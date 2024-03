Izrael předložil OSN návrh na zrušení humanitární agentury UNRWA

31. 3. 2024

Představitelé humanitární pomoci varují, že převedení funkcí organizace UNRWA na jiné subjekty by v době hrozícího hladomoru mělo katastrofální následky



Podle zdrojů OSN předložil Izrael OSN návrh na zrušení Unrwy, její humanitární agentury na palestinských územích, a převedení jejích zaměstnanců na náhradní agenturu, která by prováděla rozsáhlé dodávky potravin do Gazy.



Návrh předložil koncem minulého týdne náčelník izraelského generálního štábu generálporučík Herzi Halevi představitelům OSN v Izraeli, kteří jej v sobotu předali generálnímu tajemníkovi organizace Antóniu Guterresovi, uvedly zdroje obeznámené s jednáním.



UNRWA se rozhovorů neúčastnila, protože Izraelské obranné síly (IDF) s ní od minulého pondělí odmítají jednat na základě neprokázaných tvrzení o napojení některých pracovníků agentury na Hamás nebo Islámský džihád.



Izrael trvá na tom, že je připraven vpustit do Gazy velké množství pomoci a že omezujícím faktorem je kapacita OSN. Jeho rozhodnutí nespolupracovat s organizacví UNRWA tuto kapacitu vážně ovlivňuje.



Podle podmínek předložených minulý týden by 300 až 400 zaměstnanců UNRWA mělo být zpočátku převedeno buď do jiné agentury OSN, jako je Světový potravinový program (WFP), nebo do nové organizace speciálně vytvořené pro distribuci potravinové pomoci v Gaze.



V pozdějších fázích by mohlo být převedeno více zaměstnanců UNRWA a převeden by byl i majetek agentury. Podrobnosti o tom, kdo by v rámci tohoto programu řídil novou agenturu nebo kdo by zajišťoval bezpečnost jejích dodávek, jsou nejasné.



UNRWA, která podporuje palestinská území od roku 1950, byla z rozhovorů o své budoucí existenci vyloučena, přestože je největším humanitárním subjektem na tomto území. "UNRWA nebyla systematicky zasvěcována do rozhovorů týkajících se koordinace humanitární pomoci v Gaze," uvedla ředitelka vnějších vztahů organizace Tamara Alrifaiová.



Někteří představitelé OSN považují izraelský plán za pokus vykreslit OSN jako organizaci neochotnou spolupracovat v případě, že v Gaze nastane hladomor, před kterým humanitární organizace varovaly. Mezinárodní soudní dvůr, který se zabývá obviněním Izraele z genocidy, ve čtvrtek nařídil izraelské vládě, aby přijala "všechna nezbytná a účinná opatření" k zajištění rozsáhlých dodávek pomoci do Gazy "v plné spolupráci s OSN".



Někteří pracovníci OSN, dalších humanitárních organizací a skupin zabývajících se lidskými právy rovněž považují izraelský návrh za vyvrcholení dlouhodobé izraelské kampaně za zničení UNRWA.



"Pokud to povolíme, je to kluzká cesta k tomu, že nás budou zcela řídit přímo Izraelci a OSN se bude přímo podílet na podkopávání UNRWA, která je nejen největším poskytovatelem pomoci, ale také největší baštou boje proti extremismu v Gaze," uvedl jeden z představitelů OSN. "Kdybychom to dovolili, nahráli bychom tolika politickým agendám."



Guterresův úřad ani IDF na žádosti o komentář nereagovaly.



Alrifai uvedla, že malá velikost navrhovaného nového subjektu pro distribuci pomoci by omezila jeho schopnost účinně poskytovat pomoc v Gaze v době, kdy je jí nejvíce zapotřebí. "To není kritika WFP, ale logicky, pokud by zítra měli začít s distribucí potravin v Gaze, budou používat nákladní auta UNRWA a přivážet potraviny do skladů UNRWA a pak je distribuovat v přístřešcích UNRWA nebo v jejich okolí," řekla.



"Takže budou potřebovat minimálně stejnou infrastrukturu, jakou máme my, včetně lidských zdrojů."



