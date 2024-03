Dvanáct lidí se utopilo u pláže v Gaze, když se snažili dostat ke shozené humanitární pomoci

Palestinské úřady sdělují, že k úmrtí došlo při pokusech o vyzvednutí beden, které spadly do vody poté, co se porouchaly padáky





Dvanáct lidí se utopilo při pokusu dostat se k pomoci shozené letadlem u pláže v Gaze, uvedly palestinské zdravotnické úřady v souvislosti s rostoucími obavami z hladomoru po téměř šesti měsících izraelského vojenského útoku-



Video z pondělního shozu letadla ukázalo davy lidí běžících k pláži v Bejt Lahíja na severu Gazy, zatímco se z nebe snášejí bedny s padáky, pak lidi stojící hluboko ve vodě a těla vytahovaná na písek.



Ve Washingtonu Pentagon uvedl, že tři z 18 balíků pomoci, které byly v pondělí shozeny do Gazy, měly poruchu padáku a spadly do vody, ale nemohl potvrdit, zda byl někdo zabit při pokusu dostat se k pomoci.



Na kousku papíru získaného z pondělního shozu bylo arabsky napsáno přes americkou vlajku, že pomoc pochází z USA.



Na videu bylo vidět, jak je na pláž vytahováno zjevně bezvládné tělo vousatého mladého muže s otevřenýma, ale nehybnýma očima a jak se ho jiný muž snaží oživit stlačováním hrudníku, jak někdo říká: "Je konec."



"Plaval pro jídlo pro své děti a přišel o život," řekl muž stojící na pláži, který neuvedl své jméno.





Podle humanitárních organizací se do Gazy dostává jen asi pětina potřebných zásob, protože Izrael pokračuje v letecké a pozemní ofenzivě, kterou vyvolal útok Hamásu ze 7. října a která území rozvrátila a jeho části uvrhla do hladomoru.

"Tyto tragické zprávy přicházející z Gazy jsou dalším důkazem, že nejefektivnější, nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak se k lidem dostat s tolik potřebnou humanitární pomocí, je po silnici a prostřednictvím humanitárních organizací včetně Unrwy, které pracují na místě," uvedla Toumová.







Dodávky letecky nebo po moři přímo na pláže Gazy ovládané Hamásem podle nich nenahradí zvýšené dodávky přicházející po zemi přes Izrael nebo Egypt.Generální tajemník OSN António Guterres vyzval Izrael, aby se "pevně zavázal" k neomezenému přísunu pomoci do pásma Gazy, a označil počet kamionů blokovaných na hranicích za "morální nehoráznost".Izrael tvrdí, že neklade žádná omezení na množství humanitární pomoci vstupující do Gazy, a z problémů s jejím doručováním civilistům na území viní agentury OSN, které jsou podle něj neefektivní.Distribuce pomoci uvnitř Gazy je komplikovaná, zejména na severu, a minulý měsíc zdravotnické úřady v Gaze uvedly, že izraelské jednotky zabily více než 100 lidí, kteří se snažili převzít pomoc z konvoje.Izraelská armáda toto tvrzení odmítla a uvedla, že lidé, kteří se na konvoj vrhli, byli rozdrceni davem nebo nákladními auty s pomocí.Izrael zakázal hlavní agentuře OSN působící v Gaze Unrwa, kterou obviňuje ze spoluúčasti s Hamásem, provádět dodávky pomoci na sever, uvedl v neděli šéf Unrwa.Unrwa popírá, že by byla zapletena s Hamásem, a čeká na výsledky vyšetřování jejího postupu v souvislosti s obviněními, která vedla některé dárce k pozastavení financování.Humanitární úřad OSN v úterý vyzval Izrael, aby zrušil zákaz potravinové pomoci severu Gazy ze strany Unrwy, a uvedl, že tamním lidem hrozí "krutá smrt hladem".Ředitelka komunikace Unrwa Juliette Touma uvedla, že hlášená utonutí ukazují, že nejlepším způsobem doručování pomoci jsou nákladní automobily provozované humanitárními agenturami.