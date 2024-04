Byl izraelský útok na íránské velvyslanectví v Damašku pokusem vtáhnout USA do války?

4. 4. 2024

čas čtení 3 minuty

Pondělní izraelský nálet na íránské velvyslanectví v Damašku, při kterém zahynul vysoce postavený generál íránských revolučních gard a šest dalších íránských vojenských poradců, je porušením Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Sám Izrael protestoval, když se jeho velvyslanectví a zaměstnanci ambasád stali terčem útoků. V roce 1982, dlouho poté, co se izraelská vláda rozhodla zaútočit na Libanon, Tel Aviv vytasil ex post facto zdůvodnění, že¨v Londýně byl zastřelen izraelský velvyslanec, informuje Juan Cole.

Mezi mrtvými na íránském velvyslanectví v Damašku byl kromě brigádního generála Mohammada Rezy Zahediho také jeho zástupce, brigádní generál Mohammad Hadi Haji-Rahimi.

Zdá se pravděpodobné, že se izraelská vláda Benjamina Netanjahua snaží zatáhnout Írán do války. Pokud by Írán podnikl přímou odvetu, Bidenova vláda by cítila potřebu přijít Izraeli na pomoc. Vyprovokování íránského útoku je pro Netanjahua nejlepší způsob, jak obejít stále kritičtější vládu USA. Svoboda jeho počínání může být omezena, pokud kritikové v Demokratické straně a řadách americké veřejnosti konečně přimějí prezidenta Joea Bidena, aby udělal něco víc než jen "myšlenky a modlitby", jako by izraelská genocida v Gaze byla pouhou školní střelbou.

Írán se tváří v tvář masivní a brutální izraelské totální válce proti civilistům v Gaze zachoval zdrženlivě. Zdá se, že Teherán zasáhl proti iráckým šíitským milicím, které zaútočily na americké vojáky a zabily tři z nich v Jordánsku. Teherán také poradil Hizballáhu v jižním Libanonu, aby neriskoval totální válku s Izraelem, ačkoli se zdá, že Netanjahuova vláda se k ní chystá.

Izraelský útok na íránské velvyslanectví v Damašku by mohl tuto zdrženlivost přerušit.

Šéfredaktor listu Kayhan jménem Husain Šariatmadar, kterého do funkce jmenoval duchovní vůdce země Alí Chameneí, vyzval Teherán k odvetě.



"V rozporu se zákony mezinárodního práva sionistický režim zahájil vojenský útok na íránský konzulát ve třetí zemi, a proto máme na základě principu "odvety" absolutní právo zaútočit na velvyslanectví a konzuláty umělého izraelského režimu v jakékoli jiné zemi," uvedl Šariatmadar.

BBC Monitoring upozorňuje, že někteří Íránci si k útoku na sociálních sítích vytipovali izraelské velvyslanectví v Ázerbájdžánu. Ochota Ázerbájdžánu spolupracovat s Izraelem proti Íránu Teheránu dlouhodobě vadí. Někteří zastánci tvrdé linie se prý obávají, že pokud Írán útok přijme laxně, podkope tím odstrašující účinek proti izraelské agresi.

Kromě možné íránské odvety proti izraelským ambasádám se mi zdá nepravděpodobné, že by tyto nestoudné atentáty změnily íránský postoj. Teherán věří, že pomalu a jistě vítězí a že pomsta je pokrm, který je nejlepší podávat studený.

Íránské vedení se nechce bezmyšlenkovitě dostat do situace, kdy by se muselo utkat s Izraelem a USA v konvenční válce. Je k tomu sice pobízeno, ale ještě neztratilo zdravý rozum.

Takže Netanjahuův sen o válce s Íránem, která by do konfliktu vtáhla USA, se zdá být přitažený za vlasy. Vzhledem k Bidenově podpoře krajně pravicové strany Likud to však není úplně vyloučené.

