Koalice antifašistických, feministických a kvír kolektivů se v sobotu chystá v Praze blokovat Pochod pro život

5. 4. 2024

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva



Šestého dubna proběhne v Praze další Pochod pro život. Organizátoři se poučili z minulých let a svou reálnou agendu – zákaz interrupcí – nedávají najevo. Pochod je navenek oslavou rodiny, kde se apeluje na vládu, aby lépe finančně zaopatřila rodiče. Řada politiků – a to bez ohledu na příslušnost k současnému kabinetu či opozici – se sem ostatně chodí pravidelně ukazovat. Ale pod touto maskou se skrývají ultrakonzervativní názory a plíživá snaha o manipulaci celé společnosti. Šestého dubna proběhne v Praze další Pochod pro život. Organizátoři se poučili z minulých let a svou reálnou agendu – zákaz interrupcí – nedávají najevo. Pochod je navenek oslavou rodiny, kde se apeluje na vládu, aby lépe finančně zaopatřila rodiče. Řada politiků – a to bez ohledu na příslušnost k současnému kabinetu či opozici – se sem ostatně chodí pravidelně ukazovat. Ale pod touto maskou se skrývají ultrakonzervativní názory a plíživá snaha o manipulaci celé společnosti.





Hnutí pro život je na české poměry extrémně aktivní lobbyistická skupina. Ačkoli se relativně často dostává do médií, většina jejich činnosti je velmi tichá – obchází se svojí agendou v parlamentu a skrz sympatizanty ve stranách od ANO přes ODS po KDU-ČSL získávají spojence pro zdánlivě neutrální prorodinnou politiku, jejímž obsahem je ale misogynie, homofobie a upírání ženám práva volby. Hnutí pro život je součástí štědře financovaných politických sítí, které nejen u nás blokují narovnání práv kvír lidí či zodpovědné řešení sexuálně podmíněného násilí.



Proto nechce koalice antifašistických, feministických a kvír kolektivů nechat Pochod pro Život jen tak projít Prahou a šířit ve veřejném prostoru svoji ultrakonzervativní agendu. V den pochodu proto proběhne ve 12:30 demonstrace na Malostranském náměstí. Kolektivy chtějí nenásilně, prostřednictvím vlastních těl pochod zablokovat.



"Hnutí pro Život používá sofistikované PR a lobbování v parlamentu, aby prosadilo svojí ultrakonzervativní agendu. My jsme se rozhodli rázně se postavit tomuto náboženskému fundamentalismu," říká zástupkyně Kolektivu 115 Julie Novotná.



"Vnímáme Hnutí pro Život jako špičku ledovce autoritářského obratu, který upírá práva ženám, queer lidem a všem co nespadají do škatulek patriarchátu," řekl Tadeáš Souček z Anarchistické federace.



"Stejně jako v předchozích letech budeme v ulicích a společnými silami se postaráme o nenásilné zablokování pochodu. Kvůli právu rozhodovat o svém těle, kvůli kvír bytostem, kvůli dětem a kvůli životu. Neprojdou!" uvedla Šárka Všetíčková z kvír anarchistického kolektivu Dekonstrukce.



* Anarchistická federace (https://www.afed.cz/)

* Dekonstrukce (https://linktr.ee/dekonstrukce)

* Jezevky (https://nicimesto.cz/)

* Kolektiv 115 (https://k115.org/)

* Plusko+ (https://www.pluskolektiv.cz/)

* Za slobodné maternice (https://www.instagram.com/zaslobodnematernice/)

a další

