárního úsilí je naprosto nezbytný", ale má "velmi vážné otázky ohledně toho, jak bude výstavba probíhat se zajištěním bezpečnosti našich vojáků".

Celý článek v anglickém originále ZDE

