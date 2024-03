Navzdory rostoucímu počtu důkazů Rusko odmítá obvinit z útoku na koncertní sál Islámský stát

25. 3. 2024

Čtyři podezřelí z Tádžikistánu stanuli před soudem. IS zveřejnil nové záběry potvrzující jeho tvrzení, že oni spáchali útok na koncertní sál





Kreml odmítl komentovat rostoucí počet důkazů o tom, že za teroristickým útokem na koncertní halu Crocus City v Moskvě, při němž zahynulo 137 lidí, stojí afghánská odnož Islámského státu (IS), známá jako Islámský stát - provincie Chorásán (ISKP).





Na dotaz novinářů, zda Kreml uznává, že za útokem stojí IS, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl: "Ptáte se na průběh vyšetřování. K tomu se nijak nevyjadřujeme. Nemáme na to právo. Vyzýváme vás však, abyste se spolehli na informace, které poskytují naše orgány činné v trestním řízení."



Novináři se také ptali, proč Vladimir Putin a ruské úřady nezmínily IS jako možného organizátora útoku.



"Vyšetřování pokračuje. Zatím nebyla oznámena žádná pevná teorie. Jedná se pouze o předběžné informace," řekl Peskov.



Putin bez důkazů tvrdil, že útočníkům pomáhala "Ukrajina" a plánovala "otevřít okno" pro útěk ozbrojenců.



Ačkoli americké zpravodajské služby již dříve varovaly, že buňky IS v Rusku plánují útoky na koncertní místa, Peskov uvedl, že ruské bezpečnostní služby žádnou pomoc ze Západu nepřijaly.



"Ne, naše bezpečnostní služby pracují na vlastní pěst, žádná pomoc není v současné době na stole," řekl během telefonátu s novináři.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zpochybnila tvrzení USA, že za útokem stojí IS.



"Pozor - otázka na Bílý dům: Jste si jisti, že je to Isis? Mohli byste se nad tím ještě jednou zamyslet?" Zacharovová to uvedla v článku pro list Komsomolskaja pravda.



Zacharovová dodala, že USA, které podle jejich slov obdržely zpravodajské informace, že teroristická skupina jednala sama, šíří verzi "strašáka" Islámského státu, aby zakryly své "svěřence" v Kyjevě.



V neděli se před moskevským soudem objevili čtyři podezřelí obvinění z teroristického útoku na koncertní síň. Muži byli oficiálně identifikováni jako občané Tádžikistánu, uvedla státní tisková agentura Tass, a byli vzati do vazby na dva měsíce.



Soud zveřejnil videozáznam, na němž je vidět, jak policisté přivádějí jednoho z podezřelých do soudní síně v poutech, a také fotografie téhož muže sedícího ve skleněné kleci pro obžalované. Jeden z podezřelých byl do soudní síně přiveden se zavázanýma očima. Když mu byla páska z očí odstraněna, byl vidět monokl. Další podezřelý byl do soudní síně přivezen na invalidním vozíku.



Muži, identifikovaní jako Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Dalerdžon Barotovič Mirzojev, Šamsidin Fariduni a Muhammadsobir Fajzov, čelí podle agentury Tass obvinění z "teroristického útoku spáchaného skupinou osob s následkem smrti člověka". Všichni čtyři přiznali vinu.



Muži byli zadrženi v jižní Brjanské oblasti, kde podle úřadů policisté zneškodnili jejich vozidlo a několik podezřelých chytili, když prchali do nedalekého lesa. Byla zveřejněna nová videa, na nichž ruské bezpečnostní složky muže vyslýchají, přičemž nejméně jeden z nich při výslechu hovořil tádžicky. Tádžické ministerstvo zahraničí původně popřelo, že by podezřelí byli občany této země.



V nedělním telefonátu Putin a tádžický prezident Emomali Rahmon "konstatovali, že bezpečnostní služby a příslušné orgány Ruska a Tádžikistánu úzce spolupracují v boji proti terorismu a tato práce bude zintenzivněna".



Již dříve bylo oznámeno, že ISKP rekrutuje radikalizované občany ze střední Asie, včetně Tádžikistánu.





Některá videa z výslechů naznačují, že muži byli ruskými bezpečnostními službami mučeni. Na jednom z klipů, který rozšířili ruští blogeři, je vidět, jak příslušníci bezpečnostních složek muži, který je později vyslýchán kvůli útoku, uříznou ucho a nacpou mu ho do úst. Na jiném je vidět, jak bezpečnostní složky bijí podezřelého pažbami pušek a kopou do něj, když leží ve sněhu.





Na místa vyjížděly záchranné služby, uvedli úředníci. Další podrobnosti nebyly bezprostředně k dispozici.







Podrobnosti v angličtině ZDE

V neděli IS zveřejnil nové záběry z útoku, které potvrzují tvrzení teroristické skupiny, že je strůjcem tohoto zvěrstva, i když se Rusko snaží svalit vinu na Ukrajinu, což Kyjev popírá.Incident u Moskvy je nejsmrtelnějším útokem na evropské půdě, k němuž se IS přihlásil, a nejsmrtelnějším teroristickým útokem jakékoli skupiny v Rusku od obléhání Beslanu v roce 2004.Rusko v neděli drželo celostátní den smutku, zatímco oficiální počet zraněných stoupl na 154. Ruské úřady uvedly, že očekávají nárůst počtu obětí, přičemž nejméně 12 obětí je stále v kritickém stavu.Ukrajinský ministr zahraničí mezitím vyzval mezinárodní spojence, aby jeho zemi dodali více prostředků protivzdušné obrany poté, co Rusko v pondělí ráno zaútočilo raketami na Kyjev."Neexistují žádná zvěrstva, kterých by se ruští bastardi nedopustili, včetně pokusu o balistický úder na centrum mnohamilionového města," uvedl ministr Dmytro Kuleba na Twitteru. "Je to připomínka, že Ukrajina naléhavě potřebuje více protivzdušné obrany, zejména systémy Patriot a rakety schopné odrazit jakýkoli ruský útok."Úřady uvedly, že v jedné čtvrti města byla poškozena obytná budova, zatímco na další čtvrti dopadly během útoku za denního světla trosky ze zásahů.Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že byly zraněny dvě ženy.