UNEWA je zdaleka největší humanitární organizací v Gaze, v době vypuknutí války zaměstnávala 13 000 pracovníků, z nichž 3 000 stále vykonává svou práci, stejně jako další desítky tisíc na Západním břehu Jordánu a jinde na Blízkém východě. Kromě distribuce potravin je agentura v Gaze významným zaměstnavatelem, který zajišťuje výuku a základní zdravotnické služby, protože zdravotní péče v enklávě se rozpadá.



"Nejde jen o potraviny. V Gaze nyní funguje sedm zdravotnických středisek, každý den poskytujeme 23 000 konzultací a od začátku války jsme podali 53 000 vakcín. Takže to samo o sobě je celá oblast, kterou žádná jiná agentura právě teď nemůže nabídnout," řekla Alrifai.



"Je skvělé, že se zaměřujeme na potraviny kvůli hladomoru a že bijeme na poplach kvůli podvýživě, ale UNRWA je mnohem víc než jen distribuce potravin."



Izrael tvrdí, že až 11 % zaměstnanců UNRWA je napojeno na Hamás nebo Islámský džihád a že až 30 z nich se nějakým způsobem podílelo na útoku na Izrael ze 7. října, při kterém zahynulo 1 200 lidí.



Izrael dosud nepředložil důkazy pro tato obvinění, která vedla k pozastavení financování ve výši 450 milionů dolarů od 16 hlavních dárců v době, kdy 2,3 milionu obyvatel Gazy sklouzává k hladomoru.



Začátkem tohoto měsíce americký Kongres odhlasoval návrh zákona o výdajích, který obsahoval klauzuli blokující budoucí financování UNRWA ze strany USA, ale ostatní národní dárci obnovili své financování v týdnech od zahájení dvou vyšetřování ze strany OSN. Jedním z nich je vyšetřování konkrétních izraelských obvinění. OSN před měsícem oznámila, že od Izraele zatím neobdržela důkazy pro svá obvinění, ale doufá v budoucí spolupráci.



Druhé vyšetřování, jemuž předsedá bývalá francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna a které podporují tři severské výzkumné agentury, je širším přezkumem integrity agentury. Průběžná zpráva této vyšetřovací komise z 20. března uvádí, že Unrwa má "značný počet mechanismů a postupů", které zajišťují její neutralitu, ale že kritické oblasti je stále třeba řešit.





IDF zastavila spolupráci s UNRWA, přestože Austrálie, Kanada a Švédsko, Finsko a Japonsko prohlásily, že obnoví financování agentury. Izraelská armáda se místo toho snažila spolupracovat s jinými agenturami, například s WFP.

"Je pobuřující, že se agentury OSN, jako je WFP, a vysocí úředníci OSN zapojují do diskusí o zrušení UNRWA," řekl Chris Gunness, bývalý mluvčí UMRWA. "Valné shromáždění dává UNRWA svůj mandát a pouze valné shromáždění jej může změnit, nikoliv generální tajemník a už vůbec ne jeden členský stát."







Zdroh v angličtině ZDE

V zákulisí OSN Spojené státy podpořily izraelskou snahu začlenit funkce UNRWA do jiných agentur, ale diplomaté v New Yorku uvedli, že této snaze se dosud bránili ostatní dárci a Guterres, který až dosud UNRWA plně podporoval."Musíme usilovat o to, aby jedinečné služby, které UNRWA poskytuje, zůstaly zachovány, protože díky nim proudí naděje," řekl generální tajemník minulý týden při návštěvě uprchlického tábora v Jordánsku a dodal, že by bylo "kruté a nepochopitelné" zastavit služby UNRWA pro Palestince.UNEWA získala svůj mandát od Valného shromáždění OSN, které teoreticky může jako jediné rozhodovat o jejím osudu.Někteří představitelé humanitární pomoci OSN tvrdí, že pouze UNRWA má zdroje a důvěru obyčejných Palestinců, aby mohla dodávat potravinovou pomoc do Gazy, a že snaha o přetvoření humanitární organizace z politických důvodů v reakci na izraelské požadavky uprostřed bombardování a začínajícího hladomoru by měla katastrofální důsledky.