Mýtus židovského vlivu

27. 3. 2024

čas čtení 6 minut

Představa židovského vlivu se rozplývá při zkoumání americké politiky, darů americkým univerzitám a židovských akademiků, kteří se vehementně staví proti Izraeli, upozorňuje Ben-Dror Yemini. Představa židovského vlivu se rozplývá při zkoumání americké politiky, darů americkým univerzitám a židovských akademiků, kteří se vehementně staví proti Izraeli,

Nacházíme se uprostřed krize s Američany. Předpokládalo se, že proizraelská lobby zasáhne na obranu Izraele. Kvůli nadměrnému zastoupení Židů v politice, kultuře, akademické sféře a médiích. Antisemitský diskurz tak představuje Židy jako hrozivou a nebezpečnou sílu, monstrum s nesčetnými chapadly, které ovládá svět.

Stephen Walt a John Mearsheimer vydali knihu Izraelská lobby a americká zahraniční politika. Podle nich AIPAC, Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti, diktuje americkou politiku na Blízkém východě a zvláštní vztah s Izraelem vedl k teroristickému útoku z 11. září a islámskému terorismu proti Západu obecně. Ačkoliv oba trvali na tom, že nejsou antisemité, ti, kteří byli antisemité, používali knihu jako akademický zdroj k podpoře své ideologie.

Je pochybné, zda jsme potřebovali 7. říjen, abychom věděli, že tento údajný židovský vliv je mýtus. Nejen, že to není skutečné, ale Židé se stále více stávají obětními beránky. I když není šance, že by v USA existoval akademický kurz o islamofobii, existuje prestižní univerzita, která vyučuje kurz spojující "okupaci" s "genocidou" a několik univerzit, které definují sionismus, hnutí za sebedefinici v historické Zemi izraelské, jako kolonialismus.

Jak je tomu s kolonialismem? Byli moji prarodiče, kteří přišli do Izraele před více než sto lety kvůli pronásledování a útlaku Židů, kolonizátory? Byli Židé, kteří prchali před pogromy v Rusku a Polsku, kolonizátory? Jsou ostatní židovští uprchlíci kolonizátoři?

V minulém století byly vysídleny desítky milionů lidí a pouze Palestincům se dostalo pocty historické události, která je definována jako "jeden z nejzávažnějších zločinů v moderních dějinách". To je jedna z nejzávažnějších lží v akademické sféře, která zcela ignoruje židovské vysídlení. Celkově bylo z arabských zemí vyhnáno více Židů než Palestinců z Izraele. Ovládají Židé akademickou obec?

192:1

Novinářka Lilac Siganová analyzovala články z The New York Times v roce 2022, kdy byl premiér Benjamin Netanjahu mimo úřad. Našla dvě zmínky o Hamásu a pouze jedna byla negativní. Dvě zmínky o Palestinském islámském džihádu, obě negativní. Byly tam čtyři zmínky o Hizballáhu, pouze jedna negativní. Pokud jde o Izrael, bylo tam 361 zmínek, z toho 192 negativních.

Sigan a prof. Eytan Gilboa brzy zveřejní studii týkající se zpravodajství o Izraeli od 7. října. Nálezy budou ještě závažnější. Novinářka Bari Weissová opustila noviny kvůli antisemitskému prostředí a nevraživosti vůči Izraeli. Zdá se, že tyto noviny mají větší vliv na Demokratickou stranu a Bidenovu administrativu než jakékoli jiné noviny. Ovládají Židé média?

Šaronovo varování

Navzdory tomu, že protiizraelští aktivisté vykreslují AIPAC jako mocnou lobby v americké politice, ve skutečnosti tomu tak není. Nefiguruje ani v žebříčku 20 největších lobbistických skupin v zemi. Důkazem tohoto "vlivu", který se v knize také objevuje, by mělo být americké rozhodnutí jít do války v Iráku. Existuje skutečně židovský vliv?

Ačkoliv Netanjahu v roce 2002 předstoupil před kongresový výbor a tlačil na odstranění Saddáma Husajna, tehdejší premiér Ariel Šaron trval na tom, že problémem je Írán, nikoli Irák. Ale jako vždy je na vině židovský vliv.

Zlatý věk končí

Franklin Foer nedávno napsal v časopise The Atlantic: "Zlatý věk amerických Židů končí." Na pravici se nikdy nevedla debata o antisemitismu, píše Foer, ale k růstu zla antisemitismu byla lhostejná. Ve skutečnosti byl židovský vliv na levici, ale z antisionistického směru. Židovští akademici, od Noama Chomského a Judith Butlerové po Saru Royovou, Iana Lusticka a Normana Finkelsteina, jsou v čele protiizraelské kampaně.

Nezabývají se kritikou. Poskytují legitimizaci démonizace Izraele. Zatímco mnoho Židů popírá právo Židů na sebeurčení, vždy popírají obvinění z antisemitismu. Ale jsou to antisemité. Zdá se jim, že pokud budou pěstovat nenávist k židovskému státu, antisemitská nenávist je vynechá. Ale tato lživá kampaň se vrací jako bumerang. Oheň jim nakonec dosáhne až k prstům na nohou. Jsou ve své komfortní zóně a užívají si potlesk progresivního stáda. Takže v jistém smyslu je zde alespoň nějaký židovský vliv. A je to protižidovské.

Vliv dárcovství

To, že je "židovský vliv" mýtus, neznamená, že neexistuje ideálně umístěný stroj, který nalévá velké sumy peněz do všeho od kultury a sportu až po média, akademickou obec a vládu. Podle studie Mitchella Barda nalily arabské země v letech 1986 až 2020 do akademických institucí přibližně 8,5 miliardy dolarů, přičemž jen Katar vede s 4,34 miliardami dolarů. Dokonce i Palestinská samospráva je na vzestupu se 7,46 miliony dolarů.

Odkdy chudí darují tolik bohatým? Podle jiné studie obdrželo Centrum pro studium Blízkého východu na Harvardu jen za poslední tři roky od zahraničních vlád 1,5 miliardy dolarů. A to je jen špička ledovce. Podle amerického ministerstva školství obdržely univerzity dary ve výši 22 miliard dolarů bez záznamů a asi polovina částky pocházela od nedemokratických režimů na Blízkém východě.

Rozdíly mezi studiemi vznikají i proto, že univerzity v rozporu se zákonnými požadavky nevykazují všechny dary.

Minulý týden Výbor pro vzdělávání Sněmovny reprezentantů požadoval, aby Harvard, Pensylvánská univerzita a Kolumbijská univerzita zveřejnily své účty. To by mělo být zajímavé.

Katarské investice se rozprostírají po celém světě. Investoval 500 miliard až bilion dolarů v několika zemích, aby získal vliv. Velká část z nich jde do akademické sféry v USA. Nejhloupějším tvrzením je, že neexistuje žádná souvislost mezi dary a akademickými výstupy. To dokazuje nejen to, že souvislost existuje, ale že hraničí s trestným činem. Ukáže se, že je obtížné přerušit spojení mezi hluboce zakořeněným protiizraelským nepřátelstvím a vlivem patrona Hamásu.

Není zde prostor pro zoufalství. USA, navzdory rozdílům a současné krizi, byly a zůstávají spojencem Izraele. Ale ne kvůli židovské lobby. Klíčem k našemu vztahu zůstávají naše společné hodnoty, nejen zájmy. Nesmíme se jich vzdát.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0