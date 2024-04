Britská vláda pod tlakem konzervativců, aby přestala vyzbrojovat Izrael

3. 4. 2024

Britští liberální demokraté rovněž vyzývají k zastavení vývozu zbraní do Izraele poté, co bylo v Gaze zabito sedm humanitárních pracovníků



Ministři jsou pod tlakem konzervativních poslanců z Dolní i z Horní sněmovny, aby zastavili vyzbrojování Izraele poté, co při izraelském útoku v Gaze zahynulo sedm humanitárních pracovníků.



Tři konzervativci řekli ve středu, že by Spojené království mělo po útoku, při němž zahynuli tři britští humanitární pracovníci, zastavit vývoz zbraní do Izraele.



Jejich vystoupení přišlo poté, co Peter Ricketts, který byl vládním poradcem pro národní bezpečnost v době premiérství Davida Camerona, řekl, že "nastal čas" vyslat signál a přestat vyvážet zbraně.



David Jones, konzervativní poslanec za Clwyd West, řekl, že izraelský útok na konvoj s humanitární pomocí byl "mimořádný".



"Vláda by měla urychleně přehodnotit své dodávky zbraní a vyslat Izraeli důrazné varování ohledně jeho chování. Izrael má plné právo se bránit a plné právo jednat přiměřeně - to se netýká lidí, kteří se snaží konat dobro," řekl.



"Vzhledem k tomu, že jsme byli svědky zabití tří britských občanů - všichni z nich jsou bývalí vojáci - způsobem, který je přinejlepším nedbalý, myslím, že bychom skutečně měli přehodnotit naše dodávky zbraní do této země.

"Myslím, že reakce [Benjamina] Netanjahua - 'takové věci se ve válce stávají' - byla naprosto neadekvátní, upřímně řečeno hanebně neadekvátní."



Flick Drummond, konzervativní poslanec za Meon Valley, prohlásil, že prodej zbraní do Izraele ze strany Spojeného království by měl být "v dohledné době" zastaven.



"Už nějakou dobu mě to znepokojuje," řekla. "Znepokojuje mě vyhlídka, že britské zbraně budou použity při izraelských akcích v Gaze, které podle mého názoru porušily mezinárodní právo."



Hugo Swire, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí v Cameronově vládě, řekl: "Plně podporuji politiku Spojeného království, které prodává zbraně Izraeli, aby se Izrael mohl bránit jakémukoli případnému agresorovi. Co však nepodporuji, je prodej zbraní, které mohou být - a nyní to vypadá, že jsou - použity útočně v Gaze."



Alan Duncan, další bývalý ministr zahraničních věcí, řekl, že "postoj vlády k vývozu zbraní do Izraele vyvolává vážné znepokojení, zejména vzhledem k tomu, že Izrael zjevně nerespektuje mezinárodní humanitární právo".



Duncan vyzval k "okamžitému uvalení zbrojního embarga" a k "okamžitému objasnění", zda byly při útoku, při němž zahynuli humanitární pracovníci, použity britské komponenty.



Liberální demokraté ve středu ráno vyzvali k pozastavení vývozu britských zbraní do Izraele. SNP uvedla, že parlament by měl být odvolán z velikonočních prázdnin, aby mohl o krizi jednat.



Lord Ricketts, který je rovněž bývalým stálým tajemníkem ministerstva zahraničí, řekl v pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4: "Myslím, že nyní existuje mnoho důkazů o tom, že Izrael dostatečně nedbal na plnění svých závazků týkajících se bezpečnosti civilistů. A země, která dostává zbraně od Spojeného království, musí dodržovat mezinárodní humanitární právo. To je podmínkou licence na vývoz zbraní. Takže si upřímně myslím, že nastal čas vyslat tento signál.



"Průběh války to nezmění. Byl by to silný politický signál. A mohlo by to právě podnítit debatu i v USA, což by byla skutečná změna."



Problémy, které labouristé mají s udržením jednotné fronty v této otázce, byly patrné ve středu během společného vystoupení stínové kancléřky Rachel Reevesové a londýnského starosty Sadiqa Khana v Londýně, kde druhý jmenovaný řekl, že nyní existují "důvody" pro zastavení prodeje zbraní.



