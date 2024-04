Tuskovo tajemné oznámení. Mluvil o bezpečnosti Polska. Rozhodnutí padne brzy

5. 4. 2024

Na setkání v Krakově se Donald Tusk krátce zmínil o hrozbě války. Slíbil také, že vláda v příštích několika měsících přijme rozhodnutí ohledně zvýšení bezpečnosti země. Podrobnosti však premiér prozradil nechtěl. "Uděláme to tak, aby Polsko bylo v bezpečí bez ohledu na to, jaká katastrofická nebo zločinná hloupost Putina napadne," řekl šéf vlády. Na setkání v Krakově se Donald Tusk krátce zmínil o hrozbě války. Slíbil také, že vláda v příštích několika měsících přijme rozhodnutí ohledně zvýšení bezpečnosti země. Podrobnosti však premiér prozradil nechtěl. "Uděláme to tak, aby Polsko bylo v bezpečí bez ohledu na to, jaká katastrofická nebo zločinná hloupost Putina napadne," řekl šéf vlády.

Přesně v 17:00 se v krakovském Hutníkově sále konalo setkání Donalda Tuska s voliči před zahájením nedělních komunálních voleb. "Bylo pro mě velmi důležité být tady v Krakově, v Malopolsku, na konci kampaně. V neposlední řadě proto, že se zde bude rozhodovat o politickém osudu kampaně. Malopolsko a Krakov jsou oblastí zvláštních politických emocí, řekl na úvod předseda vlády. V další části svého projevu se šéf vlády kromě témat "babičky", 500 plus a pilulky "po" krátce zmínil o otázce národní bezpečnosti, informuje Jagoda Różycka.

Záhadné prohlášení Donalda Tuska o bezpečnosti Polska

"Nebudu dnes mluvit o otázce bezpečnosti státu, o hrozbě války, o tom, co se děje na Ukrajině, o tom, co čeká Evropu a svět v příštích několika měsících. Hned po volbách budu mít čas vás informovat o rozhodnutích, která moje vláda přijme, aby bylo Polsko skutečně bezpečné," uvedl předseda Donald Tusk během otevřeného zasedání v Krakově. "Uděláme to tak, aby Polsko bylo v bezpečí, bez ohledu na to, co Putina v Moskvě napadne, jaká katastrofická nebo zločinná hloupost Putina napadne," zdůraznil šéf polské vlády. "Uděláme to ne za roky, ale za měsíce," dodal.

Premiér Donald Tusk o "předválečné éře" v Evropě

Minulý týden šest evropských deníků, včetně Gazeta Wyborcza, El País, La Repubblica, Die Welt, Le Soir a Tribune de Geneve, zveřejnilo rozhovor s premiérem Donaldem Tuskem, který vyvolal obrovský rozruch nejen mezi polským, ale i zahraničním veřejným míněním. Šéf polské vlády mimo jiné uvedl, že válka v Evropě je reálnou hrozbou, na kterou Evropská unie není připravena. Donald Tusk navíc zdůraznil, že Evropa vstoupila do fáze bezprostředně předcházející válce a hlavním cílem Západu by nyní měla být obrana nezávislosti Ukrajiny.

