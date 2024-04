Hrozba bezpečnosti, nebo demokracii?

4. 4. 2024 / Matěj Metelec

čas čtení 3 minuty

Když ministr zahraničních věcí Jan Lipavský obvinil Andreje Babiše, že je „bezpečnostní hrozbou“ vyvolalo to další kolo nekončících přestřelek mezi vládní koalicí a opozicí a v důsledku Babišova špatně adresovaného mailu i mimořádnou schůzi Sněmovny, které jsou pro současné volební období už skoro trademarkem. Na tom by ostatně nebylo nic zvláštního, podobné střety k parlamentní demokracii patří. Ačkoli větší veřejné pobouření vyvolal zmíněný uniklý mail, pozoruhodnější je snaha ministra zahraničí přitvrdit v označení vůdce opozice coby hrozby „bezpečnostní“. Babiš je už dlouho označován svými kritiky za „hrozbu demokracie“, a kumulací svých mocí jí skutečně představoval a představuje. Jan Lipavský zašel přece ale jen o krok dále. Jako by skutečnost, že demokracie může být ohrožená kombinací politické a ekonomické moci už pomalu nikoho nevzrušovalo, a bylo třeba přitáhnout na scénu vnitropolitického boje za rukáv ještě přízrak Vladimira Putina.