"Pokud vládní právní poradenství říká to, co lidé předpokládají, pak by vláda měla prodej zastavit," řekl Khan.



Na otázku, zda souhlasí, Reevesová zopakovala stranickou linii, že labouristé naléhají na vládu, aby zveřejnila všechny zprávy, které má o dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele.



David Lammy, stínový ministr zahraničí, ve středu odpoledne ve svém prohlášení uvedl, že pokud vládní právní poradenství "říká, že existuje jasné riziko, že by britské zbraně mohly být použity při vážném porušení mezinárodního humanitárního práva, je čas pozastavit prodej těchto zbraní".



Sedm humanitárních pracovníků, kteří dodávali potravinovou pomoc do Gazy, bylo zabito izraelským dronem. Zabití byli - tři britští občané, Palestinec, dvojí občan USA a Kanady, Polák a Australan - pracovali pro mezinárodní charitativní organizaci World Central Kitchen (WCK).





Rishi Sunak vyzval k naléhavému vyšetření izraelského útoku.





Generálporučík Herzi Halevi, náčelník generálního štábu IDF, uvedl, že incident byl "chybou, která následovala po chybné identifikaci -během války ve velmi složitých podmínkách. Nemělo k němu dojít".





Většina voličů ve Spojeném království podporuje zákaz prodeje zbraní Izraeli, ukázal průzkum



Podle průzkumu společnosti YouGov většina voličů ve Velké Británii podporuje zákaz prodeje zbraní Izraeli.



Z průzkumu, který je jedním z prvních aktuálních hodnocení toho, zda Izrael ztrácí podporu veřejnosti v klíčových spojeneckých státech, rovněž vyplývá, že většina lidí zastává názor, že izraelská vláda porušuje v Gaze lidská práva.



Ztráta podpory veřejnosti ve Spojeném království znepokojuje Izrael, který se vždy spoléhal na silnou podporu Spojeného království.



Průzkum byl zadán organizací Action for Humanity a byl proveden před tím, než při izraelském útoku zahynulo sedm humanitárních pracovníků, za což se Izrael omluvil, ale dosud neposkytl vysvětlení.



Průzkum ukázal, že mezi všemi voliči ve Spojeném království je většina 56 % ku 17 % pro zákaz vývozu zbraní a náhradních dílů. Většinou 59 % ku 12 % voličů je přesvěsčena, že Izrae v Gaze porušuje lidská práva.



Na rozdíl od USA se v Británii průzkum veřejného mínění o postupu Izraele v Gaze prováděl jen velmi málo. Výsledky naznačují, že usilovné snahy Izraele o veřejnou diplomacii britskou veřejnost nepřesvědčily.



Průzkum zjistil silnou podporu zákazu vývozu zbraní mezi voliči, kteří hodlají v příštích volbách volit labouristy. Drtivá většina voličů, kteří hodlají volit labouristy, podporuje zákaz vývozu zbraní v poměru 71 % ku 9 %, zatímco voliči liberálních demokratů podporují zákaz v poměru 70 % ku 14 % a voliči konzervativců v poměru 38 % ku 36 %. Na otázku, zda Izrael porušuje lidská práva, odpověděli voliči konzervativců v poměru dva ku jedné, že ano.



Na západním veřejném mínění v konfliktu v Gaze záleží způsobem, jakým v jiných válkách někdy nezáleží. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že úsilí Izraele zničit Hamás jako bojovou sílu závisí na pokračující podpoře Západu.



Mnozí vysocí izraelští politici hovoří o postupné erozi mezinárodní podpory, přičemž někteří se otevřeně obávají, že Izrael sklouzává do postavení vyvrhele, což ho v dlouhodobém horizontu ohrozí.



Navzdory desítkám tisíc zabitých Palestinců se zdá, že právě smrt britských, polských, kanadských a australských humanitárních pracovníků vedla k tomu, že západním mocnostem došla trpělivost.



Průzkum agentury YouGov se uskutečnil na vzorku více než 2 000 respondentů.







